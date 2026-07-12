Дальнобійне командування України та незалежні бензоколонки РФ

Кремлівці мають заяву Генштабу ЗСУ від 24 червня – удар дронами в Оренбурзі по гелевому та газопереробному заводу здійснили Сили спецоперацій України. Є аналогічна заява і про атаку 6 липня по Омському НПЗ. Але оскільки Москва не вірить, то увечері 10 липня Зеленський заявив, що підписав указ №593 про створення у складі ЗСУ командування далекобійного (глобального) впливу. Указ зобов'язує Кабмін, Генштаб та головкому Сирського створити таку нову структуру та знайти їй командувача.

"Командування далекобійного впливу" схоже на "незалежні автозаправки", що багато років існують в РФ, і займає близько 40% ринку роздрібного продажу бензину і дизпалива. Цей юридичний статус маю бензоколонки, зареєстровані на фізосіб та юросіб, які видобутком та переробкою нафти не займаються. Їхні власники купують паливо на біржах або у нафтопереробних компаній, що мають власні мережі автозаправок, і перепродують його на дорогах кінцевим споживачам. Тому ціни у них завжди вищі та формально не підлягають держрегулюванню.

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Держава і великі мережі їх терплять, оскільки росія велика, і всі бензоколонки у ній однаково рентабельні. Незалежні автозаправки затикають ті дірки, де великим фірмам утримувати їх невигідно. Місцева та центральна влада це влаштовує, бо звільняє від відповідей на прохання виборців відкрити у селищі автозаправку, інакше за "Єдину расію" не проголосуємо.

Незалежні автозаправки під юрисдикцією бензоколонки, що розлютилася, жили собі і жили, якщо не ставали спокусливими для захоплення кимось, але з кінця травня виник і розширився дефіцит бензину через дрони. Тому з кінця червня в Дагестані почали ставити питання - чому в Москві бензин по 70 рублів за літр, а у нас по 100, ми що, вже відокремилися від неї?

Відповідь очевидна – у Москві, як у злачному місці, більше фірмових автозаправок, а Дагестані – незалежних. На 8 липня заправок, що працюють за держціною близько 70 рублів, не було крім Дагестану ще й в Інгушетії, Чечні, Кабардино-Балкарії, Магаданській області та Чукотці. Від однієї до трьох їх було в Астраханській області, Калмикії, Тиві, Осетії-Аланії і калінінградському укріпрайоні. Все це зараз зона незалежних бензоколонок, де є бензин, якщо є гроші. Там нікого не хвилює, які останні цифри номера у автомобіля – є вказівка в центральних суб'єктах РФ по парних днях заправляти авто з парними цифрами в кінці номера, а по непарних – з непарними.

В Омську нормовану відпустку палива планували скасувати 7 липня, але зіпсував приліт дронів. Колапс в Омську не трапився незважаючи на те, що третина НПЗ стала, і з 8 липня бензин заливають 40 літрів у бак і можна брати до каністрів. Ціни державні та губернатори триматимуть їх у всіх великих містах, а не лише в Омську. Поза ними – вільна економічна зона і влада не піде на ліквідацію незалежних автозаправок ні в Дагестані, ні деінде, щоб не перетворити дефіцит на колапс. У нафтотрейдерів очевидний інтерес до незалежних автозаправок як способу обійти держрегулювання.

Кремлівці теж начебто не налаштовані на військовий комунізм. З березня після атак на НПЗ на Балтиці їх більше хвилюють два питання – як створити запас бензину та звідки над Балтикою, Оренбургом та Омськом беруться українські дрони.

З першого питання вони тоді запропонували В'єтнаму бартер – ми вам нафту, ви нам із неї бензин. Але В'єтнам має скромні потужності. Японія в липні заявила, що не продаватиме РФ гас ні прямо, ні через треті країни. Залишилися Індія та Китай.

У Москви зібралося багато рупій, і в липні, за даними "Рейтер", вона хоче вивезти з Індії та інших країн близько 400 тис. тонн бензину. За оцінкою "Defense Express", у травні РФ на заправку дронів для бомбардування України витратила – 545 тис. літрів (406 тонн). За добу весь автотранспорт РФ споживає влітку 110-120 тис. тонн. Отже, з Індії на всіх не навезеш, надто велика росія.

Ситуація ще не як у Третьому Рейху на рубежі 1944-1945 рр.., Коли він залишився майже без бензину, але там не було і стільки особистих автомобілів, як у РФ. Натомість у РФ вже немає і такого громадського автотранспорту, як у РРФСР. Сенатор Ліндсі Грем, будучи в Києві, пообіцяв 10 липня допомогти росіянам пересісти з Лади-Калини на автобуси, якщо не перестануть стріляти. Найкращими консультантами щодо випуску бензину в гаражах, до чого закликав уряд, можуть стати чеченські ветерани двох воєн із РФ.

Якщо з питання, де брати бензин, кремлівці ідеї мають, то їх немає з питання, звідки над Усть-Лугою та Омськом беруться українські дрони. В Омську все було епічно – десь прилетіли дрони, схожі на аероплани першої світової війни. Ними писали зенітки часів Другої світової війни. У результаті постраждали дві передільні колонки часів третьої світової війни.

