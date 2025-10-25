Плануєте чесно відслужити рік у професійному підрозділі? Перейдіть на сторінку 18–24 контракт, оберіть спеціальність і подайте анкету — це офіційний, прозорий шлях у 12-ту бригаду спеціального призначення "Азов" НГУ.

Умови контракту 18-24

Це законний формат служби тривалістю 365 днів у складі бригади "Азов". Ви підписуєте контракт, проходите підготовку і працюєте за обраною спеціальністю — від піхоти та безпілотних систем до медицини й тилового забезпечення. Передбачені виплати, пільги та забезпечення — згідно з чинними нормами для військовослужбовців НГУ. Алгоритм простий: анкета → співбесіда → документи → ВЛК → БКБП.

18–24 контракт у ''Азові'': умови, спеціальності й порядок підписання

Кому підходить

Бригада приймає вмотивованих добровольців 18+ — і жінок, і чоловіків. Досвід не обов’язковий: новачки опановують базу на БКБП (8 тижнів), а фахівці з цивільним бекграундом швидше входять у посади. Особливо затребувані: медицина, інженерія, ІТ та аналітика, логістика, водії категорій C/CE/D/DE, робота з документами та медіа. На співбесіді рекрутери допоможуть підібрати напрям за реальними вміннями, а не тільки дипломами.

Актуальні вакансії за контрактом 18–24 (12-та бригада НГУ "Азов")

Доступні вакансії з якими детальніше ви можете ознайомитись на сайті:

Стрілець

Кулеметник

Снайпер

Гранатометник

Розвідник

Оператор БПЛА

Оператор БПАК

Пілот FPV

Пілот Mavic

Пілот Autel

Пілот Matrice

Оператор ударних БПЛА

Оператор НРК (наземних роботизованих комплексів)

Як стати оператором дронів за 18–24?

Обирайте у заявці напрям "Безпілотні системи", на співбесіді розкажіть про практику (електроніка, FPV, радіозв’язок, польоти) або чесно скажіть, що готові вчитися. Після БКБП — профільний курс у підрозділі БПЛА, робота в екіпажі й постійна підготовка на полігонах. Контракт підписується на 2 роки.

Які документи готувати

Паспорт/ID (з додатком), ІПН, військовий квиток або приписне;

Документи про освіту з додатком, довідка про несудимість, характеристика з роботи;

Фото 3×4 та 9×12 (матові, без кутика, у формі мультикам), реквізити картки "для виплат".

Список у рекрутинговому центрі можуть деталізувати залежно від обраної спеціальності.

Порядок підписання

Заповніть анкету на сторінці 18–24; Візьміть дзвінок від контакт-центру; Пройдіть співбесіду (офлайн або онлайн); Підготуйте пакет документів; Пройдіть ВЛК; Прибудьте у визначений день для оформлення; Відпрацюйте БКБП 6–8 тижнів; Отримайте розподіл у підрозділ.

Чому саме "Азов"

Тут не обіцяють легкого шляху. Натомість дають системну підготовку за стандартами НАТО, досвідчене командування і середовище, де цінують життя бійця та злагоджену роботу підрозділу. "Азов" має історію реальних боїв і традицій — від оборони Маріуполя до поточної роботи на найскладніших напрямках. Це підрозділ, у якому служать відповідально, а не "для галочки".

Готові зробити крок? Ознайомтесь із контрактом 18–24, оберіть спеціальність і подайте анкету. Більше про бригаду та рекрутинг — на azov.org.ua.