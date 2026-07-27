Почему Путин заговорил о том, что единственным гарантом независимости Украины РФ?

Если коротко, то он РФ все больше погружается в свой мир, где война будет вот-вот выиграна, а российская экономика развивается семимильными шагами.

Тот, кто занимается информацией, знает, что одной из самых сложных и ответственных задач пиарщика является выбор правильной целевой аудитории. Как бы это странно ни звучало, но начиная с Петербургского форума, все чаще заметно, что в речах Путина главной (иногда единственной (!) целевой аудиторией становится сам Путин. Спичрайтеры пишут речи, которые нужны Путину и едва ли не единственной целевой аудиторией становится сам Путин. Именно поэтому. Я не верю в то, что Путину не доносят информацию. Думаю, он оказался в ситуации, когда он сознательно начинает отбрасывать вещи, которые ему не нравятся. Он достаточно близок, как кажется, к фазе: "не нравится, значит не существует". Это довольно сложная фаза его деградации, особенно ввиду того, что он параноик и система строится, прежде всего, на обеспечении его безопасности и комфорта. Поэтому можно высказать гипотезу, которая должна пройти проверку временем, что сейчас его ближайшее окружение, с одной стороны, должно сузиться, а с другой, это самое окружение должно не просто попадать в настроения Путина, сужая информацию, но и получает возможность пугать Путина изменами. Трабер, Ротенберги, Наврусова – это лишь начало войны всех против всех. Фаворитами этого лета являются Чемезов (Ростех), Королев (первый зам главы ФСБ) и, похоже, Ковальчуки. За этим следует следить, но уже сейчас можно говорить, что одним из главных векторов развития российских элит становится поиск компромата. Если этот маховик закрутится, а на это есть все шансы, ситуация в элитах будет только усложняться. Это лето также имеет определенные признаки (опять-таки нужно больше времени для того, чтобы эта гипотеза превратилась в утверждение) ослабления арбитража Путина. Он уже не над схваткой. Он все больше часть этой игры.

Будем наблюдать дальше.