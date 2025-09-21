Українська
Зачем Россия отслеживает дислокацию ПВО стран НАТО?

Иван Ступак

Министерство обороны Эстонии опубликовало карту, показывающую примерный маршрут российских самолетов МиГ-31, нарушавших воздушное пространство Эстонии.

За 12 минут они неспешно пролетели почти 180 км вдоль морского побережья Эстонии.

Эти самолеты могут летать в 2,5 раза быстрее, но была выбрана именно крейсерская скорость в 900 км/ч.

Цель: разведка размещения, активации и взаимодействия систем ПВО.

В первую очередь Эстонии, а уже дальше Финляндии и Швеции.

В Польше эту роль исполнили дроны, а здесь были боевые самолеты с возможностью нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Уверен, что РФ получили всю необходимую для них информацию.

P/s больше, чем интересная позиция в США.

Один американский чиновник сказал изданию POLITICO так: "Россияне летают именно в этом воздушном пространстве десятилетиями. Трудно понять, почему это не было сделано намеренно"….

