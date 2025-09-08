Выступление в Королевском оперном театре в Лондоне Анны Нетребко – это пренебрежение памятью тысяч погибших украинцев

Вскоре в легендарном Королевском оперном театре в Лондоне выступит российская сопрано Анна Нетребко. Та самая Анна Нетребко, которая была доверенным лицом Путина в 2012 году, а в 2014 году фотографировалась с флагом фейковой "Новороссии".

Видеть ее на большой сцене в Британии, которая является одним из самых больших и ближайших наших союзников в войне против России, - больно украинцам. После едва ли не массового обстрела Киева за все время, в котором россияне убили младенца, снова видим это размывание ответственности и тезисы о "культуре вне политики".

Ее выступления будут аплодировать не только в Королевском оперном театре, но и в Кремле. Надеюсь, в Британии это понимают и понимают, что возвращение таких фигур - это так или иначе оправдание российской войны против Украины и попрание памяти тысяч погибших украинцев. Мы здесь говорим не по цензуре, мы говорим о правде и о памяти.

Пытался донести все это до британской аудитории в колонке для Daily Mail.

PS Показательно, что эта статья уже вызвала бурную реакцию именно у российских медиа.