Москва з березня щонайменше тричі викочувала пред'явлення Латвії та Естонії на супер-офіційному рівні щодо дронів над Балтикою. Латвія та Естонія незмінно посилали Москву до лісу, поки та до червня не усвідомила безперспективність цього заняття. Польщі, Литві та Фінляндії такі пред'явлення викочувала менш офіційно та отримувала аналогічні відповіді теж на менш офіційному рівні.

На практиці все зводилося до простої відповіді, якщо РФ щось не подобається, то нехай оголосить війну НАТО і не страждає. Ще можна поскаржитися в Раду безпеки ООН, і нехай посміється вся Африка. Особливо хунти в Нігері, Малі та Буркіна-Фасо, які утворили у 2023 р. військовий пакт з научення Москви.

З дронами над Оренбургом, особливо над Тюменню і Омськом все складно. Ніхто в кремлі не вірить, що вони прилітають із України, а не з Казахстану. З України до Києва 2600 км, з Казахстану – 100 км. Дрони, що літають далі 2000 км науці невідомі, а ті, що були в Омську, явно не мали в баках по 100 л бензину як "Шахед-136". Але Казахстан член ОДКБ, а в ОДКБ поки що лише Киргизстан і Таджикистан перестрілювалися між собою, і Лукашенко в 2024 р. збивав дрони РФ, які летіли в Україну. Принаймні він так розповідав.

Тому Казахстану, як Естонії та Латвії, грубо та офіційно пред'явлення не кинеш. Доводиться ставити запитання у кулуарах та фонувати у ЗМІ. У кулуарах кремлівцям з 2025 р. незмінно відповідають – у Казахстані широкі степи, може, хтось там дрони і запускає, але точно не ми. Офіційно, зокрема і 8 липня, уряд Казахстану незмінно просить депутатів Держдуми та журналістів у РФ не гнати завірюху.

У кремлі здогадуються, що з України возити дрони до Казахстану клопітно. Простіше купити в Китаї і зібрати на місці. Можна купити і у турецьких чи корейських компаній, що налагоджують випуск військових дронів у Казахстані, та зібрати у гаражі. Казахстан не наймався стерегти кордон із РФ, як каже у таких випадках Лукашенко.

Нову вступну до цього ребуса вніс Трамп, коли сказав на саміті в Туреччині, що США можуть закрити небо над Україною. У кремлі тепер намагаються розшифрувати, щоб це означало. Акуратно заявили, що це буде входом військ НАТО в Україну, і наголосили, щоб цього не сталося РФ і затіяла "СВО". Якісь дивні цілі цього "СВО" – треба напасти на Україну, щоб до неї не увійшли війська НАТО, а Швеція та Фінляндія не вступили до Альянсу.

В результаті Пєсков, коментуючи завершення саміту НАТО в Туреччині, заявив 8 липня, що в кремлі займаються дешифруванням цих слів Трампа і чекають на його дзвінок. Трамп обіцяв зателефонувати 8 липня, але не зателефонував. Ймовірно, був надто зайнятий, як дипломатично сказав Пєсков, і запевнив, "Путін" завжди радий його дзвінкам.

Насправді Трамп чекає двох речей. Перше, результат наради 13 липня в Парижі "Коаліції охочих". Друге, коли кремлівці перестануть морочити голови всім, що РФ без володіння Слов'янськом та Краматорськом не може підписати з Україною перемир'я. Не може, оскільки громадська думка на Росії нібито не змириться з тим, що "путін" не все відібрав в України те, що обіцяв і призначив цілями СВО.

Це викликає два питання до кремлівців.

Перший – відколи вони стали так трепетно ставитися до громадської думки? У їхній історії є і більш кричущий прецедент, коли мети не було досягнуто, але вони не переживали. Це пункт у програмі КПРС, де вона зобов'язалася до 1980 побудувати в СРСР комунізм остаточно і безповоротно. Не побудувала й нічого – Брежнєв спокійно помер 1982 р. від старості, так і не відповівши, де комунізм. Андропов та Черненко теж померли не відповівши, і нікого в кремлі не хвилювала громадська думка. Горбачов теж не дуже переживав про те, що головної мети КПРС не досягнуто. Просто оголосив, що будуємо, але за іншим проектом, і обов'язково збудуємо.

Можна ні грама не сумніватися, що громадська думка в РФ не буде розчарована тим, що Краматорськ і Слов'янськ не захоплені. Якщо воно через відсутність комунізму до 1980 р. за 11 років комуністичну революцію в СРСР не зробило, то через відсутність Краматорська та Слов'янська точно не зробить. Навіть через вбивство Нємцова і Навального не зробило, а за Гіркіна взагалі ніхто не заступився.

Тому Трамп, і не тільки він, слушно вважає, справа не у громадській думці, а в тому, що кремлівці взагалі нічого не хочуть повертати Україні. Не лише землю, а й військовополонених. Навіть викрадені музейні цінності. Але тоді немає сенсу й дзвонити їм.

У результаті Трампа залишається лише один варіант – закрити небо над Україною, частіше бити дронами по чутливих місцях в РФ і переходити до її повної торгової блокади, про готовність до якої Сенату оголосив Ліндсі Грем у Києві. Доки вся РФ не покриється густою мережею незалежних бензоколонок і зоопарків.