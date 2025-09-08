Невдовзі у легендарному Королівському оперному театрі в Лондоні виступить російська сопрано Анна Нетребко. Та сама Анна Нетребко, яка була довіреною особою Путіна у 2012 році, а у 2014 році фотографувалася з прапором фейкової "Новоросії".

Бачити її на великій сцені у Британії, яка є одним з найбільших та найближчих наших союзників у війні проти Росії, - боляче для українців. Після чи не наймасовішого обстрілу Києва за весь час, у якому росіяни вбили немовля, знову бачимо це розмивання відповідальності та тези про "культура поза політикою".

Її виступу будуть аплодувати не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі. Сподіваюся, у Британії це усвідомлюють та розуміють, що повернення таких фігур - це так чи інакше виправдання російської війни проти України та зневажання пам'яті тисяч загиблих українців. Тож ми тут говоримо не по цензуру, ми говоримо про правду і про пам'ять.

Намагався донести все це до британської аудиторії у колонці для Daily Mail.

P.S. Показово, що ця стаття вже викликала бурхливу реакцію саме в російських медіа.