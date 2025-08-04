История полугодовых отношений ''Трамп-Путин'' – это весь путь Путина в миниатюре.

– Путин, в общем-то, мог бы стать самым счастливым правителем в истории как самой России, так и, пожалуй, всей первой четверти XXI века. Волей судьбы, ничем этого не заслужив, он получил ключи от страны с колоссальным ресурсным потенциалом, значительным (и относительно молодым на 1999 год) населением и широким полем мягкой силы вокруг.

К тому же по наследству ему досталась экономика с преимущественно проведенными рыночными реформами. При этом Россия на два порядка опережала Украину и других соседей по уровню десоветизации.

Условия были исключительно благоприятными: стабильный ресурсный тренд, открытый доступ на рынки Европы, растущий рынок Китая и эксклюзивный - на рынки соседей. На фоне изменения вектора американской внешней политики после 11 сентября 2001 года Россия получила уникальное положение - партнера США, в то же время сильные позиции на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Центральной Европе.

Оставалось только строить "Канаду+": страну, возможно, несколько менее демократическую, но с дополнительным бонусом в виде собственной сферы культурного и экономического влияния.

Однако такой путь требовал персональной "жертвы" – отказа от роли царя-клептократа. Как минимум, он требовал уважения соседей, умения договариваться, а не ломать всех через колено; предусматривал необходимость давить руки и честно вести переговоры даже с младшими партнерами.

Но на всем пути Путина подводили собственные комплексы и желание стать в один ряд не с Конрадом Аденауэром или Пак Чон Хи, а с тиранами типа Петра I или Сталина - только с дворцом в Сочи. Собственно, все это презрение, пренебрежение и стремление получить все сразу мы и увидели в его взаимодействии с таким же одержимым собственным его президентом США.

Когда Путину снова невероятно повезло и он получил шанс на политическую победу без выигрыша на поле боя, ему показалось, что он схватил Бога за бороду.

Но если обычно за спиной Путина стоял ресурсный перевес его страны, а против него - уязвимость демократических механизмов к прямому давлению, то теперь ситуация изменилась. За три с половиной года бездарной войны против Украины и 25 лет коррумпированного режима в истории его позиции значительно ослабли. А напротив оказался человек с не менее раздутым эго.

Удастся ли ему снова? Удастся ли "проскочить" на этот раз? Ведь его режим и экономика и так дышат на ладан и может хватить относительно небольшого толчка.

В конце концов, траектория его падения очевидна. Вопрос только во времени. И чем быстрее этот режим придет в упадок, тем быстрее мир вздохнет с облегчением, а Украина одержит окончательную победу.