В России начался водочный кризис

Если вы ожидали настоящий экономический кризис в России, то этот день настал. Водочная отрасль России рискует вскоре стать настоящим раздражителем социального покоя в российском обществе. Официальная статистика указывает на то, что за 11 месяцев продажи водки сократились на 3,5%, а коньяка – на 9,1%.

Весь год официальные российские СМИ держались и пытались доказать, что россияне действительно стали меньше пить. Но творческие души не выдержали и перед новогодними праздниками правда вылезла в широкую общественность. Причин обвального снижения продаж алкоголя в России до исторических максимумов за последние 28 лет две: повышение акцизов и установление минимальных цен на алкоголь. В итоге 25-35% рынка алкоголя ушло в тень, при чем речь идет не столько о подделках, сколько о теневой продаже продукции легальных производителей.

Помимо теневых продаж сильно вырос спрос на самогонные аппараты. В частности, за первые 5 месяцев рост спроса на самогонные аппараты составил 37%, а дальше публиковавшие эту статистику издания подсчеты просто не вели.

Впрочем, правительство России никаких уроков из ситуации 2025 года не извлекло и решило продолжать "оздоровлять нацию" подняв с 01.01.26 акциз на 11,4%, а также подняв минимальную цену на водку с 349 до 405 рублей.

Следовательно в среднем из-за акциза, НДС и минимальных цен крепкий алкоголь в розничных сетях в России с нового года подорожает на 17%. Предугадать реакцию российских потребителей на рост цен на алкоголь сложно, но цена водки в России всегда была проблемным вопросом. Последний раз из-за водочного бунта в центральном гастрономе Свердловска в 1989 году М.С. Горбачев был вынужден отменить "сухой закон" в СССР.

Есть примеры, когда водка управляла массами и в рамках более жесткого режима, чем сейчас в России. На фото фрагмент водочного бунта в Свердловске 1989 год.