В РФ на старті банківська криза

На минулому тижні хвиля термінової докапіталізації державних російських банків докотилась і до гаманця федерального уряду рф – ВЕБ. Вливання в капітал робили "по багатому" (на 177 млрд рублів) та безсоромно (прямо з Фонду національного добробуту).

Публіці це подали як захід по підвищенню інвестиційної спроможності ВЕБу, у якого ще був запас по достатності капіталу. Але більшість кредитних проєктів ВЕБа є публічними, а їх проблемність у всіх на виду. Тож немає сумнівів, що ВЕБ готується до переоцінки кредитних ризиків та до списання мотлоху минулих років.

Втім, на нараді голова ВЕБа Шувалов урочисто пообіцяв особисто путіну, що цих 177 млрд вистачить ВЕБу аж на 2 роки. Але скільки вже було таких обіцянок.

Щоб ВЕБу не було сумно одному, до нього несподівано приєднався Сбербанк рф, який поскаржився на російських металургів, які стали погано обслуговувати свої кредити. Поки лаялись на металургів, знайшовся і "рояль в кущах" у вигляді такого собі великого проблемного позичальника з великими проблемами – а саме Російська залізниця (РЖД).

Якщо ж додати сюди вугільників і лісну галузь, то є відчуття, що букет проблемних позичальників у великому бізнесі рф зростає дуже швидко: настільки швидко, що банки не встигають відобразити погіршення якості кредитних портфелів у своїх звітах.

Від великого бізнесу не відстає і населення. На минулому тижні ЦБР визнав, що значна частина позичальників тікає з банків до МФО, бо в банках присутній аналіз кредитної якості позичальників. Ви будете вражені, але в рф зараз нараховується майже 50 млн позичальників, з яких приблизно 30% – це позичальники МФО, де процедури кредитного аналізу простіші, але і ставки значно вищі.

Росіяни позичили в МФО більше 6 трлн рублів. І все б нічого, але масовий притік росіян до МФО йде в розріз з риторикою путіна, який на цьому тижні заявив, що бідність в рф досягла історичного мінімуму. Проте чого ж такі багаті росіяни побігли до МФО брати дорогі кредити, і чого банки їх вже не кредитують – путін не пояснює. А ЦБР все списує на те, що у банків став більш суворим відбір позичальників.

Насправді ж, просто кількість гарних позичальників зменшилась через тривалий період високих ставок, а бідне населення просто не тягне іпотеку під 30-40% річних, та дедалі більше звертається до МФО, щоб дотягнути до зарплати.

І вже наприкінці минулого тижня ЦБР відкликав ліцензію у Індустріального ощадного банку (м. Москва). Банк, по старій традиції ЦБР, звинуватили у всіх гріхах, але у підсумку зазначили, що одна з причин банкрутства – надання кредитів високо-ризиковим позичальникам. Тобто ЦБР все ж таки формально визнав наявність першої жертви кредитної кризи.

В цілому ж, негативні сигнали з банківського сектору рф зараз надходять майже кожен тиждень.