Экстренное пятничное обращение Зеленского: главное, что было сказано

Главное из того, что сказал президент во время экстренного пятничного обращения:

Все, ранее опубликованные 28 пунктов российского ультиматума поддержаны США – правдивы; Требование США в течение недели принять этот ультиматум – так же верифицировано; Угроза, в случае отказа, оставить Украину без военной помощи (оружие, разведданные) – также, к сожалению, правда; Конечно, между строк просил не вспоминать внутренний скандал и больше не раскачивать лодку.

Резюме:

Украина от ультиматума не может отказаться в целом, но в последующие дни будет попытка выбросить отдельные пункты.

А то, что нельзя выбросить, то максимально переформатировать и смягчить.

Все остальное придется принять и смириться.

P/s/ конечно большой шанс, что за выходные лидеры ЕС смогут убедить Трампа не говорить на языке ультимативных утверждений.