Закон Грема-Блюменталя. Чому він має мінімум шансів на реалізацію?

Я впевнений на 90%, що закон буде прийнято. Але його успішна реалізація – це велике запитання з, переважно, невтішними висновками для нас.

1. Цей закон, якщо відкинути дрібниці, направлений, де факто, на три речі: обмежити нафтову торгівлю РФ з Китаєм та Індією; ударити по можливостях експортувати скраплений газ з Ямалу (серед учасників проекту Тимченки, французи та дві китайські компанії); та ударити по російській банківській системі.

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2. Протягом 2025 року ми спостерігали велике торгове протистояння КНР та США, в результаті якого Трамп змушений був відступити. На захмарні мита Китай відповів блокуванням експорту рідкісноземельних металів. І Трамп змушений був красиво капітулювати. За рік ситуація не змінилася.

3. Щодо Ямалу, цей закон, можливо, частково спрацює. Але лише частково. Щодо банків, то крім удорожчання певних процесів, ні про які вагомі удари мова не йде. Це треба було робити в 2022 році.

4. В сухому залишку ми матимемо кілька речей:

- красиву картинку;

- слабенький козир в переговорах Трампа з Сі, які мають відбутися за півтора місяця;

- Певне здорожчання логістичних та банківських витрат для росіян.

На жаль, цей закон не панацея. Тому не варто мати аж надто великі сподівання на нього.