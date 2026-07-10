На кому лежить відповідальність за мобілізацію?

Безумовна відповідальність за мобілізацію лежить на двох суб'єктах.

1. Президент України

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Який вже кілька років готується до виборів, а не до війни. Думає про вибори, а не про перемогу. Хоча виборів щоразу так і не було. І знову не буде. А коли будуть, то все одно його не оберуть: військові не пробачать помилок, ухилянти не пробачать свого страху. І ті, й інші матимуть своїх кандидатів на виборах і голосуватимуть за них. Замість увійти в історію президентом Перемоги, він увійде як той, що відстав від потяга. Але не все ще втрачено.

2. Пересічний громадянин

Який досі не може усвідомити, що перемога не гарантована, а поразка дуже ймовірна. Що ймовірність вижити на своїй землі в лавах Сил оборони України набагато більша, ніж ймовірність вижити в лавах російської армії, штурмуючи Варшаву під триколором після падіння України. Але і тут не все втрачено.

Тому що восени росія проведе масову мобілізацію. Це один із двох найбільш імовірних сценаріїв. І тоді Україні доведеться відповідати тим самим.

(Другий імовірний сценарій – це атака росії по Європі, і тоді Україні доведеться проводити мобілізацію так само, хай і меншу.)

Всі ті управлінські рішення, які роками відкладалися, доведеться ухвалювати під тиском нагальної необхідності.

А зараз треба дві речі:

1. Чітка публічна політична позиція президента і всіх ключових політиків та посадовців.

2. Швидке якісне розслідування і відповідальність по закону.

Все решта веде нас в пекло.