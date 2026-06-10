Российский диктатор, протянув руку к Украине, думал, что схватит "мышу", но натолкнулся на разъяренного "скорпиона", чей смертоносный укол станет началом конца для самой империи. Этот геополитический просчет кремлевского фюрера войдет в историю как классический пример стратегической слепоты, где кажущаяся слабость жертвы оказалась ее главным оружием.

В одном из старейших, авторитетных и уважаемых ежемесячных журналов в Соединенных Штатах The Atlantic, подробно освещающего темы политики и международных отношений, появилась статья политического аналитика Саймона Шустера "What's Eating 'Putin's Brain'?" (Что грызет мозг Путина?), с подзаголовком "Even Russia's leading warmonger has run out of ways to justify the Ukraine invasion" (Даже ведущий подстрекатель войны России исчерпал все возможности оправдать вторжение в Украину).

Саймон Шустер пишет: "Ни один русский мыслитель не работал усерднее, чем Александр Дугин, чтобы рационализировать вторжение в Украину. Задолго до его начала Дугин разработал целую философскую систему, известную как "неоевразийство", чтобы объяснить, почему России, стране с самой большой сушей в мире, пришлось бы воровать землю у своих соседей и пришлось бы воровать землю у своих соседей. эту тему принесли ему прозвище "мозг Путина". Это преувеличивает его близость к российскому президенту.

Судя по последним заявлениям Дугина, у них закончились убедительные истории для повествования. Даже Дугин, десятилетиями фетишизированный идеей "цивилизационной войны" между Россией и Западом, похоже, передумал. В конце прошлого месяца он завершил торжественный пост в социальных сетях предупреждением о том, что Россия может проиграть войну. "С нынешними элитами, – написал он, – наши шансы не только на победу, но и просто на удержание страны в единстве критически низкие".

Путин действительно использовал "безумную философию" Дугина для оправдания агрессивной внешней политики России, легитимизации концепции "русского мира" и идеологического обоснования полномасштабного вторжения в Украину. Но если и он начинает сомневаться, то это свидетельствует о глубоком системном кризисе внутри самого преступного кремлевского режима и очевидном крахе идеологии, на которой строилась вся захватническая доктрина Российской Федерации.

Будущие историки будут анализировать ход русско-украинской войны через призму трансформации глобального миропорядка, технологической революции на поле боя и цивилизационного выбора народов.

Рассматривая современную архитектуру глобальной безопасности, мы сталкиваемся с беспрецедентным феноменом геополитической асимметрии. Когда классические концепты реваншистского империализма Московии терпят сокрушительное поражение от концептов сетевой устойчивости и асимметричного сопротивления.

Исходная стратегическая формула, которой руководствовался российский диктатор Путин накануне полномасштабного вторжения 24 февраля 2022, опиралась на традиционную великодержавную парадигму.

Кремль рассматривал Украину как де-факто "мышь" – пассивный объект международных отношений, чье существование, субъектность и геополитическая орбита определяются исключительно имперским центром в Москве.

Эта иллюзия базировалась на многолетней ложной оценке внутренней дезинтеграции украинского общества, непонимании эволюции национальной идентичности после 2014 года и вере в собственную гипертрофированную военную мощь.

Расчет строился на классической блицкриг-стратегии: скорая военная операция, демонтаж государственного аппарата, инсталляция лояльного марионеточного правительства и дальнейшее вовлечение Украины в неоимперский проект.

Однако эта концепция оказалась роковой проекцией прошлого века на современные реалии, проигнорировав качественный скачок в развитии украинской нации, которая за три десятилетия со времени обновления независимости Украины кристаллизовалась в совершенно новую социально-политическую реальность.

Вместо послушной покорной "жертвы", которую можно было легко увлечь по законам силы, Кремль столкнулся с феноменом мощного, организованного и всенародного тотального асимметричного сопротивления.

В этой метафорической плоскости Украина проявила себя как "скорпион" – не в смысле агрессии или как инициатор противостояния, а как субъект, применяющий смертоносное жало в ответ на угрозу собственному существованию. Умея действовать с беспрецедентной точностью, децентрализованно защищать свое жизненное пространство и наносить ответные удары, которые сковывают превосходящего по ресурсам врага.

Вторжение Московии в Украину в 2022 году стало не просто очередным этапом в истории геополитических конфликтов на постсоветском пространстве. Это и драматический урок для всего мира как стратегическая слепота руководства одного тоталитарного государства может привести к непредсказуемым последствиям.

И здесь важно отдавать себе отчет, что Кремль, возглавляемый диктатором, долгое время формировавший свой режим на принципах тоталитарной централизации и демонстративной силы, руководствовался ошибочной логикой оценки реальной силы Украины.

