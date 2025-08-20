Альтернативна історія: мирний договір, який міг змінити світ

Шановні друзі, уявіть, що історія пішла іншим шляхом. Що, якби президент США вирішив домовитися з Гітлером у 1942 році? Прочитайте цей короткий текст, щоб зануритися в альтернативну реальність.

Серпень 1942 року. Гітлер заявляє, що німецькі війська просуваються вперед по всій лінії зіткнення, ось-ось будуть захоплені Ленінград, Сталінград і нафтові родовища Кавказу.

​Він готовий до мирних переговорів, які допоможуть усунути першопричини цього конфлікту. А саме, повернути до складу німецького рейху землі Білорусі, України, балтійське узбережжя разом з Інгерманландією. У СРСР мають перестати утискати німецьку мову і права корінних німців у Москві.

​Президент США береться покласти край війні, щоб німці та росіяни перестали воювати. Він каже, що перемогти Німеччину неможливо. Вони воюють усю свою історію. Перемогли Римську імперію, розгромили Наполеона, Австрію та Францію. Але тільки США можуть покласти цьому край, адже саме вони виграли Першу світову війну.

​Президент США кличе Гітлера на особисту зустріч. Гітлера, який прибув на борту лінкора "Тірпіц", зустрічає червона килимова доріжка. Американський президент аж плескає в долоні від нетерпіння. Він гаряче тисне руку лідеру третього рейху. У розкладі зустрічі зазначено: "Обід на честь його високоповажності, Адольфа". Ріббентроп прибуває у військовій формі німецької імперії із залізним хрестом. Делегацію вітає проліт бомбардувальника Б-17.

​За підсумками зустрічі президент США вимагає Сталіна негайно прибути до Вашингтона. Він заявляє, що час зупинити цю бійню. СРСР доведеться провести обмін територіями, німці віддадуть Смоленську область та околиці Сталінграда, але повністю забирають весь Кавказ. Він додає: Сталін будь-якої миті може закінчити цю війну, тепер усе залежить тільки від нього.