Сегодня пока есть время, хочу снова провести вам экскурс в историю, потому что, вот знаете, смотришь на современность, а тебя не покидает мысль, что Вселенная не просто так раз за разом возвращает тебя к неизученным урокам и изо всех сил пытается сделать все, чтобы ты увидел эту современность с позиции страшного опыта твоих предков, пишет Елена Степова .

Тот кто меня читает, тот знает, что я пишу не только о деревне, козах и жизни в ОРДЛО, но и собираю аутентичные рецепты самоигрушек, ритуалы и описания употребительной (бытовой) магии, рецепты использования дикороссов, древние дохристианские молитвы и другие вещи, которые можно отнести к нематериалю.

Нематериальное наследие – это то, что очень хочется сохранить, чтобы никто никогда не смог сказать "Украины никогда не было". Ибо историю победители умеют переписывать, более того, они еще и любят ее уничтожать, чтобы не дай бог никто не смекнул, как еще вчера сильная аграрная, научная, культурная европейская страна стала "улусом" и марионеткой в руках московских вшей.

Нематериальное наследие – это быт и культура, строительство и технологии, а еще это степи, звери, растения, песни, молитвы, рецепты, традиции и даже сказки. Это то, чем жили наши предки и что есть фундамент нашей нации.

Я напомню вам серию очерков из архива ИС о нематериальном наследии Луганщины, может кто упустил.

Многие из этих сообщений о чем-то аутентичном, забытом, как свадебные традиции, ежедневную выпечку или аутентичные изделия ручной работы местных мастериц .

Но вот о том, чтобы ты не писал, о свадебном полотенце или венчике, ты все равно вспоминаешь и возвращаешься в прошлое, почерневшее, уничтоженное украинское прошлое Луганщины, которую обросли, как могли. Уничтожали не только язык, традиции, украинский национальный наряд или украшения, уничтожали даже украинскую природу.

И сколько бы я ни рассказывала о Луганщине, о ее темных пятнах, ее страшной истории, каждый раз следует та параллель "было-е", которая бьет по тебе воспоминаниями, как электротоком, показывая страшную правду - не было, а до сих пор есть, до сих пор нас это уничтожает.

Поэтому я снова хочу вам рассказать интересную историю, где прошлое звонит в свои колокола, показывая нам наше настоящее и намекая на неизученные уроки истории, которые нас не отпустят до тех пор, пока мы не изучим их.

В СССР и в современной России культ смерти. Именно поэтому русские и советские люди так легко умирали и убивали, потому что это их культура, религия, быт, обыденность.

Увлекая другую страну, или принимая в рабство другой народ, советские власти уничтожали максимум коренного населения, культуру, быт, язык, традиции оккупированной нации, чтобы не дать возможности людям ожить, возродиться.

Для этого использовали странные ритуалы, которые только сейчас можно назвать оккультными или магическими – цементирование смерти.

Ну, это и знаменитый Мавзолей, где до сих пор лежит труп, являющийся символом россии и объектом поклонения масс. И куча памятников умершим советским деятелям, вроде Клима Ворошилова или Свердлова с Дзержинским. И куча разных оккультных "кружков по интересам", которые находятся на россии в большом спросе. И процветание каннибализма по деревням и городам России. И культ войны, являющийся частью культа смерти – вспомните Храм Войны, который московский патриархат построил на россии.

Я уже исследовала эту тему и знаете почему? – потому что в 2014 году вместе с триколорами на Восток Украины пришли маги, гадалки, оккультисты, салоны по заказу "от пулы украинской", "победы над укро-фашизмом" и других влажных мечтаний.

В церквях московского патриархата в 2014 году свободно проводили черные мессы и оккультные ритуалы. Тогда очень модным было отпевать родственников из Украины, ставить свечи по упокой украинским политикам. В Свердловске, где я жила, в церквях пели не только Украину, но и Турчинова, Ляшко, Порошенко. Это для людей была норма. Подчеркну, для верующих людей, живших по законам божьим.

В 2014 году россияне, которые тогда были "ихтамнеты", рассказывали истории о том, что на россии ясновидящие, гадалки и маги вместе с какими-то живыми святыми и попами рассказывали видение, что Украина будет в "составе ссср, величие ссср вернется, Америка исчезнет, Европа умрет от голода россию – будут богаты и счастливы". А еще, было очень много разговоров, что войну путин начал, потому что получил благословение и вечную жизнь от шаманов, поэтому шаман Шойгу является главным военным.

Но смех смехом, а оккультизм всегда был неотъемлемой частью советской власти.

Советские власти и советские политики, в том числе и товарищ Сталин, были адептами оккультизма и многие решения принимались после проведения ритуалов. Советская власть пропагандировала атеизм и рационализм, но существовали целые отделы КГБ, которые занимались паранормальными явлениями, искали людей со способностями, артефакты, которые имели магическое влияние. Вольф Мессинг был частым гостем в Кремле и консультировал Сталина. Особое доверие маг получил, когда прогнозировал поражение Гитлера. Это не афишировалось, но Мессинг был магическим советником вождя народов.

