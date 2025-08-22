БлогНовини росії
Як РФ залишається без палива ударами ЗСУ
За серпень Росія втратила 13% переробних потужностей НПЗ.
Обмежений доступ до західних технологій і так серйозно шкодить нафтопереробці.
Індія все ж відомвилась від частини російської нафти, а ще 6 днів до початку дії тарифів.
відео дняPlay Video
Нафтогазові доходи до того і так впали на 18% рік до року.
Все більше регіонів Росії повідомляють про дефіцит пального. Все більше багатокілометрових черг за пальним.
Це при тому, що реальних серйозних нових санкцій, крім українських дронів і європейських обмежень, не було.
Це - короткий огляд новин енергетичної наддержави, яку набудував Путін за 25 років. І яка доживає свої останні місяці у цьому статусі.