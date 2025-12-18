В РФ на старте банковский кризис

На прошлой неделе волна срочной докапитализации государственных российских банков докатилась и до кошелька федерального правительства РФ – ВЭБ. Вливание в капитал производили "по богатому" (на 177 млрд рублей) и беззастенчиво (прямо из Фонда национального благосостояния).

Публике это представили как мероприятие по повышению инвестиционной способности ВЭБа, у которого еще был запас по достаточности капитала. Но большинство кредитных проектов ВЭБа публичны, а их проблемность у всех на виду. Поэтому нет сомнений, что ВЭБ готовится к переоценке кредитных рисков и к списанию старья прошлых лет.

Впрочем, на совещании глава ВЭБа Шувалов торжественно пообещал лично пути, что этих 177 млрд хватит ВЭБа на 2 года. Но сколько уж было таких обещаний.

Чтобы ВЕБу не было грустно одному, к нему неожиданно присоединился Сбербанк России, который пожаловался на российских металлургов, которые стали плохо обслуживать свои кредиты. Пока ругались на металлургов, нашелся и "рояль в кустах" в виде этакого большого проблемного заемщика с большими проблемами – а именно Российская железная дорога (РЖД).

Если же добавить сюда угольщиков и лесную отрасль, то есть ощущение, что букет проблемных заемщиков в крупном бизнесе России растет очень быстро: настолько быстро, что банки не успевают отразить ухудшение качества кредитных портфелей в своих отчетах.

От обширного бизнеса не отстает и население. На прошлой неделе ЦБР признал, что значительная часть заемщиков убегает из банков в МФО, потому что в банках присутствует анализ кредитного качества заемщиков. Вы будете поражены, но в России сейчас насчитывается почти 50 млн заемщиков, из которых примерно 30% – это заемщики МФО, где процедуры кредитного анализа проще, но и ставки значительно выше.

Россияне ссудили у МФО более 6 трлн рублей. И все бы ничего, но массовый приток россиян к МФО идет в разрез с риторикой путина, который на этой неделе заявил, что бедность в России достигла исторического минимума. Однако почему такие богатые россияне побежали в МФО брать дорогие кредиты, и чего банки их уже не кредитуют – путин не объясняет. А ЦБР все списывает на то, что у банков стал более серьезным отбор заемщиков.

На самом же деле, просто количество хороших заемщиков уменьшилось из-за длительного периода высоких ставок, а бедное население просто не тянет ипотеку под 30-40% годовых, и все больше обращается в МФО, чтобы дотянуть до зарплаты.

И уже в конце прошлой недели ЦБР отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка (г. Москва). Банк по старой традиции ЦБР обвинили во всех грехах, но в итоге отметили, что одна из причин банкротства – предоставление кредитов высоко-рисковым заемщикам. То есть ЦБР все же формально признал наличие первой жертвы кредитного кризиса.

В целом же, отрицательные сигналы из банковского сектора России сейчас поступают почти каждую неделю.