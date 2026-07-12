На минулому тижні голова Сбербанку рф Герман Греф шокував росіян своєю заявою про необхідність завершення війни. Хвиля від його заяви рознесилась по рф і, в принципі, мало чим відрізнялась від умовно-опозиційної риторики російських комуністів.

Втім, не поспішайте радіти. Справа в тому, що ця зава була зроблена під час зборів акціонерів Сбербанку рф, на яких гарантовано були присутні іноземні акціонери Сбербанку, серед яких є фонд Mubadala з ОАЕ.

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Тому було б дуже дивно, якби голова Сберу прямо в очі інвесторам з Близького Сходу, яких ще місяць тому бомбив Іран, розповідав, як це класно, що триває війна з Україною.

Сам Греф і не приховує, що Сбер у 2027 році очікують дуже важкі часи, зокрема через необхідність нарощувати резерви по поганим кредитам. Для банку це велика проблема, оскільки при зростанні витрат на резерви, як правило, знижується капітал.

За таких умов розкидатися зв’язками навіть із невеликою кількістю іноземних інвесторів - це неприпустима розкіш для Сбербанку.

Тож давній соратник путіна по Санкт-Петербургу і колишній тюремний охоронець просто працював на публіку.