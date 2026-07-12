Глава Сбербанка РФ Греф за мир с Украиной?

На прошлой неделе глава Сбербанка России Герман Греф шокировал россиян своим заявлением о необходимости завершения войны. Волна от его заявления разнеслась по России и, в принципе, мало чем отличалась от условно-оппозиционной риторики российских коммунистов.

Впрочем, не торопитесь радоваться. Дело в том, что этот зава был сделан во время собрания акционеров Сбербанка РФ, на котором гарантированно присутствовали иностранные акционеры Сбербанка, среди которых есть фонд Mubadala из ОАЭ.

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Поэтому было бы очень странно, если бы председатель Сберу прямо в глаза инвесторам с Ближнего Востока, которых еще месяц назад бомбил Иран, рассказывал, как это классно, что идет война с Украиной.

Сам Греф и не скрывает, что Сбер в 2027 году ожидают очень тяжелые времена, в частности, из-за необходимости наращивать резервы по плохим кредитам. Для банка это большая проблема, поскольку при росте затрат на резервы, как правило, снижается капитал.

В таких условиях разбрасываться связями даже с небольшим количеством иностранных инвесторов - это недопустимая роскошь для Сбербанка.

Так что давний соратник путина по Санкт-Петербургу и бывший тюремный охранник просто работал на публику.