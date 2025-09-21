Навіщо Росія відстежує місця дислокації ППО країн НАТО?

Міністерство оборони Естонії опублікувало карту, що показує приблизний маршрут російських літаків МіГ-31, які порушували повітряний простір Естонії.

За 12 хвилин вони неспішно пролетіли майже 180км вздовж морського узбережжя Естонії.

Ці літаки можуть літати у 2,5 раза швидше, але було обрано саме крейсерську швидкість у 900 км/г.

Мета: розвідка розміщеннія, активації та взаємодії систем ППО.

В першу чергу Естонії, а вже далі Фінляндії та Швеції.

В Польщі цю роль виконали дрони, а тут були бойові літаки з можливістю нести гіперзвукові ракети "Кинжал".

Впевнений, що рф отримали всю необхідну для них інформацію.

P/s більше ніж цікава позиція у США.

Один американський чиновник сказав виданню POLITICO так: "Росіяни літають саме в цьому повітряному просторі десятиліттями. Важко зрозуміти, чому це не було зроблено навмисно"….