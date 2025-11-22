Истинная цель ''плана Трампа''

Фактическая цель "плана Трампа", понимает он это или нет, - не в том, чтобы установить какой-то пусть и несправедливый, но всё-таки мир, а в том, чтобы обеспечить Путину условия для продолжения войны и полного военного уничтожения Украины. Российские агенты Виткофф и Дмитриев написали этот бредовый план и передали Трампу как уже якобы согласованный с Путиным. Однако Путин не собирается его выполнять и даже на таких выгодных для себя условиях прекращать войну. Об этом он уже прямо сказал сегодня. История с "планом Трампа" ему нужна только в качестве бомбы под украинским государством.

Путину необходимо, чтобы Зеленский официально объявил, что принимает условия американского президента. В таком случае, как надеются в Кремле, в Украине начнётся раскол, массовое движение против действующей власти - в элитах, армии и обществе. Это, по тому же расчёту, ослабит обороноспособность Украины.

А дальше Путин начнёт давить на Трампа и Украину, выставляя новые условия. Например, российский диктатор скажет, что готов рассмотреть этот план только после того, как Украина уже выполнит часть его пунктов: например, уйдёт из Донбасса, а Запад прекратит поставлять Украине оружие. В такой ситуации Трампу либо придётся признать, что его план провалился, а он - старый болван, доверившийся кремлёвским мошенникам (этого, конечно, он делать не будет), либо продолжать давить на Украину, чтобы она выполнила новые ультимативные требования Путина.

Путин всегда действует в рамках типичной бандитской логики: стоит уступить ему в чём-то - он дальше будет пытаться нагнуть противника всё ниже и ниже.

Однако расчёт Кремля не сработает. Его ошибка в том, что россияне судят об Украине по себе. Но Украина — демократическое государство. Зеленский в принципе по закону не имеет полномочий принимать многие положения капитулянтского плана американцев. Как говорят мои украинские друзья, если бы Зеленский пошёл на поводу у Трампа, Рада бы его просто сместила по обвинению в национальном предательстве, спокойно в рамках демократических процедур. И делать этого он не будет.

А вот здесь — цитата из Медведева, где он ещё пару лет назад по пьяной лавочке выболтал планы Кремля по дестабилизации ситуации в Украине с целью "окончательного решения украинского вопроса".

"Если всё же произойдёт (Украина пойдёт на уступки Путину), в Киеве быстро начнётся новый, третий кровавый майдан, который сметёт нынешнюю хунту и приведёт к власти ещё более радикальную…

Правящая клика во главе с тряпичным паяцем бежит на Запад или будет растерзана толпой…

И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли Русской".