Вот сейчас общество обсуждает участие феншуистов, тарологов, экстрасенсов и ведьм в политической жизни страны, поэтому мой очерк будет как раз в тему. Тем более что почти все они из России. Почему украинский "производитель" магии не в фаворе.

Но отойдем от сказки и вернемся к реальности. Вернее, вернемся в наше прошлое, которое до сих пор, как "Бермудский треугольник", так и не изучено и не узнано нами. Жаль. Ибо в прошлом лежат ответы на многие вопросы.

В нашем обществе, где я сейчас живу, сельсовет, школа и клуб построены во времена СССР, то есть это не старое строительство. Школа, сельсовет и клуб в деревне построены на кладбищах. Ну, это вот прямо так "кладбище" это назвать невозможно, потому что там не было крестов, гробов и могил, но это кладбища.

Это траншеи, копавшие в 1932-33 годах и хоронившие в них крестьян, коренных жителей Степанецкого уезда. Села Степанцы и Мартыновка Каневского района Черкасской области (ныне — Степанецкая община) понесли чрезвычайно тяжелые потери во время Голодомора 1932–1933 годов. Этот регион был одним из тех, где советские власти особенно жестко проводили политику конфискации продовольствия. Только в селе Мартыновка от голода погибли более 1300 жителей. В 1933 году в селах было забрано все зерно, которое часто засыпали в амбары и давали гнить вместо того, чтобы накормить людей.

Кажется, в 2017 году, когда корчевали старую иву, на берегу под ее корнями нашли баняк с зерном, который зарыли в 1933 году, пряча от красных комиссаров.

Черкасщина, как часть бывшей Киевской области, претерпела один из самых высоких уровней смертности. По документам, во многих селах этого региона за 1933 вымирала большая часть населения.

В дома замученных голодом украинцев завозили россиян. Массово. Еще трупы не похоронены в домах лежали, а туда уже заходили новые хозяева.

Поэтому большая часть пожилых людей, являющихся жителями общины, имеет в паспорте место рождения Псков, Орск, Омск, Архангельск и другие города России. Кто приехал на Каневщину ребенком, кто молодкой и создал здесь семью, кто приехал беременной, кто в составе большой семьи.

Все эти люди создали семьи, родили здесь детей, имеют паспорта граждан Украины, а дети считаются коренными жителями этого села. Да, они украиноязычные (большинство суржикоязычные), и считают, что они коренные жители, потому что родились здесь, но их корни отчества, матери или сразу обоими родителями из России.

Что интересно, большинство детей этих навезенных сюда людей при СССР учились в специализированном интернате для детей с умственными недостатками, так как имеют разную степень олигофрении. Там перезнакомились, поженились и родили кучу детей тоже с таким же диагнозом. Но это уже другая история. Я о кладбищах и привязанности русских (советских людей) к некромантии, как неотъемлемой части их культуры.

Так вот, во времена СССР на могилах замученных голодом украинцев, на кладбищах, на пожарищах домов советской власти было сакрально важно построить какие-то здания.

Поэтому сельская школа построена так, чтобы канализационные стоки шли именно в ров с телами. Клуб для танцев тоже на могилах украинцев. Сельсовет.

Вот гугул подсказывает, что в селе проводятся мероприятия по увековечиванию памяти погибших в Голодомор, я здесь с 2014 года, младшая дочь ходила в школу в Мартыновке, но о таких мероприятиях мы только читали в гугле.

Сами бабы тему Голодомора в деревне обходят стороной, слышала даже версию – "все это выдумки современной власти, жили при советах хорошо".

Траншеи проседают и мертвые часто выходят на свет божий, чтобы напомнить о себе. То собаки кости таскают, то дети череп найдут у футбола гуляющих. Дочь насмотрелась, так в школе не прижилась, а на мои попытки как-то привести людей в сознание я получала – "понаехали эти донбасяне и устанавливают свои правила, лезут в нашу жизнь".

Так что я вам скажу, строить на могилах украинцев, это давняя советская традиция. Это какая-то необходимость самоутвердиться, убедиться, что мы хорошо похоронены и забетонированы. И это не только о Центральной Украине. На Донбассе тоже самое. Вспомните "Сучью балку" в Луганской области, я писала о ней – место захоронения замученных советской властью хотели скрыть, зацементировав и построив гаражный кооператив.

Ровеньки, Луганщина, кинотеатр "Космос", построенный на кладбище, вернее, траншей, куда бросали замученных голодом украинцев.

В селе Провале (Довжанск, Луганщина) клуб был построен на месте казацкой церкви и казацкого кладбища. Каменными казацкими крестами выкладывали фундамент клуба.

