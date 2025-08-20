Альтернативная история: мирный договор, который мог изменить мир

Дорогие друзья, представьте, что история пошла другим путем. Что если президент США решил договориться с Гитлером в 1942 году? Прочтите этот короткий текст, чтобы погрузиться в альтернативную реальность.

Август 1942 года. Гитлер заявляет, что германские войска продвигаются вперед по всей полосы столкновения, вот-вот будут захвачены Ленинград, Сталинград и нефтяные месторождения Кавказа.

‚Он готов к мирным переговорам, которые помогут устранить первопричины этого конфликта. А именно вернуть в состав немецкого рейха земли Беларуси, Украины, балтийское побережье вместе с Ингерманландией. В СССР должны перестать притеснять немецкий язык и права коренных немцев в Москве.

​Президент США берется положить конец войне, чтобы немцы и россияне перестали воевать. Он говорит, что победить Германию невозможно. Они воюют всю свою историю. Победили Римскую империю, разгромили Наполеона, Австрию и Францию. Но только США могут положить конец этому, ведь именно они выиграли Первую мировую войну.

​Президент США зовет Гитлера на личную встречу. Прибывшего на борту линкора "Тирпиц" гитлера встречает красная ковровая дорожка. Американский президент хлопает в ладоши от нетерпения. Он горячо жмет руку лидеру третьего рейха. В расписании встречи отмечено: "Обед в честь его достоинства, Адольфа". Риббентроп прибывает в военную форму германской империи с железным крестом. Делегацию приветствует пролет бомбардировщика Б-17.

‚По итогам встречи президент США требует Сталина немедленно прибыть в Вашингтон. Он заявляет, что пора остановить эту бойню. СССР придется провести обмен по территориям, немцы отдадут Смоленскую область и окрестности Сталинграда, но полностью забирают весь Кавказ. Он добавляет: Сталин в любой момент может закончить эту войну, теперь все зависит только от него.