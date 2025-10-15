Що насправді зупинить війну?

В Україні розгорнулася якась "томагавкоманія": справжній геймченжер, скільки дадуть, що вразять, Москві капець, Пітеру теж і таке подібне...

Втомився повторювати: якщо дадуть, то у кількості, щоб лише підштовхнути путіна до переговорів. При цьому, такої кількості, щоб змусити путіна безумовно припинити бойові дії, взагалі не існує. І не може існувати.

Навіть якщо повністю знищити у росії виробництво "Шахедів", "Іскандерів", "Кинджалів", "Калібрів" та інших засобів нападу, а 1.000 "Томагавків", запущених майже одночасно, здатні це зробити, то війна не припиниться. Тому що характер війни докорінно змінився.

Переважна ситуація наступна: після атак позицій ВСУ з повітря КАБами невеликі штурмові групи ворога під прикриттям дронів у пішому порядку чи на примітивному транспорті просочуються через наші позиції, накопичуються і намагаються закріпитися. А потім цей маневр повторюється, і таким чином забезпечується дуже повільне, дуже витратне, але просування агресора вперед. І в цьому сценарії ворогу не вистачає лише живої (тимчасово живої) сили, все інше є і буде.

Саме тому путін планує приховану мобілізацію у вигляді "призову на навчання резервістів". І на першому етапі така мобілізації відбудеться відносно успішно, помітних протестів у недоімперії не буде, аж поки гроби з резервістами не почнуть повертатися десятками тисяч. За сьогоднішніх темпів скорочення поголів’я агресора на це потрібно близько року.

Тому знищення "Томагавками", чи "Фламінго", чи ще чимось російських заводів з виробництва крилатих і балістичних ракет, а також ударних безпілотників, полегшить наше життя у тилу, але здатності ворога продовжувати війну не зруйнує.

Щоб зупинити ворога, нам теж не вистачає бійців, тому наші опірні пункти доводиться розташовувати на такій відстані, що ворог має можливість для просочування між ними. Наші резервісті давно воюють. Тому для поповнення ЗСУ потрібно зменшувати призовний вік, що викликає у суспільстві зрозуміле напруження.

Збільшення кількості наших безпілотників на фронті проблему вирішує лише частково, бо знов-таки не вистачає кваліфікованих операторів БПЛА. У повністю автономному, без участі людини, режимі наші безпілотники поки що не працюють. А створити справжню "кілзону" і реально зупинити ворога здатні лише багаточисельні автономні рої дронів, які керуються ШІ.

Продовжимо показово знищувати конструкторів з проривними нестандартними ідеями, то українські рої дронів взагалі не з’являться. А західні завжди будуть надаватися у незначній кількості — як інструмент воєнно-політичного впливу, а не як зброя перемоги.

А "Томагавки" — чудова ракета. Для досягнення цілей США, а не України.