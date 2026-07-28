Закон Грэма-Блюменталя. Почему у него есть минимум шансов на реализацию?

Я уверен на 90%, что закон будет принят. Но его успешная реализация – это большой вопрос с преимущественно неутешительными выводами для нас.

1. Этот закон, если отбросить мелочи, направлен, где факто, на три вещи: ограничить нефтяную торговлю РФ с Китаем и Индией; ударить по возможностям экспортировать сжиженный газ из Ямала (среди участников проекта Тимченко, французы и две китайские компании); и ударить по русской банковской системе.

2. В 2025 году мы наблюдали большое торговое противостояние КНР и США, в результате которого Трамп вынужден был отступить. На заоблачные пошлины Китай ответил блокировкой экспорта редкоземельных металлов. И Трамп вынужден был красиво капитулировать. Через год ситуация не изменилась.

3. Что касается Ямала, то этот закон, возможно, частично сработает. Но лишь отчасти. Что касается банков, то, кроме удорожания определенных процессов, ни о каких весомых ударах речь не идет. Это нужно было делать в 2022 году.

4. В сухом остатке у нас будет несколько вещей:

- красивую картинку;

- слабенький козырь в переговорах Трампа с Си, которые должны состояться через полтора месяца;

- определенное удорожание логистических и банковских затрат для россиян.

К сожалению, этот закон не панацея. Поэтому не стоит иметь слишком большие надежды на него.