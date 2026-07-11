Що дасть Україні ліцензія на випуск ракет Patriot: важливий нюанс

Війни в Україні та на Близькому Сході, кінця яким поки що не видно, загострили проблему протиповітряної оборони до межі. За підрахунками Forbes Ukraine, коефіцієнт перехоплення балістичних ракет в Україні знизився майже з 40% на початку року до 20% навесні й майже до нуля до середини літа. Єдиний засіб, що є в розпорядженні України, з доведеною ефективністю при перехопленні балістичних ракет, - це ракети PAC-3 для системи Patriot.

Саме про них вчора йшла мова на зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, під час якої президент США пообіцяв надати Києву ліцензію на їхнє виробництво. Однак зараз таких ракет - надзвичайно дорогих і технологічно складних - випускається всього близько 620 на рік. За інформацією Bloomberg, одна така ракета коштує близько 5 мільйонів доларів і наразі виробляється лише у двох країнах - США та Японії.

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Деякі компоненти ракети виготовити відносно нескладно. Набагато серйозніша проблема - виробництво двигунів і систем наведення. Організація такого виробництва може зайняти дуже багато часу, якого в України немає. При цьому витрати засобів ППО зростають з кожним днем. Кожен обстріл Іраном країн Перської затоки або американських баз у регіоні означає витрату чергової партії протиракет, запаси яких необхідно терміново поповнювати. Черга на їх отримання збільшується, а компанія Lockheed Martin обіцяє потроїти обсяги виробництва лише до 2030 року.

Ліцензія на виробництво ракет Patriot в Україні - безперечно, правильний крок, який може стати одним із елементів довгострокових гарантій безпеки. Стратегічну короткозорість тих, хто не захотів ані до 2022 року, ані після нього різко наростити виробництво озброєння, вже не виправити.

Але якщо протиракет об’єктивно не вистачає, Україні необхідно надати більше наступальних озброєнь, які дозволять ефективніше знищувати пускові установки на території Росії та завдавати ударів по елементах її ракетної програми. Так само, як має бути остаточно ліквідована й іранська ракетна програма.