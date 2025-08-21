Від стін України до інтер’єрів Маямі: Успішний шлях майстра декоративних покриттів Ігоря Стадольського

Ще у дитинстві Стадольській захоплювався ручною працею та експериментами з матеріалами, а перший досвід у будівництві переконав його, що стіна може стати полотном для мистецького самовираження. Освіта у Києві – спочатку в Київському будівельному технікумі (2007), а згодом у Національному авіаційному університеті (2017, кафедра будівництва) – надала йому ґрунтовні технічні знання, які згодом він поєднав із творчим підходом.

Фото: Ігор Стадольській у офісі, Маямі

За роки роботи в Україні майстер реалізував десятки авторських проектів у приватних резиденціях і комерційних просторах, довівши, що декоративні покриття можуть бути не просто оздобленням, а частиною художньої концепції інтер’єру. Його унікальні фактури, створені на основі власних сумішей та технологій, викликали інтерес замовників і дизайнерів. Проте справжнім проривом стало виходження на міжнародний рівень: у 2019 році він працював у Португалії, у 2021 працював у Канадi, у 2023-му розпочав діяльність у США, де вже здобув визнання.

Одним із ключових проектів за океаном став шоу-рум елітних кухонь Armina Luxe у Маямі. Використавши авторські текстури та унікальні поєднання матеріалів, Ігор зміг підкреслити преміальність простору та підвищити його ринкову цінність, чим привернув увагу американських дизайнерів та девелоперів. Його підхід вирізняється тим, що він поєднує художнє бачення з інженерною точністю: працює не лише з кольором і текстурою, але й враховує архітектурну логіку приміщення та психологію сприйняття простору.

Ігор зізнається, що шлях був непростим. Кризові періоди на ринку змушували шукати нові рішення, клієнти часто відмовлялися від авторських ідей на користь стандартних рішень, а переїзд до США став справжнім викликом. Тут довелося заново будувати клієнтську базу й доводити свій професійний рівень у зовсім іншій культурній і конкурентній середовищі. Втім, саме ці труднощі сприяли формуванню унікального стилю та появі нових технік, які вже сьогодні викликають зацікавлення у професійній спільноті.

"Ми формуємо не лише красу стін, а й простір, де людина живе, творить й досягає своїх цілей. Тому наш успіх завжди є успіхом клієнта. І навпаки, загалом, обмін творчою енергією – основа нашої економічної тактики. Ми максимально дбаємо про те, щоб кожен проєкт був гідною частиною світу клієнта", — зазначає Ігор Стадольськiй.

Економічний та маркетинговий успіх майстра також очевидний: його роботи стають "фінальним штрихом" у проектах високого класу, додаючи вартості нерухомості й формуючи впізнаваний бренд автора. Клієнти та колеги відзначають його перфекціонізм, пунктуальність і вміння довести кожен об’єкт до ідеалу. Сам Ігор наголошує, що для нього інтер’єр – це не просто оздоблення, а простір, який впливає на життя й настрій людини.

Фото: Ігор Стадольськiй з колегами за роботою над шоу-румом у Маямі

Сьогодні майстер активно розвивається у США та планує створити школу декоративного мистецтва, де ділитиметься знаннями з молодими спеціалістами. У його планах – також запуск авторської лінії матеріалів, яка об’єднає напрацьовані за роки техніки.

Історія Ігоря Стадольського демонструє, як відданість ремеслу та здатність бачити в стіні не межу, а полотно для творчості, можуть привести до глобального визнання. Від невеликих міст України до інтер’єрів Маямі — це шлях, який надихає й доводить: українські майстри здатні формувати тренди світового дизайну.