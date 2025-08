ТОП-14 бунгало над водой в мире

Эксклюзивные условия, конфиденциальность, роскошь и романтика – это лишь малая часть того, что предлагают лучшие бунгало над водой в мире. Идеальные оазисы покоя и единения с природой достойны того, чтобы провести там медовый месяц, отпраздновать годовщину или просто организовать незабываемый отпуск. Эти виллы расположены над кристально чистой водой, и большинство из них имеют стеклянные полы, стены или потолки, чтобы любоваться тропической жизнью. В такой среде есть нечто романтическое и изысканное, особенно потому, что пятизвездочные отели уделяют максимальное внимание приватности и созданию лучших условий для своих гостей. Ниже представлен топ лучших бунгало над водой в мире, которые предлагают невероятный опыт и отдых высочайшего класса. От Бора-Бора до Мальдив невозможно устоять перед роскошью лучших отелей мира!

1. Gili Lankanfushi

Гили Ланканфуши. Источник: Pixabay Гили Ланканфуши. Источник: Pixabay

Если вы хотите увидеть, что означает слово "эксклюзивность" в реальной жизни, вам стоит посетить лучшие бунгало над водой на Мальдивах. Gili Lankanfushi по праву занимает первое место среди курортов мира. Это импозантное место заставит вас влюбиться с первого взгляда и забыть обо всех заботах.

Роскошный дом с соломенной крышей и панорамными окнами от пола до потолка стоит над бирюзовой водой. Внутри – огромная кровать king-size с легкими балдахинами, ванная, достойная Клеопатры, открытая терраса и частный бассейн. Если этого недостаточно, то для вас создана The Private Reserve — самая большая водная вилла в мире, пребывание в которой, конечно, будет стоить целое состояние. Ее площадь превышает 18 тысяч квадратных футов, и добраться туда можно только на лодке. Бунгало расположено в отдельной зоне в полукилометре от основного курорта, что обеспечивает гостям максимальную приватность. Гости Gili Lankanfushi имеют доступ к следующим удобствам:

тренажерный зал;

большие открытые террасы для загара;

кинотеатр;

СПА-центр с сауной и множеством других развлечений на любой вкус.

Независимо от того, в каком номере вы остановитесь, у каждого будет личный ассистент – Mr Friday, названный в честь верного друга Робинзона Крузо, готовый выполнить любую просьбу. Уровень сервиса настолько высок, что его сложно представить. Гости Gili Lankanfushi могут насладиться широким выбором водных видов спорта, экскурсий или изысканной кухней в трех гастрономических ресторанах, расположенных на территории.

2. Cheval Blanc Randheli

Это, несомненно, один из самых лучших курортов с водными виллами. Все в Cheval Blanc Randheli идеально – от галантного персонала, который стремится сделать вашу поездку совершенной, до необычных пейзажей из огромных окон или открытых террас. На курорте есть пять разных ресторанов, несколько павильонов для СПА-процедур и массажа, парная и множество водных развлечений на любой вкус.

Однако настоящей жемчужиной этого рая бунгало над водой, которые поднимаются над хрустальной водой на крепких сваях. Площадь каждой виллы с огромными окнами к потолку составляет более 2500 квадратных футов. В ней есть современная гостиная и спальня, просторная гардеробная, душ с дождем и элегантная ванная. Мебель изготовлена из натуральных материалов, включая ценную древесину и камень. Расположенный на частном острове, Cheval Blanc Randheli – это убежище, которое понравится тем, кто ищет покоя, приватности и релакса на самом высоком уровне. Курорт также оценят гости, заботящиеся о своем здоровье, ведь они могут посещать процедуры в специальных лечебных виллах.

3. Kudadoo Maldives Private Island

Вы точно захотите забронировать номер в самом лучшем курорте с водными бунгало. Kudadoo Maldives Private Island, расположенный на Мальдивах, – это место, где все идеально. Особое внимание уделяется экологичности. Виллы изготовлены из натуральных материалов, в частности редкой древесины. Дизайн бунгало минималистичен, но с мальдивскими акцентами. Здания просторные и солнечные, каждое с частным бассейном, шезлонгами для загара и отдыха, а также качелями над водой. Раздвижные двери ведут в гостиную и спальню, которые можно открыть, чтобы превратить комнату в рай с видом на побережье и безграничную лагуну. В каждой вилле есть личный дворецкий, выполняющий все прихоти гостей. Кроме того, Kudadoo Maldives Private Island – один из лучших курортов с бунгало над водой, где вы можете наслаждаться неограниченными напитками и блюдами от замечательных шеф-поваров, проводить время в СПА-процедурах или других оздоровительных мероприятиях. В цену включены различные развлечения, такие как экскурсии, прогулки на лодках, дайвинг и многое другое.