Бахмут, Святогорск, Славянск – там строили не только на городах старых кладбищ, но и использовали для фундамента и бордюров дорог степных каменных "баб". Их советские власти ненавидели сильно.

Степные каменные бабы — это монументальные антропоморфные скульптуры (от 1 до 4 метров высотой), созданные древними кочевыми народами (скифами, половцами и другими) в степной полосе Евразии, в частности в Украине, в период от IV тыс. до н.э. к средневековью (преимущественно X-XIII вв.). Они символизировали предков или божества, устанавливались на курганах или на возвышениях, выполняя роль телохранителей пространства, святилищ или межевых знаков.

Украину просто цементировали в бетон. Уничтожая память, упоминания не только о преступлениях советской власти (большинство мест захоронений погибших в Голодоморе уничтожены и стерты даже в архивах).

Снова вернусь к истории села, где я живу на Каневщине. Когда строили в советские времена дорогу, нашли захоронение или поле боя, где было много польского и казачьего оружия, костей людей, лошадей, монет. Все это без исследования свернули тракторами и положили асфальт.

Эти истории можно найти в любом городе, селе Украины, как об уничтоженных кладбищах, архитектурных памятниках, местах массовых захоронений во времена Голодомора так и о том, что большинство застроек советского времени стоят именно на костях украинцев.

Как после этого не увидеть новыми глазами страшную историю Мариуполя, где после уничтожения украинцев россияне на костях строят дома, театры, а уцелевшие тела просто заворачивают в траншеи, без крестов, без отпевания, умершим.

Почему все годы существования советской власти или России, в прошлом или в настоящее время россиянами и пророссийским гражданам, даже если у них паспорт гражданина Украины, очень важно топтаться, уничтожать, бетонировать что-то на костях украинцев.

Возможно, это связано с одним из страшных ритуалов, до сих пор неотъемлемой частью жизни россиян – погостная (кладбищенская) магия.

Использование земли из кладбища для привлечения денег и получения или сохранения власти — это один из древнейших методов черной магии, направленный на получение энергии от умерших или через перенос собственной финансовой "мертвой" энергии на кого-то другого.

И советские власти строили сельсоветы, школы и клубы на костях не просто так, это тоже ритуал сохранения власти, господства.

Обычно для такого ритуала ищут старую безымянную могилу или кладбище, приносят из нее землю под свой порог или закладывают на ней дом, чтобы получить бесконечную власть и поток денег. Я собираю аутентичные ритуалы, то этот ритуал есть в списке.

Вообще, вот на Донбассе магия на покойниках и кладбищах была очень развита и популярна вплоть до современных времен.

На Каневщине об использовании могильной, кладбищенской магии я услышала только от баб, в паспорте которых указано место рождения россия. Единственное исключение, это село Прохоровка, где до сих пор живет легенда о барышне (именно здесь из этой легенды Николай Гоголь писал "Вий") и ее могилу, которая исполняет желания подвергшихся насилию девушек.

Вот еще что вспомнилось. Это строительство дамб на Днепре для образования каскадов ГЭС. Тогда под воду уходили очень многие украинские памятники, кладбища, казачьи стоянки, захоронения, старинные церкви.

Вспомнился и российский, то есть советский БАМ, построенный на тысячах смертей. И хотя официальных данных об общем количестве погибших узников ГУЛАГа на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 1930-1950-х годах нет, поскольку документацию уничтожали, а смертность оформляли как "акты" без указания причин, но по оценкам историков, смертность в и Беломорканал, "мертвая дорога" Игарка-Салехард, была чрезвычайно высокой из-за бесчеловечных условий труда, голода, болезней и холода и исчисляется десятками тысяч.

Однажды я разговаривала со своим земляком из Свердловска (Довжанска), он отказался от украинского гражданства и переехал в Россию и стал гражданином России задолго до войны, потому что почувствовал зов рода, то он рассказывал, что самая большая его мечта, которую он осуществил в России, это было проехаться БАМом, потому что это самая большая дорога. сразу начал заниматься оккультизмом и некромантией. Ибо зов!

Там, где Россия или там, где советский человек, всегда смерть. И неважно, это магические ритуалы или церковные ритуалы, это политическая жизнь или обыденная бытовая, советский человек всегда будет стремиться построить его на костях, за счет кого-то уничтоженного стать богаче, выше, сильнее, почувствовать свое превосходство, танцуя на костях мертвых. Это уже извращение, которое, видимо, передается генетически.

Знаете, если бы мертвые могли влиять на этот мир, я думаю, что на каждого россиянина пришлось бы по тысяче тех, кто захотел бы подержать их за горло, отомстив за свою уничтоженную жизнь, и это не остановило ни бетон, ни построенные на кладбищах замки, театры, сельсоветы и школы. Но пусть уже покоятся с миром. Судя по всему, эту некрофильную советско-российскую нечисть придется уничтожать нам, живым.