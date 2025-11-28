Путин и Донбасс – мечта, которая никогда не сбудется

Друзья, обещал дать оценку обещаниям Путина, но нет сенсаций. Ничего нового по Украине на пресс-конференции бункерной крысы не прозвучало. Тот же ультиматум и те же угрозы, что были полгода назад и год назад.

Мелкая попытка всех обмануть. Он верит в то, во что и верил. Либо мы сдадимся на его условиях, либо он отнимет силой все, что хочет. Серьезно, он до сих пор в это верит. Как верил во "вторую армию мира". И даже эксперты ему кивают – мол, оккупировать всю Донецкую область выйдет только в 2027 году. Они сочли средний темп продвижения. Но это война, и здесь линейные расчеты не работают.

Путин объявил, что согласен на прекращение огня. При условии, что ВСУ пойдут сами... с занятых территорий. Большинство СМИ уверены, что речь сейчас идет о Донбассе. Я бы не был так уверен. Туман войны. И в момент гипотетического согласия Киева по такому требованию – вуаля! Сразу может на стол возвратиться тема Запорожья и Херсона.

Или кто-то считает, что Путин будет выше таких манипуляций? Думаю, ответ очевиден. А если мы не пойдем, то как я писал выше – бункерный угрожает взять все силой. Как в случае с каким-либо шантажом и угрозами, эмоции только мешают. В первую очередь следует оценить реальность этой угрозы и реальность компромисса.

Извините, друзья, но об обоих этих пунктах у меня большие сомнения. Я не верю в то, что Путин сдержит слово. Я помню, сколько раз он говорил об уважении к украинским границам, о том, что Крым – это Украина, и клялся, что войны не будет. Он лжец. При этом считает это нормой. Совершенно криминальная логика – обмануть с выгодой это не грех, а правильный ход. Поэтому, когда он будет обещать вечный мир в обмен на уступки – я не верю.

И когда он клянется, что не планирует нападать на Европу – им верить тоже не советую. Мы весь 2021 такие обещания слушали. И около двух месяцев в 2022 году. Так что реальность компромисса держится только на слове Путина и подписанных им бумажках. Слабо. А может быть, потом будут гарантии от США. Может быть. Они не говорят какие.

Что касается реальности угрозы – здесь я тоже не согласен. Захватим с помощью боевых действий? Это уже было. Не буду о Киеве через три дня, надоело. Но всю Украину за месяц был план. Харькову и Одессе отводили сутки, если кто не знал. И тоже кричали – сдавайтесь, все равно захватим. Пока нет. Сколько времени брали Времен Яр и Торецк? Полтора года уличных сражений вместо запланированной недели. А они 12 и 30 тыс. населения в мирное время – для справки. Константиновка около 100 тыс., Дружковка 65, Славянск 120, Краматорск под 200. При соответствующей площади. Эта история очень длинная. Конечно, мы видим на примере Покровска и Мирнограда, что сейчас они не лезут в лоб, как на Бахмуте. Прослеживаются, пытаются обойти и окружить. Однако таким куском можно подавиться.

Вывод простой. Угрозы бункерной крысы преувеличены. Взять Донецкую область в результате наступления – не быстро и не просто. О Запорожской вообще молчу. Веры его обещаниям вечного мира в случае уступок – чуть меньше нуля.

Наши действия очевидны, предсказуемы и безальтернативны. Сопротивление. Здесь случай, когда крик "Стой, буду стрелять" не предупреждение, а честное обещание порядка действий. Нравится это кому-нибудь или нет, но в реальности здесь нет выбора. А выбор иллюзии мы очень хорошо запомнили, потом обходится слишком дорого...