От стен Украины к интерьерам Майами: Успешный путь мастера декоративных покрытий Игоря Стадольского

Еще в детстве Стадольский увлекался ручным трудом и экспериментами с материалами, а первый опыт в строительстве убедил его, что стена может стать полотном для художественного самовыражения. Образование в Киеве – сначала в Киевском строительном техникуме (2007), а затем в Национальном авиационном университете (2017, кафедра строительства) – предоставило ему основательные технические знания, которые впоследствии он соединил с творческим подходом.

Фото: Ігор Стадольский в офисе, Майами

За годы работы в Украине мастер реализовал десятки авторских проектов в частных резиденциях и коммерческих пространствах, доказав, что декоративные покрытия могут быть не просто украшением, а частью художественной концепции интерьера. Его уникальные фактуры, созданные на основе своих смесей и технологий, вызвали интерес заказчиков и дизайнеров. Однако настоящим прорывом стал выход на международный уровень: в 2019 году он работал в Португалии, в 2021-м работал в Канаде, в 2023-м начал деятельность в США, где уже получил признание.

Одним из ключевых проектов за океаном стал шоу-рум элитных кухонь Armina Luxe в Майами. Использовав авторские текстуры и уникальные сочетания материалов, Игорь смог подчеркнуть премиальность пространства и повысить его рыночную ценность, чем привлек внимание американских дизайнеров и девелоперов. Его подход отличается тем, что сочетает художественное видение с инженерной точностью: работает не только с цветом и текстурой, но и учитывает архитектурную логику помещения и психологию восприятия пространства.

Игорь признается, что путь был непростым. Кризисные периоды на рынке заставляли искать новые решения, клиенты часто отказывались от авторских идей в пользу стандартных решений, а переезд в США стал настоящим вызовом. Здесь пришлось заново строить клиентскую базу и доказывать свой профессиональный уровень в совершенно иной культурной и конкурентной среде. Впрочем, именно эти трудности способствовали формированию уникального стиля и появлению новых техник, уже сегодня вызывающих интерес в профессиональном сообществе.

"Мы формируем не только красоту стен, но и пространство, где человек живет , творит и достигает своих целей. Поэтому наш успех всегда является успехом клиента. И наоборот, в общем-то, обмен творческой энергией – основа нашей экономической тактики. Мы максимально заботимся о том, чтобы каждый проект был достойной частью мира клиента" , — отмечает Игорь Стадольский .

Экономический и маркетинговый успех мастера также очевиден: его работы становятся финальным штрихом в проектах высокого класса, прибавляя стоимости недвижимости и формируя известный бренд автора. Клиенты и коллеги отмечают его перфекционизм, пунктуальность и умение довести каждый объект до эталона. Сам Игорь отмечает, что для него интерьер – это не просто украшение, а пространство, которое влияет на жизнь и настроение человека.

Фото: Игорь Стадольский с колегами за работой над шоу-румом в Майамі

Сегодня мастер активно развивается в США и планирует создать школу декоративного искусства, где делится знаниями с молодыми специалистами. В его планах также запуск авторской линии материалов, которая объединит наработанные за годы техники.

История Игоря Стадольского демонстрирует, как преданность ремеслу и способность видеть в стене не предел, а полотно для творчества могут привести к глобальному признанию. От небольших городов Украины до интерьеров Майами — это вдохновляющий и доказывающий путь: украинские мастера способны формировать тренды мирового дизайна.