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Кадирову набридло бути главою Чечні

Іван СтупакІван Ступак

Кадирову набридло бути главою Чечні
Кадирову набридло бути главою Чечні

Навіщо глава Чечні Рамзан Кадиров уперше за довгий час заговорив про свою можливу відставку?

Перший сценарій - це, по суті, спроба знову заявити про себе. Показати російській владі: "Я вам усе ще потрібен". Він може розігрувати ситуацію за шаблоном "я йду - переконайте мене залишитися". Тоді звучать прохання залишитися, він "вагається", але в підсумку, мовляв, "на ваше прохання - залишуся". Це автоматично посилює його позиції в російській вертикалі влади: він стає незамінним.

Таке вже бувало - якщо не помиляюся, разів шість чи сім він заявляв, що втомився, хоче піти, і щоразу в підсумку залишався. Схоже на гру: "умовте мене", а заодно - дайте "плюшки". Йому, можливо, вже набридло бути просто главою Чечні - хочеться чогось більшого. Емірати, Rolls-Royce, ікра, золото - вже не цікаво, все це вже було. А тепер потрібен "новий рівень".

Другий варіант - він міг дійсно попросити про "евакуацію", наприклад, за станом здоров'я. Судячи з чуток і зовнішнього вигляду, він може бути не в найкращій формі. Раніше ходили чутки про проблеми з нирками, про госпіталізацію, та й вигляд він має поганий.

Інший непрямий сигнал - активна медійна поява його сина, Адама Кадирова. При тому, що його інтелектуальні здібності, м'яко кажучи, під питанням, його дедалі частіше нагороджують орденами - як у Чечні, так і в інших мусульманських республіках РФ (Башкортостан, Інгушетія тощо). Таке відчуття, що його готують на "трон". Він також бере участь у нагородженні солдатів, які воюють проти України, обіймає посаду начальника відділу забезпечення служби безпеки президента Чечні. Зараз він фактично - друга людина в публічній хроніці після батька. Можливо, це і є підготовка до транзиту влади.

Якщо це все-таки станеться, і Рамзан Кадиров дійсно піде, то Адаму Кадирову зараз 18 років. Згідно з російським законодавством, він не може стати главою республіки до 30 років. Рамзан Кадиров, до того як офіційно очолити Чечню після загибелі свого батька Ахмата Кадирова (на стадіоні в Грозному), кілька років був, по суті, "кронпринцом". Він не був на посаді, але був регент із Москви - людей, які номінально були главами Чечні, але за фактом усім заправляв Рамзан Кадиров.Такий самий сценарій цілком можливий і з Адамом - у найближчі 10-12 років, поки він не досягне "належного" віку, Адам може бути неформальним спадкоємцем при номінальному керівнику. Тобто Москва може призначити регента, а керувати Чечнею фактично буде син Кадирова.

Свого часу Рамзану Кадирову вдалося утримати Чечню в "їжакових рукавицях", не дати їй розвалитися або скотитися в хаос, то багато в чому завдяки активній підтримці з Москви - як фінансовій, так і силовій. Він жорстко боровся із "сепаратистами" (як Кадиров їх називав), хоча, нагадаю, у першу чеченську війну він і його батько, Ахмат Кадиров, воювали на боці чеченців проти федеральних сил. Лише в другу війну Ахмат Кадиров перейшов на бік Кремля, став муфтієм Чечні і почав війну проти своїх колишніх союзників.

У Адама Кадирова немає ні такого життєвого досвіду, ні авторитету. Він молодий, по суті - дитина із "золотою ложкою в роті". Поки що його діяльність зводиться до показушних виступів: стрільби по мішенях в Університеті спецназу, вручення нагород і піару. Його хвалять, аплодують - але це, скоріше, створення образу, ніж прояв реального лідерства. Чи вистачить у нього сил і ресурсів, щоб утримати Чечню від внутрішнього розколу і нестабільності? Це риторичне запитання, на яке зараз неможливо дати однозначну відповідь.

Тим більше, що багато чого в Чечні тримається на особистій харизмі Рамзана Кадирова (якою б вона не була). Крім того, він розставив на ключові позиції своїх родичів і представників різних кланів. Багато з них незадоволені, але мовчать - адже будь-яке інакомислення може коштувати посади, ресурсів, а часом і життя.

Якщо припустити, що Адам Кадиров стане не формальним главою, а умовним "кронпринцом", чи зможе він утримати Чечню? Я думаю, що не зможе. По-перше, у регіоні існує маса латентних конфліктів, які поки тліють під поверхнею. Один із таких - із Сулейманом Керімовим, одним із найбагатших людей у Росії. У нього давній і серйозний конфлікт із Кадировими.

По-друге, силовики теж пам'ятають, ким був Рамзан Кадиров у першій чеченській війні і в якому віці він уперше вбивав російських військовослужбовців.

Якщо Кадиров піде, то крісло під Путіним хоч і не захитається, але Чечня стане більш вразливою. Ми не знаємо, які сили впливатимуть на Адама Кадирова. Якщо це будуть тільки внутрішні сили, без впливу ззовні - можливо, нічого критичного не станеться. Так, буде складно утримувати, можливо, доведеться ділитися ресурсами, перерозподіляти потоки і посади, але серйозних потрясінь може і не бути. Турбулентність - так, але не катастрофа.

Якщо ж втрутяться зовнішні сили - наприклад, Україна або близькосхідні угруповання - тоді постає питання: чи зможе Адам Кадиров утримати ситуацію або все посиплеться? Це залежить від безлічі факторів. Простий приклад - падіння Чаушеску. Усе почалося з незначної події в одному румунському місті, і всього за кілька тижнів режим впав.

У Кадирова може бути аналогічна ситуація. Один несподіваний сплеск, який він не зможе погасити ні харизмою, ні вірністю силовиків - і все може піти похилим шляхом. Але не варто забувати: російські силовики цілком можуть спробувати посилити контроль над Чечнею, домігшись більшого підпорядкування.

Зараз Чечня - це регіон із привілейованим статусом: Кадиров має. Право зустрічається з Путіним частіше за інших губернаторів, чеченські силовики мають практично необмежені повноваження, у регіоні відсутня ротація силовиків - чого немає більше ніде.

Такий статус викликає роздратування в інших регіонів і структур. Якщо почнеться перерозподіл, це буде цілком реалістичний сценарій. Що може прискорити процес? Найочевидніший фактор - смерть Рамзана Кадирова. Якщо він піде раптово, події розвиватимуться стрімко. Навіть якщо він згасатиме повільно, це послабить його контроль, і почнеться боротьба за владу. Чи спробує він передати все синові? Чи захочуть інші клани втрутитися? Які вимоги висунуть силовики? Тут є дуже багато невідомих.

Іван Ступак, військовий експерт, екс-співробітник СБУ, спеціально для Главреду

Джерело:glavred.info