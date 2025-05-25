Доступный отпуск: бюджетные отели в Сингапуре такие же комфортные

Сингапур – это удивительный город, который привлекает множество туристов. Это маленькое государство с огромными амбициями. Несмотря на небольшую территорию, она очаровывает своим разнообразием, культурой, красотой и экономическим влиянием. Если вы хотите посетить этот загадочный уголок мира и сэкономить на проживании, ознакомьтесь с этими 10 бюджетными отелями в Сингапуре.

Heritage Collection on Pagoda - A Digital Hotel

Уникальная гостиница в центре Сингапура, в нескольких шагах от храма Шри Мариамман и галереи Сингапура. Он совмещает богатое наследие с современными удобствами.

Адрес: 63 Pagoda St, Сингапур 059222

Телефон: +65 6223 7155

Вебсайт : https://hericoll.com/

Рейтинг: 4.2 ⭐

В Heritage Collection on Pagoda гости могут наслаждаться уникальной атмосферой, которая переносит в прошлое, не жертвуя современными удобствами.

Бесплатный Wi-Fi для связи с близкими и деловыми партнерами.

Кондиционер для комфорта даже в жаркие дни.

Холодильник и микроволновка позволяют хранить пищу и готовить легкие закуски.

Удобное расположение поможет гостям узнать больше о культуре, искусстве и истории этой удивительной страны.

Heritage Collection on Pagoda – A Digital Hotel – один из лучших бюджетных отелей в Сингапуре. Это не просто место для ночлега, а настоящее путешествие во времени, где история и современность переплетаются в незабываемый опыт для гостей.

Hotel Indigo Singapore Katong, an IHG Hotel

Шикарные бассейны в бюджетных отелях Сингапура. Источник: Engine Akyurt image from Pixabay website

Этот уютный бутик-отель расположен в районе Катонг, недалеко от пляжа Ист-Кост-Парквей, и отображает местный колорит и историю.

Адрес: 86 E Coast Rd, Сингапур 428788

Телефон: +65 6723 7001

Вебсайт: https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hotel Indigo Singapore Katong – это больше, чем просто отель; это настоящее путешествие в историю и культуру Катонга. Каждый уголок здесь отражает богатство и дух этого района.

Удобства для гостей:

Бассейн с эффектом бесконечности на крыше – идеальное место для отдыха и вдохновения от панорамных пейзажей.

Бесплатный Wi-Fi для постоянной связи.

Фитнес-центр – для следящих за своей формой.

Ресторан – для дегустации местных деликатесов.

Hotel Indigo Singapore Katong – идеальный бюджетный отель в Сингапуре. Это комфортное место для уникального опыта погружения в историю и душу Катонга.

ST Signature Bugis Middle

Хостел предлагает уникальный опыт проживания в капсульных номерах, идеально подходящих для коротких отпусков.

Адрес: 21 Middle Rd, Сингапур 188931

Вебсайт: https://www.booking.com/hotel/sg/st-signature-bugis-middle-singapore.en-gb.html

Рейтинг: 4.7 ⭐

ST Signature Bugis Middle – это место, где короткий отпуск превращается в незабываемое приключение. Капсульные номера оснащены всем необходимым, предлагая комфорт и уют. Здесь вы также найдете удивительные виды на город с террасы на крыше. Это место, где можно отдохнуть, наслаждаясь свежим воздухом и панорамой.

Удобства для гостей:

Бесплатный Wi-Fi, чтобы всегда оставаться на связи с близкими.

Общая кухня, где можно приготовить что-нибудь вкусное и поделиться опытом с другими путешественниками.

Прачечная, чтобы всегда иметь свежую одежду.

ST Signature Bugis Middle – удивительная бюджетная гостиница в Сингапуре, которая обеспечит уникальный опыт и оставит яркие воспоминания.