4. Soneva Fushi

Соневая Фуши. Источник: soneva.com Соневая Фуши. Источник: soneva.com

Если вы цените эксклюзивность, то Soneva Fushi, который считается одним из самых красивых бунгало над водой в мире, – отличный выбор. Курорт состоит только из восьми отдельных вилл, где проживание ассоциируется со стилем "богатых и знаменитых" к мельчайшим деталям. Вы можете выбрать бунгало с одной или двумя спальнями, но независимо от размера гости получат одинаково отличный сервис, экологичную и элегантную мебель в современном дизайне и все необходимые удобства. Soneva Fushi расположен на острове Кунфунадху, Мальдивские острова. Это тропический уголок среди океана, где каждого гостя обслуживают как короля. Каждый дом содержит все необходимое для прекрасного уединенного отдыха:

пейзажный бассейн;

частные катамараны;

красивый дворик с большим количеством зелени;

водная горка, ведущая прямо в Индийский океан;

душ и большая ванна.

Также есть личный дворецкий и велосипед для исследования острова. Рестораны на территории комплекса отмечены звездами Мишлена. В этих заведениях можно отведать фантастические блюда азиатской, японской, средиземноморской кухни, предусмотрено отдельное меню для вегетарианцев. Для гурманов, желающих не только отведать вкусную еду, но и насладиться настоящим спектаклем, раскрывающим секреты кулинарной магии, интересно будет посетить ресторан Once Upon a Table. Ресторан рассчитан всего на восемь человек и является настоящим театром пищи, где шеф-повар создает уникальный шедевр каждый раз. Для сладкоежек в So Guilty есть все популярные и вкусные десерты. Отель с лучшими бунгало над водой особенно подходит для семей с детьми, ведь здесь есть комплекс The Den с кинотеатрами, бассейнами, интерактивными игровыми площадками и множеством других развлечений. Интересные экскурсии проводятся постоянно, например с морским биологом или настоящим астрономом как гидом. Также в The Den можно наслаждаться неограниченным количеством натурального и мороженого весь день. Что еще нужно для счастья?

5. Four Seasons Resort Bora Bora

Курорт Four Seasons Бора-Бора. Источник: fourseasons.com Курорт Four Seasons Бора-Бора. Источник: fourseasons.com

Этот пятизвездочный отель с первоклассным сервисом – одно из лучших мест для отдыха с бунгало над водой. Виллы предлагают виды на горы или голубую лагуну, и каждая имеет индивидуальный доступ к океану. Стены зданий изготовлены из вулканического камня, а мебель – из ценного тикового дерева с натуральными перламутровыми акцентами. Бунгало над водой имеют площадь, что в разы больше обычных номеров, а также большие частные бассейны. Вы можете плавать и нырять прямо под бунгало на водном курорте, исследуя тропический мир океана. В свободное время можно поиграть в бадминтон или теннис, прокатиться на каяках или наслаждаться прекрасными видами на катамаране. Для тех, кто не может оставить работу даже во время отпуска, есть современный бизнес-центр с кондиционером.

Если вы путешествуете с детьми, но хотите провести время наедине с любимым человеком, клуб Kids for All Seasons предлагает разнообразные развлечения для всех возрастов. Пока дети развлекаются, родители могут расслабиться в СПА-центре Te Mahana, наблюдая за оживленными рыбами, плавающими под прозрачным полом. Для обеда или ужина можно выбрать один из четырех гастрономических ресторанов.

6. St. Regis Bora Bora Resort

Самые большие и лучшие места из бунгало над водой в мире, в частности в Тихом океане, это St. Regis Bora Bora. Все здесь выглядит как из картинки – белые песчаные пляжи, высокие зеленые пальмы, дома со стандартной соломенной крышей над бирюзовой водной гладью. Пейзаж с бунгало захватывает дыхание! Курорт Бора-Бора излучает роскошь и атмосферу, что создает настроение для идеального отпуска. Кроме красиво меблированной гостиной и спальни, особое внимание следует уделить королевской ванной комнате. Ее огромные окна выходят на уединенный сад, а отделка выполнена из итальянского мрамора высочайшего качества. Особенностью лучших вилл над водой является стеклянный пол, через который можно наблюдать за богатой и активной жизнью Тихого океана. Конечно, каждое бунгало имеет личного дворецкого, который поможет решить все проблемы и снимет заботы, такие как распаковка вещей или приготовление утреннего кофе.

