Украина вернулась в свой ТОП в мировом рейтинге производителей Оружия

На днях увидел информацию, что в 2025 году Украина произвела оружие на $12 млрд (!!!)

Посмотрели актуальные данные по другим странам - Украина занимает уже где-то 13 место!

Не нашел публичный акутальный рейтинг стран по производству, поэтому сделал свой на основании публичных данных:

США ~$370-400 млрд

Половина мирового рынка. 39 компаний в SIPRI Top 100. Lockheed, RTX, Northrop, Boeing.

Китай ~$130-200 млрд

SIPRI видит лишь $88 млрд (8 компаний, и те –10% из-за чистки Си).

Реальное госпроизводство – минимум вдвое больше. Судостроительная мощность в 230 раз больше США. Не ошибка – в 230 раз (!)

россия ~$80-120 млрд

Госрасходы на оборону – $143 млрд в 2025 г., ~60% тратится внутри.

Эстонская разведка: произведено 7 млн снарядов в 2025 г. – рост в 17 раз за 4 года.

Но авиация и точные системы – критически отстают из-за санкций.

Великобритания ~$52 млрд

BAE Systems впервые с 2017 года в топ-5 мировых производителей. Typhoon, субмарины Astute, и 15% каждого F-35 в мире делают британцы.

Франция ~$26 млрд

Rafale, Thales, Safran, Naval Group.

Рекордный оружейный экспорт – €29 млрд в 2024 г. Стратегическая автономия – текущая цель Франции.

Индия ~$17 млрд

Официальная статистика МО Индии: $17,2 млрд у FY2024-25, рекорд +18%.

Больше, чем Израиль или Корея.

Но 77% – госпредприятия с советской эффективностью. Потенциал есть, реализация – другой разговор.

И здесь есть база для возможной кооперации для нас.

Германия ~$20-24 млрд

Rheinmetall – $8,2 млрд (+47%), портфель €63,8 млрд.

Плюс Thyssenkrupp Marine, Hensoldt.

Берлин просыпается медленно – но Rheinmetall проснулся уже давно и его акциях стремительно растут.

Италия ~$17 млрд

Leonardo + Fincantieri.

Тихий евпропейский игрок которого недооценивают. Вертолеты AW по всему миру, фрегаты FREMM, M346 - и везде.

Израиль ~$16 млрд

Крутая технологическо-военная экономика

9 млн. населения.

$16 млрд. производства.

Рекордный экспорт – $14,8 млрд в 2024 г.(!!!)

Iron Dome, Spike, Harop, Arrow.

Страна под ракетными обстрелами наращивает производство и продает это по всему миру.

Южная Корея ~$14 млрд

+31% за год (!)

K9 Thunder покупает вся Европа, K2 – Польша и Норвегия, FA-50 – Малайзия и Филиппины.

Корея за 20 лет превратилась из импортера в главного поставщика НАТО.

Вот что такое промышленная стратегия и реальный пример для Украины (!)

Япония ~$13 млрд

+40% в год.

Страна, которая 70 лет не могла иметь армию, теперь наращивает производство быстрее всех в регионе.

Субмарины Taigei – самые тихие неядерные в мире.

(!) Украина ~$12 млрд

Именно стремительный рост производства

$1 млрд в 2022. $3 млрд в 2023. $9 млрд в 2024. $12 млрд в 2025 (!)

Под ракетами и дронами.

Без длительных контрактов до декабря 2025 года.

При том что производственная мощность – $35 млрд, а загрузка – лишь треть.

FPV-дроны: с нуля до 200 000 в месяц за два года.

Ракеты Flamingo с дальностью 3 000 км – серийное производство с августа 2025 года.

Богдана – 40 САУ в месяц.

500 производителей дронов вместо 7 до вторжения.

И при этом Польша с бюджетом $45 млрд и без всякого врага на границе производит вдвое меньше.

Турция ~$10 млрд

С 20% самообеспечения в 2002 г. до 80% в 2025 г. (!)

Bayraktar – 95% выручки от экспорта.

Страна решила не зависеть от никого – и сделала это за 20 лет.

ОАЭ ~$8 млрд

EDGE Group. Первый раз в SIPRI Top 100 – сразу 9 компаний с Ближнего Востока.

Швеция ~$6-7 млрд

Saab. Gripen E – по всему миру.

Субмарина A26 – выбор Польши, Дании, Нидерландов.

Carl-Gustaf – у каждого пехотинца НАТО.

Страна с населением Харькова производит большее количество государств G20.

17-18. Норвегия и Испания ~$4-5 млрд каждая

Nammo+Kongsberg (Норвегия). Indra+Navantia (Испания). Тихие, стабильные, в своих нишах.

Австралия ~$4-5 млрд

AUKUS запустил строительство нового судостроительного квартала

Но пока – преимущественно обслуживание и лицензионная сборка.

Чехия ~$3,6 млрд

+193% за год – самый быстрый рост среди всех 100 компаний SIPRI. Czechoslovak Group на снарядах для Украины. Маленькая страна, нашедшая нишу и выдавшая максимум.

Итак, мы 13-е! и это очень круто! Поздравляю!

В этом году можем обойти даже Израиль.

Напомню, что в стране сегодня более 1 тыс. компаний производящих продукцию для армии + 1500 стартапов.

Также напомню, что сектор Defence Tech, он (по израильскому примеру) является главной предпосылкой развития инновационной экономики.

дальше будет!

