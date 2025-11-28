Кто будет следующим громоотводом президента Зеленского?

Отставка Ермака.

Можно, конечно, подойти по-человечески – его даже жалко.

Давайте честно – одну функцию он выполнял блестяще: был идеальным громоотводом для Президента. Беря на себя большинство ударных волн – от "Миндичгейта" до проваленных коммуникаций.

Он превратил Банковую в механизм, позволявший Президенту чувствовать себя комфортно, а оппонентам - робко.

Однако с каждым днем действий становилось больше, и соответственно количество тех, кто был не удовлетворен Ермаком, росло в геометрической прогрессии. Он и сам давал слишком много поводов говорить именно о нем. И в какой-то момент перешел тот предел, когда в обществе негатив ассоциировался именно с ним.

Кто будет следующим громоотводом? Маркарова? Шмыгаль? Федоров? Свириденко? Ждет ли нас новый креативный кастинг?

Но, если честно, вот именно в эту минуту – не это даже главное.

Потому что волнует в первую очередь то, кто возглавит новую переговорную делегацию с американцами.

От этих переговоров зависит не рейтинг власти, а наше выживание. И здесь вопрос доверия – не только в Вашингтоне или Брюсселе. В первую очередь, как правильно сказал в вечернем обращении Президент, - у украинского общества.

Логично было бы отправить людей, имеющих не только институциональный, но и моральный мандат. Например:

- залужного (как голос воюющих);

- Буданова (как голос тех, кто знает, как проводить переговоры);

- министра иностранных дел (как носителя дипломатического каркаса);

- омбудсмена (как того, кто персонализирует трагедию похищенных детей, а значит – смысл нашего сопротивления).

Эту команду нужно усилить не декларациями, а работой с Конгрессом, с украинской общиной в США, с религиозными средами – протестантами, католиками, иудейскими организациями. И говорить там о главном:

Мы ведем войну за жизнь, не по территории;

Мы показываем прогресс в борьбе с коррупцией;

Мы готовы реформировать управление даже во время войны;

Мы готовы делать то, что нам говорили сделать по мобилизации и рекрутингу еще несколько месяцев назад.

Всё это возможно.

Если будет политическая воля. И если нас готовы услышать наши визави. С россией в это время вести переговоры нет смысла.