В глазах агрессора Украина выглядела как легкая добыча, ограниченная в ресурсах, экономически ослабленная, социально разделенная и способная быстро подчиниться внешнему давлению.

Главный просчет России заключался в ложном восприятии Украины как слабого государства. Этот стереотип долгое время формировался под влиянием пропаганды и игнорирования устойчивости украинских оборонных и демократических структур. Что и стало роковой стратегической ошибкой московцев.

На самом деле Украина, хотя не имела тех же материальных ресурсов и численного преимущества, что и Россия, обладала чрезвычайно ценным стратегическим активом – национальным единством и способностью мобилизовать внутренние силы в критический момент.

Украинская армия прошла через реформы, международную поддержку и боевой опыт с 2014 года, когда война на Донбассе и оккупация Крыма уже подготовили ее к защите государственного суверенитета.

Вместе с тем, общество сформировало коллективную стратегию выживания, которая сочетала гражданскую устойчивость, технологическую адаптивность и моральную решительность. Именно эта общность, эта "коллективная иммунная система" страны оказалась для агрессора неожиданной и разрушительной.

В момент, когда российский диктатор, поддавшись внутреннему тщеславию и иллюзии скорой победы, "протянул руку к Украине", он фактически столкнулся с разъяренным "скорпионом".

И этот образ не является метафорой без сути – он символизирует сочетание оборонной устойчивости и способности нанести чрезвычайно болезненный ответный удар на угрозу. Подготовленная, мобилизованная и мотивированная Украина смогла не только удержать свои позиции, но и нанести агрессору стратегические, политические и имиджевые потери, которые выходят за рамки отдельных боевых действий.

Геополитический контекст этого просчета Кремля очень важен для понимания глобальной динамики. Ведь ошибка нападающего заключалась в классической переоценке собственной силы и недооценке морального и психологического капитала противника.

Это пример того, как тоталитарная деспотическая система, полностью изолированная от критической обратной связи и механизмов самокритики, формирует искаженное представление о реальности.

Украина наглядно показала, что современная война – это не только вопрос численности войск или бронетехники, но и сложная комбинация информационной стратегии, мобилизации общества, международной поддержки и способности адаптироваться к изменяющимся условиям. Этот комплекс факторов превратил сторону, которую считали более слабой, в эффективного стратега, а путинскую империю в государство, оказавшееся в ловушке собственных иллюзий.

Важно также обратить внимание на долгосрочные последствия для самой Российской Федерации. Стратегическая слепота Кремля не ограничивается только военными или экономическими потерями. Она ведет к эрозии международного авторитета, внутренней легитимности и способности проводить внешнюю политику без риска катастрофических последствий.

В историческом измерении агрессия против Украины, вероятно, станет переломным моментом, когда концепция "незыблемого имперского величия" разбивается о реалии современной геополитики, где асимметричные конфликты и мобилизационная способность наций имеют решающее значение.

Эта страшная и кровавая война есть классический пример того, как восприятие слабости другого может обернуться собственной гибелью, если отсутствует способность адекватно оценивать внутренние ресурсы и мотивацию противника.

Она демонстрирует, что в современной геополитике стратегическая глухота, чрезмерная самоуверенность и игнорирование субъектности других государств могут оказаться катастрофическими для любой империи, независимо от ее исторического статуса, ядерного потенциала или экономических ресурсов.

Именно в этом контексте Украина предстает как символ нового типа государственной устойчивости: страны, которая способна превращать собственную слабость в ключевую силу и которая на практике доказывает, что даже ограниченные ресурсы в руках подготовленного и морально объединенного общества способны нанести смертоносный укол имперским амбициям.

Этот геополитический просчет кремлевского фюрера войдет в историю как классический пример стратегической слепоты, где кажущаяся слабость объекта нападения оказалась его главным оружием. Вместо быстрой капитуляции агрессор столкнулся с беспрецедентным всенародным сопротивлением, которое превратило каждый сантиметр захваченной земли в ловушку для оккупантов.

Ставка на раскол западного мира привела к его максимальной консолидации, а попытка уничтожить суверенитет соседнего государства лишь окончательно зацементировала его национальную идентичность и ускоряет интеграцию в глобальные структуры безопасности.

В геополитическом измерении Кремль добился результатов противоположных задекларированным: вместо ослабления Запада произошла консолидация и расширение НАТО, а сама Россия потеряла статус самостоятельного глобального полюса силы, превратившись в младшего сырьевого партнера Китая.

Эта попытка восстановить империю не только подорвала материальный фундамент Московии, но и лишила путинскую преступную власть внутренних ресурсов для модернизации, превратив процесс ее упадка в необратимую историческую тенденцию.

Ведь имперская ревизионистская авантюра Путина в Украине, продемонстрировавшая силу режима, запустила необратимые процессы его экономического, технологического и геополитического самоуничтожения.