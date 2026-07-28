Российский ''план терактов'' провалился

Очевидно, что война переходит в новую фазу, которая не выгодна врагу: постоянные атаки украинских дронов вглубь РФ подрывают не только НПЗ и склады, но и веру россиян в "правильный курс" своего вождя.

Да и на самом фронте ситуация для них не радужная – серьезного продвижения российских войск фактически нет, и это вынуждена признавать даже путинская пропаганда.

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Так что единственный шанс для РФ – попытаться расшатать нашу страну изнутри. И речь здесь не только о разнообразных ИПСО, на которые выделяются огромные средства. Речь, прежде всего, о терактах и диверсиях.

О чем говорить, когда ФСБ вербует даже несовершеннолетних детей? Напомню, в этом году СБУ предупредила два теракта, во время которых школьники должны были произвести взрывчатку, а затем расстрелять своих сверстников. Благо, СБУ работает на опережение и трагедий удалось избежать.

Средства россияне бросают большие и пытаются применить новые схемы. Например, в Чернигове завербованная передала военным бургеры из МакДональдзу со взрывчаткой. Взорвать военных должен был и российский агент в Николаеве.

Таковы попытки терактов и задержание ежедневно. Только за последнее время задержан наводчик для новых ракетных ударов по Хмельнитчине, разоблачен двойной агент ФСБ и игру, корректировавший атаки по Славянску, на Черниговщине агент РФ должен был пускать с рельсов поезда – задержан на месте подрыва, до того как он произошел и т.д. Россия вкладывает огромные ресурсы в вербовку агентов и диверсии. Но СБУ разрушает абсолютное большинство планов еще до их реализации.

Нынешний глава СБУ Александр Поклад известен именно как контрразведчик. И с ним во главе Служба, очевидно, будет еще больше внимания уделять этому направлению. Особенность контрразведки СБУ состоит в работе на опережение. И это особенно важно в нынешних условиях.

Ибо перед зимой Россия точно попытается увеличить удары по мирному населению и инфраструктуре, вербуя новых наводчиков. Значение контрразведки в таких условиях переоценить сложно.

Современная война давно вышла за пределы окопов. Соответственно, контрразведка становится одним из ключевых элементов национальной безопасности. СБУ доказала, что эффективная контрразведка способна не только реагировать на угрозы, но и формировать правила игры. Это одно из тех направлений, где Украина уже сегодня создает опыт, внимательно изучаемый спецслужбами других государств.