Кадирову набридло бути главою Чечні

Навіщо глава Чечні Рамзан Кадиров уперше за довгий час заговорив про свою можливу відставку?

Перший сценарій - це, по суті, спроба знову заявити про себе. Показати російській владі: "Я вам усе ще потрібен". Він може розігрувати ситуацію за шаблоном "я йду - переконайте мене залишитися". Тоді звучать прохання залишитися, він "вагається", але в підсумку, мовляв, "на ваше прохання - залишуся". Це автоматично посилює його позиції в російській вертикалі влади: він стає незамінним.

Таке вже бувало - якщо не помиляюся, разів шість чи сім він заявляв, що втомився, хоче піти, і щоразу в підсумку залишався. Схоже на гру: "умовте мене", а заодно - дайте "плюшки". Йому, можливо, вже набридло бути просто главою Чечні - хочеться чогось більшого. Емірати, Rolls-Royce, ікра, золото - вже не цікаво, все це вже було. А тепер потрібен "новий рівень".

Другий варіант - він міг дійсно попросити про "евакуацію", наприклад, за станом здоров'я. Судячи з чуток і зовнішнього вигляду, він може бути не в найкращій формі. Раніше ходили чутки про проблеми з нирками, про госпіталізацію, та й вигляд він має поганий.

Інший непрямий сигнал - активна медійна поява його сина, Адама Кадирова. При тому, що його інтелектуальні здібності, м'яко кажучи, під питанням, його дедалі частіше нагороджують орденами - як у Чечні, так і в інших мусульманських республіках РФ (Башкортостан, Інгушетія тощо). Таке відчуття, що його готують на "трон". Він також бере участь у нагородженні солдатів, які воюють проти України, обіймає посаду начальника відділу забезпечення служби безпеки президента Чечні. Зараз він фактично - друга людина в публічній хроніці після батька. Можливо, це і є підготовка до транзиту влади.

Якщо це все-таки станеться, і Рамзан Кадиров дійсно піде, то Адаму Кадирову зараз 18 років. Згідно з російським законодавством, він не може стати главою республіки до 30 років. Рамзан Кадиров, до того як офіційно очолити Чечню після загибелі свого батька Ахмата Кадирова (на стадіоні в Грозному), кілька років був, по суті, "кронпринцом". Він не був на посаді, але був регент із Москви - людей, які номінально були главами Чечні, але за фактом усім заправляв Рамзан Кадиров.Такий самий сценарій цілком можливий і з Адамом - у найближчі 10-12 років, поки він не досягне "належного" віку, Адам може бути неформальним спадкоємцем при номінальному керівнику. Тобто Москва може призначити регента, а керувати Чечнею фактично буде син Кадирова.

Свого часу Рамзану Кадирову вдалося утримати Чечню в "їжакових рукавицях", не дати їй розвалитися або скотитися в хаос, то багато в чому завдяки активній підтримці з Москви - як фінансовій, так і силовій. Він жорстко боровся із "сепаратистами" (як Кадиров їх називав), хоча, нагадаю, у першу чеченську війну він і його батько, Ахмат Кадиров, воювали на боці чеченців проти федеральних сил. Лише в другу війну Ахмат Кадиров перейшов на бік Кремля, став муфтієм Чечні і почав війну проти своїх колишніх союзників.

У Адама Кадирова немає ні такого життєвого досвіду, ні авторитету. Він молодий, по суті - дитина із "золотою ложкою в роті". Поки що його діяльність зводиться до показушних виступів: стрільби по мішенях в Університеті спецназу, вручення нагород і піару. Його хвалять, аплодують - але це, скоріше, створення образу, ніж прояв реального лідерства. Чи вистачить у нього сил і ресурсів, щоб утримати Чечню від внутрішнього розколу і нестабільності? Це риторичне запитання, на яке зараз неможливо дати однозначну відповідь.

Тим більше, що багато чого в Чечні тримається на особистій харизмі Рамзана Кадирова (якою б вона не була). Крім того, він розставив на ключові позиції своїх родичів і представників різних кланів. Багато з них незадоволені, але мовчать - адже будь-яке інакомислення може коштувати посади, ресурсів, а часом і життя.

Якщо припустити, що Адам Кадиров стане не формальним главою, а умовним "кронпринцом", чи зможе він утримати Чечню? Я думаю, що не зможе. По-перше, у регіоні існує маса латентних конфліктів, які поки тліють під поверхнею. Один із таких - із Сулейманом Керімовим, одним із найбагатших людей у Росії. У нього давній і серйозний конфлікт із Кадировими.

По-друге, силовики теж пам'ятають, ким був Рамзан Кадиров у першій чеченській війні і в якому віці він уперше вбивав російських військовослужбовців.

Якщо Кадиров піде, то крісло під Путіним хоч і не захитається, але Чечня стане більш вразливою. Ми не знаємо, які сили впливатимуть на Адама Кадирова. Якщо це будуть тільки внутрішні сили, без впливу ззовні - можливо, нічого критичного не станеться. Так, буде складно утримувати, можливо, доведеться ділитися ресурсами, перерозподіляти потоки і посади, але серйозних потрясінь може і не бути. Турбулентність - так, але не катастрофа.

Якщо ж втрутяться зовнішні сили - наприклад, Україна або близькосхідні угруповання - тоді постає питання: чи зможе Адам Кадиров утримати ситуацію або все посиплеться? Це залежить від безлічі факторів. Простий приклад - падіння Чаушеску. Усе почалося з незначної події в одному румунському місті, і всього за кілька тижнів режим впав.

У Кадирова може бути аналогічна ситуація. Один несподіваний сплеск, який він не зможе погасити ні харизмою, ні вірністю силовиків - і все може піти похилим шляхом. Але не варто забувати: російські силовики цілком можуть спробувати посилити контроль над Чечнею, домігшись більшого підпорядкування.

Зараз Чечня - це регіон із привілейованим статусом: Кадиров має. Право зустрічається з Путіним частіше за інших губернаторів, чеченські силовики мають практично необмежені повноваження, у регіоні відсутня ротація силовиків - чого немає більше ніде.

Такий статус викликає роздратування в інших регіонів і структур. Якщо почнеться перерозподіл, це буде цілком реалістичний сценарій. Що може прискорити процес? Найочевидніший фактор - смерть Рамзана Кадирова. Якщо він піде раптово, події розвиватимуться стрімко. Навіть якщо він згасатиме повільно, це послабить його контроль, і почнеться боротьба за владу. Чи спробує він передати все синові? Чи захочуть інші клани втрутитися? Які вимоги висунуть силовики? Тут є дуже багато невідомих.

Іван Ступак, військовий експерт, екс-співробітник СБУ, спеціально для Главреду