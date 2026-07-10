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На кому лежить відповідальність за мобілізацію?

Валерій ПекарВалерій Пекар

На кому лежить відповідальність за мобілізацію?
На кому лежить відповідальність за мобілізацію?

Безумовна відповідальність за мобілізацію лежить на двох суб'єктах.

1. Президент України

Головні історії дня

Який вже кілька років готується до виборів, а не до війни. Думає про вибори, а не про перемогу. Хоча виборів щоразу так і не було. І знову не буде. А коли будуть, то все одно його не оберуть: військові не пробачать помилок, ухилянти не пробачать свого страху. І ті, й інші матимуть своїх кандидатів на виборах і голосуватимуть за них. Замість увійти в історію президентом Перемоги, він увійде як той, що відстав від потяга. Але не все ще втрачено.

2. Пересічний громадянин

Який досі не може усвідомити, що перемога не гарантована, а поразка дуже ймовірна. Що ймовірність вижити на своїй землі в лавах Сил оборони України набагато більша, ніж ймовірність вижити в лавах російської армії, штурмуючи Варшаву під триколором після падіння України. Але і тут не все втрачено.

Тому що восени росія проведе масову мобілізацію. Це один із двох найбільш імовірних сценаріїв. І тоді Україні доведеться відповідати тим самим.

(Другий імовірний сценарій – це атака росії по Європі, і тоді Україні доведеться проводити мобілізацію так само, хай і меншу.)

Всі ті управлінські рішення, які роками відкладалися, доведеться ухвалювати під тиском нагальної необхідності.

А зараз треба дві речі:

1. Чітка публічна політична позиція президента і всіх ключових політиків та посадовців.

2. Швидке якісне розслідування і відповідальність по закону.

Все решта веде нас в пекло.

Джерело:facebook.com