Hovo Homes Bugis Rochor

Завтрак в отелях Сингапура. Источник: Image by Emma Pérez-Romera from the Pixabay website

Роскошный отель в самом сердце Сингапура, в нескольких шагах от улицы Бугис, где вы найдете множество магазинов, кафе и ресторанов.

Адрес: Rochor Rd, #153, Сингапур 188428

Телефон: +65 6513 7088

Вебсайт: https://hovoh.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Hovo Homes Bugis Rochor предлагает комфортные и элегантные номера с кондиционером, холодильником, микроволновкой, кофемашиной и бесплатным Wi-Fi. В некоторых номерах есть балкон с видом на город.

В Hovo Homes Bugis Rochor есть терраса и ресторан, где предлагается континентальный, американский или азиатский завтрак. Отель также предоставляет услуги консьержа, круглосуточное обслуживание номеров, хранение багажа, трансфер и аренду автомобилей.

Отель расположен в непосредственной близости от таких достопримечательностей, как Музей искусств Сингапура и Раффлз-Сити.

Hovo Homes Bugis Rochor – отличный бюджетный отель в Сингапуре, идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться культурой, комфортом и современностью Сингапура.

Garden Pod в Gardens by the Bay

Этот уникальный отель является частью знаменитого парка Gardens by the Bay, где можно полюбоваться впечатляющими растительными скульптурами, противоречиями и тропическими куполами.

Адрес: Serene Garden Meadow car park entrance, Gardens by the Bay, Сингапур 018953

Телефон: +65 6665 7500

Вебсайт: https://www.tinypod.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Garden Pod предлагает уютные номера с уникальным дизайном, созданные с учетом экологических принципов:

Оснащен фотоэлектрическими панелями, использующими солнечную энергию для питания номеров.

Номера имеют винтовую лестницу, соединяющую два этажа, и патио с видом на городской пейзаж Сингапура и спокойную природу.

Garden Pod – первый экологический мобильный отель в Сингапуре. Это путешествие по миру зелени, современного дизайна и незабываемых впечатлений.

Центр Сингапура; Chinatown

Комфорт бюджетных отелей в Сингапуре. Источник: Image by tomasines from Pixabay website

Изыскательная гостиница в самом сердце Чайнатауна, где можно погрузиться в местную культуру, храмы, музеи и рынки.

Адрес: 150 South Bridge Road, 15-02 Fook Hai Building, Chinatown, 058727 Сингапур

Вебсайт: https://www.booking.com/hotel/sg/the-center-of-singapore-china-town

Рейтинг: 4.4 ⭐

Центр Сингапура; Chinatown рекомендует отдыхать в уютных номерах после дня полного приключений. Здесь вам не будет скучно, ведь есть столько всего, что можно увидеть и сделать.

Центр Сингапура; Chinatown – отличный бюджетный отель в Сингапуре. Это возможность увидеть Сингапур глазами его подлинных жителей.

Citadines Connect City Centre Сингапур

Удобно расположенный в Сингапуре отель, недалеко от станции метро Dhobi Ghat, обеспечивающий легкий доступ к любой части города.

Адрес: 182 Clemenceau Ave, Сингапур 239923

Телефон: +65 6717 8888

Вебсайт: https://www.discoverasr.com/en/citadines-connect/singapore

Рейтинг: 4.5 ⭐

Citadines Connect City Centre Singapore – это не просто бюджетная гостиница в Сингапуре ; это настоящее путешествие в комфорт и современность. Здесь вас ждет уникальная возможность исследовать деловой район, торговый центр или достопримечательности.

Отель также предлагает:

Открытый бассейн: После насыщенного дня вы можете отдохнуть и насладиться свежим воздухом под открытым небом.

Фитнес-центр: Для тех, кто поддерживает форму даже в поездках.

Citadines Connect City Centre Singapore – бюджетная гостиница в Сингапуре, которая позволяет насладиться комфортом и удобствами в самом сердце города.

ZEN Premium Kallang

Вид из окна отеля в Сингапуре. Источник: Arul image from Pixabay website

Расположенный в районе Калланг, отель находится недалеко от Национального стадиона Сингапура, где можно смотреть спортивные и культурные мероприятия.

