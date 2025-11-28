Великодержавники обиделись на Трампа за "слив" в "Блумберг" 25 ноября коротких телефонных бесед Ушакова с Виткоффом и Дмитриевым и устроили 26 ноября нападение на патруль Нацгвардии в полутора километре от Белого дома. Нельзя с нами так, – расея великая держава.

Обиделись серьёзно, так как США продемонстрировали – мы вхожи в ваши кабинеты, в том числе и в кабинет Ушакова, курирующего в кремле всю внешнюю политику РФ. США сделали это без всякого предупреждения, в отличие от Буданова, самого разговорчивого начальника разведки в мире, который в 2023 г. говорил, сотрудники ГУР ходят по кремлю как Щирлиц по Берлину.

Смысл "слива" – показать кремлёвцам, Белый дом может устроить второй "Викиликс" и представить публике тонны разговоров "чекистов". Прежде всего, об их войне с Украиной. Представить в тот момент, когда весь мир обсуждает 28 пунктов имени Трампа, 24 пункта европейцев и ждёт 19 пунктов от Украины. Кислица очень к месту сказал 25 ноября, эти пункты существуют, но оглашать не будем, пока Трамп с Зеленским не "перетрут" три пункта, вызывающих разногласия. Когда "перетрут", тогда и огласим.

Естественно, после этого великодержавникам придётся их принять без разговоров, так как США тоже великая держава и встаёт с колен, о чём написано на красной кепке Трампа. Трамп, для устранения всех сомнений, в апреле объявил о дне "освобождения Америки", когда выписал всем повышение торговых пошлин. РФ пошлин тогда не выписал, так как большой торговли у США с ней нет. Заодно дал понять, готов признать РФ тоже великой державой, победившей Гитлера, если она прекратит убивать украинцев. Если не прекратит, то в Конгрессе лежит законопроект о пошлинах в 500% всем тем, кто торгует с РФ, но не отчисляет с этого процент Украине. РФ оказалась в одной компании с Ираном и КНДР, с которыми США категорически не торгуют, а потому и пошлин не взимают.

Но так как время показало – кремлёвцы настолько зарвавшиеся великодержавники, что не уважают даже США, а лавров и вовсе дебил, сорвал встречу в Будапеште, то пришлось ткнуть их носом в факт, что телефон Ушакова прослушивается США. Великодержавников дипломатично спустили с неба на землю, где они пилят планету.

Кремлёвцы намёк правильно поняли и отреагировали по трём направлениям. Песков заявил 26 ноября, кто-то нехороший пытается сорвать переговоры РФ с США, и "сливает" разговоры. Призвал из-за этого не называть западные СМИ респектабельными. Рябков в этот день объявил, что РФ настолько великая держава, что вести переговоры об Украине с США публично не будет. Спецслужбы РФ просто оправили 29-летнего беженца афганца Рахманулла Лаканвала пострелять из пистолета в Нацгвардию вблизи Белого дома.

Спецслужбы явно следовали рекомендациям Патрушева-старшего, который 11 ноября 2024 г. в интервью "Коммерсантъ" напомнил Трампу, что четыре президента США были убиты на "рабочем месте", и что на него во время выборов недавно тоже было покушение. Во избежание этого, он требовал от Трампа круто изменить политику США после того, как тот с 20 января приступит к исполнению обязанностей президента. Подчёркивал, что предвыборные обещания президентов США зачастую не совпадают с тем, что они потом делают. Это был явный намёк на обещание Трампа прекратить за 24 часа войну РФ против Украины.

Патрушев требовал от Трампа убрать из Чёрного моря корабли нечерноморских стран. Заверил журналистку "Коммерсанта", что недавно был на Чёрном море и лично убедился – флот РФ там есть, вопреки утверждениям Украины, что тот разгромлен и прячется в бухте Новороссийска. Требовал не называть Балтийское море озером НАТО и объяснить финнам и другим мелким европейцам, что так говорить нельзя, ибо РФ – великая морская держава. За неделю до инаугурации напомнил Трампу через "Комсомольскую правду" – Украина к концу года должна исчезнуть. В конце апреля заявил, Одесса двести лет была портом "великой империи", и что он хочет её, а ещё Херсон и Николаев. Пропагандисты – медеведев, лавров и прочие, сразу кинулись повторять это за ним.

Патрушев впал в великий заплыв по морям-окиянам не только по велению души, но и в согласии с должностью, придуманной в августе 2024 г. только ради него – Председатель Морской коллегии. До этого как-то обходились без "Морской коллегии". Никто не мешает ему на паях с Дугиным вещать про великую державу и грозить США, Украине и Европе. Можно даже угрожать убить Трампа, он бронированный и не такое стерпит, но стрелять вблизи Белого дома – это явный перебор. Наказание за такое может быть большим, чем "слив" разговоров Ушакова. При этом Трамп продолжит улыбаться, и говорить, РФ – это великая держава, и что он не против иметь с ней или в ней бизнес.

Будет интересней, чем с Ираном, который Минюст США обвинил 8 ноября 2024 г. в организации покушения на Трампа во время выборов. Назвал конкретно организатора – 51-летнего Фархада Шакери, сотрудника КСИР. После этого Трамп не мешал Нетаньяху продолжать дёргать вальяжного персидского кота за хвост и усы, и кричать, что у того под ковриком спрятана атомная бомба. Трамп позволил Нетаньяху довести ситуацию почти до кипения и израильско-иранской войны, но затем быстро поставил в ней точку. Нетаньяху собрал свои пасочки по организации революции в Иране и вернулся в песочницу Газы, а в Тегеране сделали правильные выводы относительно Москвы как великой державы.

Стрельба возле Белого дома, да ещё в День благодарения, который Трамп назначил чуть ли не Днём примирения Москвы с мыслью: украинцы существуют, и Украина не исчезнет ни в 2025 г., ни после него, будет стоить великодержавникам новых пунктов в мирном плане Трампа. Один из них подсказала вечером 26 ноября Кая Каллас: "Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны ограничить армию россии, а также её военный бюджет".

Американцы не злые, просто у них есть европейская привычка вести исторические хроники, и время от времени заглядывать в них. Повелитель ботов Подоляк мог в этом лично убедиться, когда Илон Маск подсветил его как агента кремля. У Маска это личное. В 2022 г. он брал абонплату за каждый Старлинг с украинских военных по 100 долларов в месяц, но друзья Миндича в министерстве обороны надували её до 2500. Когда Маск это узнал и возмутился, то боты погнали – Маск агент кремля и отключил Старлинг для ЗСУ.

Подоляку от Маска прилетело только сейчас. В отместку он стал говорить, что Виткофф – агент кремля, так как подсказывал Ушакову, как правильно обходиться с Трампом, чтобы достичь сделки как по Газе. Виткофф дипломат, в отличие от лаврова, и поэтому старался добиться сделки, а не сорвать её. "Шутка" – Виткофф агент кремля, это на уровне "шутки" команды "95 квартал" о том, что Миндич никогда и никак не влиял на их творчество, даже гривной или рублём.