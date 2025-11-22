Мир и война президента Трампа для Украины
Эффект бомбы повлек за собой так называемый мирный план Трампа в Украине. В очередной раз мастер коммерческих переговоров совершил резкий разворот на 180 градусов. Еще вчера он вызвал Линдси Грэма и обсуждал санкции против России, а сегодня предлагает Украине поделиться ее территориями из России. Мои коллеги в спецслужбах считают, что таким образом президент Трамп отвлекает внимание от сексуального скандала, который в США получил название "Эпштейнгейт", другие привыкшие жить на гранты украинские "патриотические аналитики" утверждают, что Дональд Фредович продался Москве. По моему мнению, не то и не другое даже близко не является правдой. Поэтому я расскажу вам, как примерно все было на самом деле.
Началось все 12-13 ноября, когда Европейский Союз направил в США план реализации торгового соглашения с США. Мы же с Вами помним, что ЕС и США подписали торговое соглашение в июле 2025 года, впрочем, соглашение является сырым и нуждалось в плане (уточнении) его реализации. А как мы с Вами знаем, во всех сделках главное – это приложения и особые условия, записанные мелким шрифтом. Торговое соглашение между США и ЕС не стало исключением.
ЕС добивается от США не вводить пошлины на целый список товарных групп: медицинские приборы, вина и крепкие алкогольные напитки, пиво, макаронные изделия и т.д. Кроме того, ЕС намерен усилить защиту своего рынка новыми правилами проверки инвестиций и экспортного контроля, а также правилами обеспечения критически важным сырьем. Также ЕС просит США снизить 50% пошлины на европейскую сталь и алюминий. Товарооборот между США и ЕС в 2024 году оценивался в 1,5 трлн долларов. Так что цена вопроса для обеих сторон измеряется сотнями миллиардов долларов. А тут как раз идет война в Европе.
Где-то в середине ноября администрация США запустили в работу известного своими симпатиями к России господина Стива Виткофа. Тот как раз предусмотрительно общался с представителем путина Дмитриевым, визит которого в октябре в США публично высмеялся. Ребята вытащили из длинного ящика прихоти России, вписали туда 2-3 пункта для США, назвали это "мирным планом США" и отправили этот план 19 ноября в Украину. А чтобы уже в Брюсселе – Париже и Франкфурте не сомневались в истинных намерениях США, они даже не меняли риторику: 13 ноября ЕС отправил торговый план США, 19 ноября США отправили мирный план Украине.
А дальше все пошло по замыслу Трампа: ребенок (Украина), получив "страшное письмо" от отца (США), который находится в процессе развода (торговой войны) с мамой (ЕС), побежал жаловаться к мамке. ЕС как более снисходительный к Украине уже начал обсуждение "мирного плана Трампа" с Украиной. Скорее всего, как и в прошлый раз, состоится интенсивный диалог между США и ЕС, в результате которого будут сняты споры по уже подписанному торговому соглашению. И тогда, после решения всех деловых вопросов между ЕС и США, в Кремле не узнают свои прихоти из 28 пунктов.
Кстати, сам план говняне и написан без знания тонкостей ситуации в Украине и ЕС. Изменения в Конституцию вносит украинский парламент, а в нем не то что нет конституционного большинства, в нем, возможно, уже нет большинства в принципе. По какой-то радости по плану ЕС дает 100 млрд долларов на восстановление Украины, где-то теряется из 400 млрд долларов (я не ошибся, именно 400, а не 300) обездвиженных активов 200 млрд долларов. Дальше нет смысла этот план анализировать, потому что он уже исполнил свою роль – обеспокоил ЕС.
И к выводам:
- Трамп – президент США, и для США он и его администрация сделали все правильно: подобрали подходящий момент и просто использовали кремлевские бредни в своих интересах. С моральной точки зрения в их действиях есть проблемы, а где их нет – в Украине с миндичгейтом или в ЕС? США заинтересованы урезонить РФ, но не доводить эту страну до распада. Попытайтесь за последние 2-3 месяца отыскать хоть какие-то деяния США, которые можно было бы интерпретировать какую-либо уступку России. Таких не было, хотя пророссийская риторика иногда вытекает на поверхность.
- Реакция Украины была сдержанной, дипломатической и прогнозируемой: сразу побежала жаловаться мамочке (ЕС). А чтобы не бегать к кому-то, нужно было иметь сильную экономику и торговый баланс. Однако если ни первого, ни второго нет, да еще коррупционный хвост вырос, то единственное правильное решение – опираться на ЕС.
- Европе уже давно пора задуматься над своим будущим. Выгоды от торгового соглашения с США или КНР будут означать очень мало, если на Востоке перманентно будет существовать раздражитель военных рисков. Усилия нужно прикладывать не к улучшению торговых условий, а к тому, чтобы Россия (или то, что после нее останется) не несла в себе военных рисков. При всех других сценариях Европа будет постоянно находиться в режиме погони вооружений и часть оружия покупать в США или Азии. Это, наверное, не то будущее, которого ожидают европейские избиратели, но другого варианта у них не будет. У Европы и Украины сейчас есть общие интересы, усилившие действия США. Так что Европе пора просыпаться.