На курорте работает очень вежливый персонал, который по умолчанию делает все для комфорта гостей. На территории есть большой СПА-центр, а также пять ресторанов с изысканной кухней. Особо стоит отметить The Lagoon by Jean-Georges.

Не только взрослые, но и дети желанны гости в St. Regis Bora Bora Resort. Клуб Lagoonarium ежедневно организует интересные мероприятия для них.

7. Jumeirah Maldives Olhahali Island

Этот курорт может похвастаться не только лучшими виллами над водой в мире, но и двухэтажными виллами из патио на крыше. Каждая из вилл имеет большой пейзажный бассейн, открытую террасу для загара и дождевой душ.

Курорт на Мальдивах предлагает эксклюзивный роскошный отдых. Различные водные виды спорта включены в стоимость бронирования:

флайбординг;

виндсерфинг;

паддлбординг, прогулки на лодках и каноэ.

На территории есть детские и подростковые клубы, предлагающие много развлечений для всех возрастов. Вы также можете отведать блюда из кухонь всего мира в трех элитных ресторанах – Kayto, Shimmers и Glow. Рекомендуем заказать плавающий завтрак прямо в ваш частный бассейн или насладиться вкусным натуральным мороженым в Gelateria.

8. Conrad Bora Bora Nui

Лучшее бунгало в мире, достойное внимания знаменитостей? Да, речь идет о Conrad Bora Bora Nui. Это роскошный пятизвездочный курорт с соответствующими ценами, так как такой отдых не может быть дешевым.

Первое, что бросается в глаза, – это бассейн больших размеров с удобными шезлонгами. Он просто поражает! Кроме того, гамаки, расположенные прямо над водой, – это то, что стоит попробовать. Они дарят незабываемые впечатления.

И, конечно, лучшие водные виллы сразу обещают отдых самого высокого класса. С площадью более тысячи квадратных футов эти бунгало являются воплощением покоя и расслабленного блаженства. В них есть все необходимое для идеального отпуска – изысканная спальня, просторная ванная комната, открытая терраса и частный бассейн с бескрайними видами лагуны. Если этого недостаточно, вы можете забронировать резиденцию The Muraka. Дуплексное бунгало не просто расположено над водой. Его главная особенность — наличие "погруженной" спальни в океан на 16 футов. Эта комната расположена в специальном акриловом куполе и включает в себя ванную комнату с огромными окнами от пола до потолка.

Одно из лучших мест из бунгало над водой предлагает разнообразные водные развлечения, детский клуб с профессиональными аниматорами, песчаные чистые пляжи и рестораны под открытым небом с кухней от топовых шеф-поваров. В частности, стоит посетить ресторан под открытым небом Iriatai, бар у бассейна Tarava или лаундж Upa Upa. Ресторан Ithaa, расположенный под водой, также заслуживает внимания. Ресторан предлагает фьюжн-кухню и крутые островные коктейли.

Conrad Bora Bora Nui часто выбирают пары, желающие соединить свои жизни в браке. Наконец, свадебная часовня с панорамными окнами и невероятными видами расположена на живописной вершине холма. Церемония, проведенная здесь, станет отличным началом семейной жизни и оставит приятные воспоминания на всю жизнь. Только представьте какие фото можно сделать отсюда!

9. Six Senses Ninh Van Bay Resort

Курорт Six Senses Ninh Van Bay. Источник: sixsenses.com Курорт Six Senses Ninh Van Bay. Источник: sixsenses.com

Курорт, расположенный во Вьетнаме, является настоящей находкой для тех, кто планирует отдохнуть всей семьей. Six Senses Ninh Van Bay Resort окружен живописными горами, широким песчаным пляжем и тропическими лесами. Курорт предлагает разнообразные варианты размещения на любой вкус, а самые лучшие бунгало над водой не оставят никого равнодушным. Виллы состоят из двух уровней и расположены прямо на скалах. В распоряжении гостей частная терраса, частный бассейн и дождевой душ. Особое внимание следует уделить ванной из дерева ручной работы, установленной перед панорамными окнами, что гарантирует фантастический вид и невероятное удовольствие для глаз.

