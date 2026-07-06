Украину хотят принудить к капитуляции: этого никогда не произойдет

Мои соболезнования семьям погибших киевлян. И не только киевлян.

Еще одна чудовищно тяжелая ночь в столице.

Еще одна чудовищно тяжелая ночь для всей страны.

У меня давно нет иллюзий по поводу соседей и будущей жизни с ними рядом, но я не верю в то, что они когда-нибудь станут другими.

Не станут.

Мы сегодня нанесли им ответный удар, достаточно серьезный и эффективный по значимости, но менее эффектный. Мы не разрушали жилые дома и Москва не горела от наших ракет и дронов.

Но, хочу заверить наших соседей, что в ближайшее время гореть она будет.

Если верить русской поговорке: долг платежом красен.

А за нами должок, бывшие братики.

И за сегодня тоже.

Меня упрекают за то, что я периодически пишу, что не вижу конца войны.

Упрекать можно. Но я его действительно не вижу.

Хочу ли я, чтобы это кошмар закончился? Несомненно.

Но текущая логика и развитие событий противоречит самой возможности мирного урегулирования.

Нас хотят принудить к капитуляции. Не к остановке огня, не к замораживанию по линии БС. К капитуляции.

Думаю, что этого не случится при любых обстоятельствах. Как бы РФ не давила на нас.

Новая неделя началась. Еще одна неделя многолетней войны. Еще одна летняя неделя.

И надо жить.

Держимся.