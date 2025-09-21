ukr
Навіщо Росія відстежує місця дислокації ППО країн НАТО?

Іван СтупакІван Ступак

Навіщо Росія відстежує місця дислокації ППО країн НАТО?

Міністерство оборони Естонії опублікувало карту, що показує приблизний маршрут російських літаків МіГ-31, які порушували повітряний простір Естонії.

За 12 хвилин вони неспішно пролетіли майже 180км вздовж морського узбережжя Естонії.

Ці літаки можуть літати у 2,5 раза швидше, але було обрано саме крейсерську швидкість у 900 км/г.

Мета: розвідка розміщеннія, активації та взаємодії систем ППО.

В першу чергу Естонії, а вже далі Фінляндії та Швеції.

В Польщі цю роль виконали дрони, а тут були бойові літаки з можливістю нести гіперзвукові ракети "Кинжал".

Впевнений, що рф отримали всю необхідну для них інформацію.

P/s більше ніж цікава позиція у США.

Один американський чиновник сказав виданню POLITICO так: "Росіяни літають саме в цьому повітряному просторі десятиліттями. Важко зрозуміти, чому це не було зроблено навмисно"….

Джерело:facebook.com