Водные виллы доступны через дорожку или на скоростной лодке. Это создает атмосферу максимальной приватности и уединения. Каждое из трех спален является почти отдельным помещением с собственной ванной комнатой. Кроме того, есть водная горка со второго этажа в бассейн, которую точно оценят дети; взрослым она тоже понравится. Курорт предлагает разнообразные развлечения для гостей.

процедуры в огромном СПА-центре;

занятие йогой;

кулинарные курсы;

SUP-бординг или каякинг и т.д.

Варианты питания варьируются от эксклюзивного ресторана под открытым небом в кафе с видом на залив Нинь Ван или романтического ужина в пещерах.

10. Angsana Velavaru

Пятизвездочный курорт расположен на Мальдивах, а именно на Южном атолле Ниланде, известном своей первозданной красотой. Angsana Velavaru предлагает 34 шикарных виллы InOcean, сервис, который понравится даже знаменитостям, и фантастические закаты.

Лучшие бунгало над водой, словно поднимающиеся над кристально-бирюзовой поверхностью, являются настоящим сокровищем мальдивского курорта. Каждое из построек предлагает прекрасные виды на восход или закат в зависимости от расположения. Гости бунгало над водой получают следующие преимущества:

частный пейзажный бассейн;

гамаки над водой;

открытый павильон на крыше;

частная терраса и т.д.

Рекомендуем нырять с пирса, чтобы добраться до невероятных коралловых рифов, которые поразят вас своим разнообразием. Также стоит заказать плавающий завтрак в вашу комнату. Это гарантирует максимальное удовольствие и отличные фото на память.

Лучшие курорты над водой работают по системе "все включено"; гости могут выбирать из пяти пакетов. Angsana Velavaru предлагает разнообразные развлечения на любой вкус:

кормление скатов;

уроки игры на барабанах;

водное поло;

дайвинг;

просмотр фильмов в кинотеатре под открытым небом.

Вейкбординг и катание на катамаране доступны за дополнительную плату. Детям также будет интересно провести отпуск здесь, ведь на территории комплекса есть Ranger Club.

11. Likuliku Lagoon Resort

Курорт Likuliku Lagoon. Источник: likulikulagoon.com Курорт Likuliku Lagoon. Источник: likulikulagoon.com

Этот пятизвездочный курорт на острове Малоло, Фиджи является одним из 14 лучших вилл над водой в мире. Likuliku Lagoon Resort может похвастаться уникальным и подлинным дизайном своих десяти вилл над водой, созданных в традиционном стиле.

Этот рай окружен океанской лагуной и пышным зеленым лесом. Следует отметить, что курорт предназначен только для взрослых. Это означает, что вы можете рассчитывать на максимальный релакс и идеальный романтический отпуск.

Частная терраса, с которой можно нырнуть в голубую воду, открытая ванна и дождевой душ — все создано для поистине королевского отдыха. Еще одним преимуществом Likuliku Lagoon Resort является система "все включено". Гости могут наслаждаться разнообразными видами спорта, изысканной кухней и всевозможными развлечениями, не беспокоясь о кошелек. Курорт расположен на территории защищенного морского заповедника с невероятным коралловым рифом, полным морской жизни. Арендуйте снаряжение для снорклинга, чтобы увидеть все это своими глазами.

Уникальная природа в сочетании с многочисленными удобствами и отличным сервисом делает Likuliku Lagoon Resort одним из лучших курортов с бунгало над водой, и это опыт "все включено".

12. InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa

Этот фантастический курорт с лучшими водными бунгало на Бора-Бора с длинным названием гарантирует не менее продолжительный опыт отдыха. InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa чаще всего выбирают пары, которые хотят посетить рай и насладиться романтическим отпуском. Курорт совмещает заботу об экосистеме острова с полинезийскими традициями. Добраться до него можно только на чартерной лодке из аэропорта Бора-Бора. Гости курорта не могут оторвать глаз от зеленых тропических лесов, ярко-голубой воды и живописной горы Атемана, возвышающейся на фоне идеального голубого неба, словно нарисованная известным художником.

