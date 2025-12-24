В Росії розпочалась горілчана криза

Якщо ви очікували справжню економічну кризу в рф, то цей день настав. Горілчана галузь рф ризикує невдовзі стати справжнім подразнювачем соціального спокою в російському суспільстві. Офіційна статистика вказує на те, що за 11 місяців продажі горілки скоротились на 3,5%, а коньяку – на 9,1%.

Весь рік офіційні російські ЗМІ тримались та намагались довести, що росіяни дійсно стали "менше пити". Але творчі душі не витримали і перед новорічними святами правда вилізла в широкий загал. Причин обвального зниження продажів алкоголю в рф до історичних максимумів за останні 28 років дві: підвищення акцизів та встановлення мінімальних цін на алкоголь. У підсумку 25-35% ринку алкоголю пішло в тінь, при чому мова йде не стільки про "підробки", скільки про тіньовий продаж продукції легальних виробників.

Крім тіньових продажів сильно виріс попит на самогонні апарати. Зокрема, за перші 5 місяців зростання попиту на самогонні апарати склало 37%, а далі видання, які публікували цю статистику, підрахунки просто не вели.

Втім, уряд рф ніяких уроків з ситуації 2025 року не виніс і вирішив продовжувати "оздоровлювати націю" піднявши з 01.01.26 акциз на 11,4%, а також піднявши мінімальну ціну на горілку з 349 до 405 рублів.

Отже в середньому через акциз, ПДВ та мінімальні ціни міцний алкоголь в роздрібних мережах в рф з нового року подорожчає на 17%. Передбачити реакцію російських споживачів на зростання цін на алкоголь складно, але ціна горілки в росії завжди була проблемним питанням. Останній раз через горілчаний бунт у центральному гастрономі Свердловська у 1989 році М.С. Горбачов був вимушений відмінити "сухий закон" в СРСР.

Тож є приклади, коли горілка керувала масами і в рамках більш жорсткого режиму, ніж зараз в рф. На фото фрагмент горілчаного бунту в Свердловську 1989 рік.