За серпень Росія втратила 13% переробних потужностей НПЗ.

Обмежений доступ до західних технологій і так серйозно шкодить нафтопереробці.

Індія все ж відомвилась від частини російської нафти, а ще 6 днів до початку дії тарифів.

Нафтогазові доходи до того і так впали на 18% рік до року.

Все більше регіонів Росії повідомляють про дефіцит пального. Все більше багатокілометрових черг за пальним.

Це при тому, що реальних серйозних нових санкцій, крім українських дронів і європейських обмежень, не було.

Це - короткий огляд новин енергетичної наддержави, яку набудував Путін за 25 років. І яка доживає свої останні місяці у цьому статусі.