Гордость пятизвездочного комплекса – СПА-центр Thalasso площадью 43 000 квадратных футов, где процедуры проводятся в комнатах со стеклянным полом. Это позволяет наслаждаться не только оздоровительными процедурами или расслабляющим массажем, но созерцанием ярких тропических рыб и другой морской жизни.

Роскошные бунгало над водой расположены в уединенной лагуне, освещенной ярким солнцем. Не забудьте взять с собой стильные солнцезащитные очки.

Что внутри лучших бунгало над водой? Благодаря панорамным окнам от пола до потолка вы можете наслаждаться фантастическими видами, лежа на кровати king-size или отдыхая в просторной гостиной, не беспокоясь о посторонних взглядах. И не удивительно, ведь курорт максимально заботится о конфиденциальности своих посетителей. Каждое бунгало имеет частный бассейн, меблированные зоны отдыха и террасы с доступом к воде. Стоит отметить, что лучшие виды на гору Атеману и лагуну открываются сразу при бронировании номера в одной из вилл Teremoana. Лучшие курорты с бунгало над водой имеют три ресторана, каждый из которых предлагает кухню самого высокого класса.

InterContinental Bora Bora Resort стал первым курортом в мире, внедрившим систему кондиционирования морской водой. Это показывает максимальную заботу об окружающей среде острова и гарантирует независимость от других источников энергии.

13. AYADA

Айада. Источник: ayadamaldives.com Айада. Источник: ayadamaldives.com

Остров Магудхува (Мальдивы) является домом для невероятно роскошного курорта с лучшими виллами над водой. Все, что вы можете представить, думая о райском отпуске на частном острове, есть здесь. Виллы над водой с крышами в стиле тик имеют просторные гостиные и спальни, частный бассейн и деревянную террасу. Внутри можно наблюдать за активной тропической жизнью через стеклянный пол, например принимая ванну. Также есть дождевой душ и большой гамак над водой, на котором приятно лежать. Вы можете изучить остров на велосипедах, наслаждаясь бризом. Однако один звонок к личному дворецкому, и он доставит гостей в любое место курорта.

AYADA Maldives предлагает несколько первоклассных вариантов питания. К примеру, Ottoman Lounge, где можно наслаждаться большим выбором чаев и турецкого кофе, сидя на специальных низких сиденьях. По желанию вежливый и заботливый персонал организует приватный ужин в тропическом лесу или романтический обед на пляже. Вы также можете заказать плавающий завтрак, который будет организован в вашем бассейне. Конечно, качество продуктов, которые используют шеф-повара для приготовления блюд, является самым высоким уровнем. AYADA Maldives поздравляет младших гостей в детском клубе ZUZUU. Профессиональные аниматоры и няни готовы ухаживать за детьми в любое время, чтобы взрослые могли наслаждаться спа-процедурами в тишине или романтической прогулкой по белому песчаному пляжу.

Курорт специализируется на водных развлечениях. Серфинг, дайвинг, рыбалка, наблюдение за скатами и дельфинами – это лишь некоторые из предлагаемых вариантов досуга.

14. El Dorado Maroma

Когда вы думаете о лучших курортах из бунгало, сразу упоминаются Мальдивы или Бора-Бора. Однако этот курорт, расположенный в Мексике, может легко конкурировать с популярнейшими направлениями.

El Dorado Maroma предлагает остановиться в одном из тридцати невероятных палацитос, расположенных у уединенного пляжа Марома. Виллы с соломенными крышами поднимаются над бирюзовой водой теплого Карибского моря, олицетворяя настоящую роскошь. Каждое из зданий имеет частный бассейн и просторную террасу, пол оснащен стеклянными панелями. Конечно, бунгало стильно оформлены и меблированы современной элегантной мебелью. Другие удобства, доступные для гостей, включают:

гидромассажную ванну;

открытый душ;

горку, ведущую прямо в воду;

услуги личного дворецкого;

индивидуальные пикники на пляже каждый день;

сытные завтраки в номере, закуски и напитки перед ужином.

Следует иметь в виду, что курорт предназначен только для взрослых, поэтому семьям с детьми придется выбрать другой вариант.

После дня активностей, таких как дайвинг или СПА-процедуры, рекомендуем посетить The Overwater Grill, предлагающий вкусные и ароматные блюда. Пол ресторана стеклянный, и он расположен над водой, вы можете наслаждаться успокаивающими волнами Карибского моря и наблюдать за тропической жизнью между приемами пищи.