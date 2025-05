Доступна відпустка: бюджетні готелі в Сінгапурі такі ж комфортні

Сінгапур – це дивовижне місто, яке приваблює безліч туристів. Це маленька держава з величезними амбіціями. Незважаючи на невелику територію, вона зачаровує своєю різноманітністю, культурою, красою та економічним впливом. Якщо ви хочете відвідати цей загадковий куточок світу і заощадити на проживанні, ознайомтеся з цими 10 бюджетними готелями в Сінгапурі.

Heritage Collection on Pagoda - A Digital Hotel

Унікальний готель у центрі Сінгапуру, за кілька кроків від храму Шрі Маріамман і галереї Сінгапуру. Він поєднує багату спадщину з сучасними зручностями.

Адреса: 63 Pagoda St, Singapore 059222

Телефон: +65 6223 7155

Вебсайт: https://hericoll.com/

Рейтинг: 4.2 ⭐

У Heritage Collection on Pagoda гості можуть насолоджуватися унікальною атмосферою, яка переносить у минуле, не жертвуючи сучасними зручностями:

Безкоштовний Wi-Fi для зв’язку з близькими та діловими партнерами.

Кондиціонер для комфорту навіть у спекотні дні.

Холодильник і мікрохвильова піч дозволяють зберігати їжу та готувати легкі закуски.

Зручне розташування допоможе гостям дізнатися більше про культуру, мистецтво та історію цієї дивовижної країни.

Heritage Collection on Pagoda - A Digital Hotel – один із найкращих бюджетних готелів у Сінгапурі. Це не просто місце для ночівлі, а справжня подорож у часі, де історія та сучасність переплітаються в незабутній досвід для гостей.

Hotel Indigo Singapore Katong, an IHG Hotel

Шикарні басейни в бюджетних готелях Сінгапуру. Джерело: Engin Akyurt image from Pixabay website

Цей затишний бутік-готель розташований у районі Катонг, неподалік від пляжу Іст-Кост-Парквей, і відображає місцевий колорит та історію.

Адреса: 86 E Coast Rd, Singapore 428788

Телефон: +65 6723 7001

Вебсайт: https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hotel Indigo Singapore Katong – це більше, ніж просто готель; це справжня подорож в історію та культуру Катонга. Кожен куточок тут відображає багатство та дух цього району.

Зручності для гостей:

Басейн із ефектом нескінченності на даху – ідеальне місце для відпочинку та натхнення від панорамних краєвидів.

Безкоштовний Wi-Fi для постійного зв’язку.

Фітнес-центр – для тих, хто слідкує за своєю формою.

Ресторан – для дегустації місцевих делікатесів.

Hotel Indigo Singapore Katong – ідеальний бюджетний готель у Сінгапурі. Це комфортне місце для унікального досвіду занурення в історію та душу Катонга.

ST Signature Bugis Middle

Хостел пропонує унікальний досвід проживання в капсульних номерах, які ідеально підходять для коротких відпусток.

Адреса: 21 Middle Rd, Singapore 188931

Вебсайт: https://www.booking.com/hotel/sg/st-signature-bugis-middle-singapore.en-gb.html

Рейтинг: 4.7 ⭐

ST Signature Bugis Middle – це місце, де коротка відпустка перетворюється на незабутню пригоду. Капсульні номери оснащені всім необхідним, пропонуючи затишок і комфорт. Тут ви також знайдете дивовижні краєвиди на місто з тераси на даху. Це місце, де можна відпочити, насолоджуючись свіжим повітрям і панорамою.

Зручності для гостей:

Безкоштовний Wi-Fi, щоб завжди залишатися на зв’язку з близькими.

Спільна кухня, де можна приготувати щось смачне та поділитися досвідом з іншими мандрівниками.

Пральня, щоб завжди мати свіжий одяг.

ST Signature Bugis Middle – дивовижний бюджетний готель у Сінгапурі, який забезпечить унікальний досвід і залишить яскраві спогади.

