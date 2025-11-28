Средств в РФ катастрофически не хватает

Дефолтный поход на рынок облигаций

Волна обращения российских государственных банков и компаний за капиталом к правительству уже утихла. Все желающие либо получили средства, либо получили отказ и готовятся закрыть год.

Однако средств катастрофически не хватает, поэтому ожидаемой стала вторая волна массовых обращений по средствам на рынок облигаций.

На прошлой неделе к инвесторам побежали: Газпромбанк (+250 миллиардов рублей), Газпром (+40 миллиардов рублей), Россети (+60 миллиардов рублей). Первые два заемщика принадлежат к газовой отрасли России, и из-за санкций сейчас оказались в разряде проблемных. К ним присоединилась Россети, из-за низких тарифов на электричество оказалась перед проблемой реализации операционных рисков.

С удивлением обнаружил, что в той же Иркутской области и без украинских БПЛА периодически выключают электричество. Причем, эта проблема была задолго до начала масштабной войны в Украине.

Интересно и то, что в России до сих пор нет единой энергетической сети: часть субъектов федерации не присоединены к сети европейской части России и работают на самообеспечении.

Заем в 60 млрд не поможет Россетам решить неотложные проблемы, разве что позволит несколько поддержать работоспособность.