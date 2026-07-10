Ліцензія на виробництво ракет до Patriot – саме ті дії, які багато хто сподівався побачити від Трампа після прихильної риторики в бік України. Ефективну дипломатію тут, безсумнівно, виконали далекобійні удари вглиб Росії.

У новій книжці Regime Change – про внутрішню кухню другої адміністрації Трампа – журналісти Меґґі Габерман та Джонатан Свон описують, як президент дійшов до рішення про підтримку перших ударів Ізраїлю по Ірану в 2025 році. Спочатку Трамп не поспішав долучатися до Нетаньяху і був скептичним щодо ролі США. Втім, коли він побачив, що ізраїльські удари виявилися успішними й отримали надзвичайно схвальне висвітлення в медіа, змінив свою думку – і зрештою віддав наказ про удар по ядерних обʼєктах Ірану.

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"Коли стало зрозуміло, що перша хвиля ізраїльських ударів мала приголомшливий успіх, Трамп, який стежив за тріумфальним висвітленням операції на Fox News, почав приписувати цю заслугу собі", – пишуть Габерман і Свон. "Один із чиновників, який працював у першій адміністрації Трампа, зауважив, що "ніщо не привертає його увагу так, як успіх". Спостерігаючи, як Fox News без упину вихваляє ізраїльські удари, Трамп не міг дозволити собі залишатися осторонь історичної події".

Про те, що на покращення відносин між Білим домом та Києвом вплинули останні успіхи України, пише також The New York Post. "Всі знають, що президент Трамп любить переможців", – цитують журналісти одного зі своїх співрозмовників. "І прямо зараз Україна перемагає".

Майже щоденні удари України по нафтопереробних заводах у Росії складно не помітити – навіть у Вашингтоні. Про них багато говорять у медіа, зокрема і на Fox News, який любить дивитися президент. Це той вияв "миру через силу", про який неодноразово згадував Трамп і його соратники. Протягом спілкування з журналістами в Анкарі Трамп заявив: "Це ескалація. Але це також ескалація, яка може наблизити кінець війни".

Втім, серед інших чинників, які впливають на підхід Трампа, – небажання витрачатися на іноземну допомогу. І це небажання є досить сильним. Ліцензія на виробництво ракет до Patriot не створить додаткового навантаження на американського платника податків і допоможе Україні в довготривалій перспективі. Але ракети для захисту міст терміново потрібні вже сьогодні.

Так, Україна могла б замовляти їх з допомогою Європи через існуючі програми закупівель – але США говорять про власні потреби, запити інших країн та обмежене американське виробництво. У Білого дому є інструменти, як можна це вирішити. Бажання, схоже, теж є: на саміті НАТО Трамп заявив про плани стрімко збільшити обсяги оборонного виробництва, зокрема і ракет до Patriot. Робота над тим, щоб ці плани пріоритетно включали Україну, активно ведеться. Після новин з Анкари двопартійна група конгресменів направила листа до Трампа, Рубіо і Геґсета саме із таким закликом: поєднати інтереси США та невідкладні потреби Києва. Це – наступний виклик, і він також буде непростим.