Hovo Homes Bugis Rochor

Сніданок у готелях Сінгапуру. Джерело: Image by Emma Pérez-Romera from the Pixabay website

Розкішний готель у самому серці Сінгапуру, за кілька кроків від вулиці Бугіс, де ви знайдете безліч магазинів, кафе та ресторанів.

Адреса: Rochor Rd, #153, Singapore 188428

Телефон: +65 6513 7088

Вебсайт: https://hovoh.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Hovo Homes Bugis Rochor пропонує комфортні та елегантні номери з кондиціонером, холодильником, мікрохвильовою піччю, кавомашиною та безкоштовним Wi-Fi. Деякі номери також мають балкон із краєвидом на місто.

У Hovo Homes Bugis Rochor є тераса та ресторан, де подають континентальний, американський або азійський сніданок. Готель також надає послуги консьєржа, цілодобове обслуговування номерів, зберігання багажу, трансфер і оренду автомобілів.

Готель зручно розташований неподалік від пам’яток, таких як Сінгапурський музей мистецтв і Раффлз-Сіті.

Hovo Homes Bugis Rochor – чудовий бюджетний готель у Сінгапурі, ідеальний вибір для тих, хто хоче насолодитися культурою, комфортом і сучасністю Сінгапуру.

Garden Pod at Gardens by the Bay

Цей унікальний готель є частиною знаменитого парку Gardens by the Bay, де можна помилуватися вражаючими рослинними скульптурами, супереччями та тропічними куполами.

Адреса: Serene Garden Meadow car park entrance, Gardens by the Bay, Singapore 018953

Телефон: +65 6665 7500

Вебсайт: https://www.tinypod.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Garden Pod пропонує затишні номери з унікальним дизайном, створені з урахуванням екологічних принципів:

Оснащений фотоелектричними панелями, які використовують сонячну енергію для живлення номерів.

Номери мають гвинтові сходи, що з’єднують два поверхи, і патіо з краєвидом на міський пейзаж Сінгапуру та спокійну природу.

Garden Pod – перший екологічний мобільний готель у Сінгапурі. Це подорож у світ зелені, сучасного дизайну та незабутніх вражень.

The Center of Singapore; Chinatown

Комфорт бюджетних готелів у Сінгапурі. Джерело: Image by tomasines from Pixabay website

Вишукний готель у самому серці Чайнатауна, де можна зануритися в місцеву культуру, храми, музеї та ринки.

Адреса: 150 South Bridge Road, 15-02 Fook Hai Building, Chinatown, 058727 Singapore

Вебсайт: https://www.booking.com/hotel/sg/the-center-of-singapore-china-town

Рейтинг: 4.4 ⭐

The Center of Singapore; Chinatown рекомендує відпочивати в затишних номерах після дня, повного пригод. Тут вам не буде нудно, адже є стільки всього, що можна побачити та зробити.

The Center of Singapore; Chinatown – чудовий бюджетний готель у Сінгапурі. Це можливість побачити Сінгапур очима його справжніх жителів.

Citadines Connect City Centre Singapore

Зручно розташований у Сінгапурі готель, неподалік від станції метро Dhobi Ghat, що забезпечує легкий доступ до будь-якої частини міста.

Адреса: 182 Clemenceau Ave, Singapore 239923

Телефон: +65 6717 8888

Вебсайт: https://www.discoverasr.com/en/citadines-connect/singapore

Рейтинг: 4.5 ⭐

Citadines Connect City Centre Singapore – це не просто бюджетний готель у Сінгапурі; це справжня подорож у комфорт і сучасність. Тут на вас чекає унікальна можливість дослідити діловий район, торговий центр або культурні пам’ятки.

Готель також пропонує:

Відкритий басейн: Після насиченого дня ви можете відпочити та насолодитися свіжим повітрям під відкритим небом.

Фітнес-центр: Для тих, хто підтримує форму навіть у подорожах.

Citadines Connect City Centre Singapore – бюджетний готель у Сінгапурі, який дає змогу насолодитися комфортом і зручностями в самому серці міста.

ZEN Premium Kallang

Вид із вікна готелю в Сінгапурі. Джерело: Arul image from Pixabay website

Розташований у районі Калланг, цей готель знаходиться неподалік від Національного стадіону Сінгапуру, де можна дивитися спортивні та культурні заходи.

