Экстренное пятничное обращение Зеленского: главное, что было сказано
Главное из того, что сказал президент во время экстренного пятничного обращения:
- Все, ранее опубликованные 28 пунктов российского ультиматума поддержаны США – правдивы;
- Требование США в течение недели принять этот ультиматум – так же верифицировано;
- Угроза, в случае отказа, оставить Украину без военной помощи (оружие, разведданные) – также, к сожалению, правда;
- Конечно, между строк просил не вспоминать внутренний скандал и больше не раскачивать лодку.
Резюме:
Украина от ультиматума не может отказаться в целом, но в последующие дни будет попытка выбросить отдельные пункты.
А то, что нельзя выбросить, то максимально переформатировать и смягчить.
Все остальное придется принять и смириться.
P/s/ конечно большой шанс, что за выходные лидеры ЕС смогут убедить Трампа не говорить на языке ультимативных утверждений.