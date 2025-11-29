В РФ впервые в одном из регионов отменили выплаты семьям погибших на войне в Украине: пожаловаться можно только белым ведведям

О "честных финансах" в армии рф

На прошлой неделе в Хакасии, а затем и в Забайкалье впервые среди регионов России отменили региональные выплаты семьям погибших на войне в Украине. В принципе, если бы не классификатор выплат, то удивительного в этом ничего бы не было: с сентября 2025 года уже 16 регионов России (публично) отказались от выплат при мобилизации на так называемую СВО.

Основная причина здесь – рост дефицита региональных бюджетов России. Впрочем, речь идет именно о сокращении выплат за погибших, что впервые проявилось в публичном пространстве. Власти России всеми силами пытаются скрыть приостановку таких выплат, поскольку это снизит эффективность мобилизации.

Ничего удивительного в выявленных тенденциях нет, поскольку российские местные бюджеты зависят от налога на прибыль и НДФЛ, а они сильно снижаются, в т.ч. из-за санкций. В России и так с правами человека все очень плохо, а в отдаленных регионах так вообще на законы никто не смотрит. Обиженное население разве что сможет пожаловаться на нарушение своих прав белым мишкам. Впрочем, жалеть их не будем, эти семьи получили то, что заслужили – пустые обещания местных правительств, и это только начало.