Адреса: 5 Lor 6 Geylang, Singapore 399167

Телефон: +65 3163 2250

Вебсайт: https://www.kayak.com/Singapore-Hotels-Zen-Premium-Kallang.3065997.ksp

Рейтинг: 4.1 ⭐

ZEN Premium Kallang – це затишний притулок у серці Сінгапуру. Тут можна не лише дивитися спортивні події, але й зануритися в культурну атмосферу. Уявіть: ви сидите на трибунах, тримаючи гарячу чашку кави, а перед вами розгортається захоплююча гра. Ось яким є затишний вечір у ZEN Premium Kallang!

Додаткові зручності готелю:

Спільна кухня: Якщо хочете приготувати щось смачне, завітайте до спільної кухні, де можна створити власний шедевр!

Пральня: Якщо одяг потребує оновлення, скористайтеся пральнею. Це просто та зручно.

ZEN Premium Kallang – хороший варіант для бюджетного проживання в Сінгапурі. Він пропонує комфортне місце для незабутнього досвіду, де кожен гість почувається як удома.

Ibis budget Singapore Selegie

Цей готель розташований у центрі Сінгапуру та має басейн на даху з краєвидом на місто.

Адреса: 183 Selegie Rd, Singapore 188329

Телефон: +65 6337 7888

Вебсайт: https://all.accor.com/hotel/B6J6/index.ru.shtml?utm_campaign

Рейтинг: 4.1 ⭐

Ibis budget Singapore Selegie – це місце, де комфорт і доступність поєднуються. Ідеальне розташування готелю дозволяє легко дістатися до будь-якої частини міста, що робить його зручною відправною точкою для вашої подорожі.

Номери тут вирізняються чистотою та комфортом, пропонуючи все необхідне для незабутньої відпустки. Підніміться на дах і зануртеся в басейн, насолоджуючись приголомшливими краєвидами міста. Це ідеальне місце для відпочинку, де можна вдихнути свіже повітря та помилуватися панорамою.

Ibis budget Singapore Selegie – один із найкращих бюджетних готелів у Сінгапурі, що пропонує затишок, гостинність і комфортні зручності.

Spacepod@lavender

Капсульний готель у Сінгапурі. Джерело: Image by Melvin from Pixabay website

Капсульний хостел пропонує унікальний досвід проживання в космічних капсулах, які ідеально підходять для індивідуальних мандрівників або груп друзів.

Адреса: 111P King George's Ave, Singapore 208559

Телефон: +65 6683 2924

Вебсайт: https://spacepod-lavender-singapore.hotelmix.co.uk/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Ось деякі цікаві особливості цього унікального місця:

Космічний дизайн: Spacepod@Lavender оформлений у стилі космосу. Тут ви знайдете капсули, що нагадують космічні кораблі. Напівтемрява, світлові крапки та футуристичні елементи створюють атмосферу подорожі в глибини всесвіту.

оформлений у стилі космосу. Тут ви знайдете капсули, що нагадують космічні кораблі. Напівтемрява, світлові крапки та футуристичні елементи створюють атмосферу подорожі в глибини всесвіту. Сучасні зручності: Незважаючи на свою екстравагантність, хостел оснащений усім необхідним, включно з безкоштовним чаєм і кавою, доступними цілодобово.

Соціальна зона: Хостел пропонує спільну зону, де гості можуть спілкуватися, грати в настільні ігри та ділитися своїми космічними пригодами.

Хостел пропонує спільну зону, де гості можуть спілкуватися, грати в настільні ігри та ділитися своїми космічними пригодами. Дружній персонал: Усі працівники привітні та готові допомогти з будь-якими питаннями.

Spacepod@lavender – це не просто хостел; це справжня подорож у космічному стилі. Тут кожен гість може відчути себе справжнім астронавтом.

Відпустка в Сінгапурі – це не лише комфорт, але й унікальні враження та незабутній досвід. Ми сподіваємося, що ця добірка допоможе вам обрати підходящий бюджетний готель у Сінгапурі. Бажаємо вам приємної подорожі!