Адрес: 5 Lor 6 Geylang, Сингапур 399167

Телефон: +65 3163 2250

Вебсайт: https://www.kayak.com/Singapore-Hotels-Zen-Premium-Kallang.3065997.ksp

Рейтинг: 4.1 ⭐

ZEN Premium Kallang – это уютное убежище в сердце Сингапура. Здесь можно не только смотреть спортивные события, но и погрузиться в культурную атмосферу. Представьте: вы сидите на трибунах, держа горячую чашку кофе, а перед вами разворачивается увлекательная игра. Вот какой уютный вечер в ZEN Premium Kallang !

Дополнительные услуги отеля:

Общая кухня: Если хотите приготовить что-нибудь вкусное, посетите общую кухню, где можно создать собственный шедевр!

Прачечная: Если одежда нуждается в обновлении, воспользуйтесь прачечной. Это просто и удобно.

ZEN Premium Kallang – отличный вариант для бюджетного проживания в Сингапуре. Он предлагает комфортное место для незабываемого опыта, где каждый гость чувствует себя как дома.

Ibis budget Singapore Selegie

Отель расположен в центре Сингапура и имеет бассейн на крыше с видом на город.

Адрес: 183 Selegie Rd, Сингапур 188329

Телефон: +65 6337 7888

Вебсайт: https://all.accor.com/hotel/B6J6/index.ru.shtml?utm_campaign

Рейтинг: 4.1 ⭐

Ibis budget Singapore Selegie – это место, где комфорт и доступность сочетаются. Идеальное расположение отеля позволяет легко добраться до любой части города, что делает его удобной отправной точкой для вашего путешествия.

Номера здесь отличаются чистотой и комфортом, предлагая все необходимое для незабываемого отпуска. Поднимитесь на крышу и окунитесь в бассейн, наслаждаясь потрясающими видами города. Это идеальное место для отдыха, где можно вдохнуть свежий воздух и полюбоваться панорамой.

Ibis budget Singapore Selegie – одна из лучших бюджетных гостиниц в Сингапуре, которая предлагает уют, гостеприимство и комфортные удобства.

Spacepod@lavender

Капсульная гостиница в Сингапуре. Источник: Image by Melvin from Pixabay website

Капсульный хостел предлагает уникальный опыт обитания в космических капсулах, которые идеально подходят для индивидуальных путешественников или групп друзей.

Адрес: 111P King George's Ave, Сингапур 208559

Телефон: +65 6683 2924

Вебсайт: https://spacepod-lavender-singapore.hotelmix.co.uk/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Вот некоторые интересные особенности этого уникального места:

Космический дизайн: Spacepod@Lavender оформлен в стиле космоса. Здесь вы найдете капсулы, напоминающие космические корабли. Полумрак, световые точки и футуристические элементы создают атмосферу путешествия в глубины вселенной.

Современные удобства: Несмотря на свою экстравагантность, хостел оснащен всем необходимым, включая бесплатный чай и кофе, доступные круглосуточно.

Несмотря на свою экстравагантность, хостел оснащен всем необходимым, включая бесплатный чай и кофе, доступные круглосуточно. Социальная зона Хостел предлагает общую зону, где гости могут общаться, играть в настольные игры и делиться своими космическими приключениями.

Хостел предлагает общую зону, где гости могут общаться, играть в настольные игры и делиться своими космическими приключениями. Дружественный персонал: Все работники приветливы и готовы помочь с любыми вопросами.

Spacepod@lavender – это не просто хостел; это настоящее путешествие в космическом стиле. Здесь каждый гость может почувствовать себя настоящим астронавтом.

Отпуск в Сингапуре – это не только комфорт, но уникальные впечатления и незабываемый опыт. Мы надеемся, что эта подборка поможет вам выбрать подходящий бюджетный отель в Сингапуре. Желаем вам приятного путешествия!