Европейские путешественники выбирают горные городки для более прохладного летнего отдыха

Растущая летняя жара побуждает европейских путешественников выбирать горные городки

Растущая летняя жара по всей Европе побуждает больше путешественников искать более прохладные горные места во Франции, Австрии, Швейцарии и Италии. Эти высокогорные локации предлагают не только более низкие температуры, но и разнообразные возможности для отдыха, обеспечивая практический побег от растущих температур в более традиционных летних местах, таких как прибрежные курорты или большие города.

Почему выбирают горные городки

В отличие от типичных летних направлений, эти городки сочетают естественную красоту с туризмом, ориентированным на активность. Посетители могут ходить в походы, кататься на велосипеде, плавать или участвовать в таких видах спорта, как йога и альпинизм. Привлекательность состоит в возможности оставаться физически активным в более прохладных климатических условиях без дискомфорта от экстремальной жары. Для тех, кто хочет избежать сильной жары, характерной для других частей Европы, эти горные городки предлагают более холодную и разнообразную альтернативу.

Горные походы привлекают туристов, утомленных жарой, на север. Источник: unsplash

Лучшие горные направления для летнего отдыха

Шамони, Франция

Известный своим расположением вблизи Монблана, Шамони является идеальным местом для начинающих в альпинизме. Программы для новичков предлагают безопасный ввод в этот вид спорта, с возможностью подняться на самую высокую вершину Альп. Кроме того, Шамони предлагает пешие прогулки, горный велоспорт и живописные канатные дороги с видами на альпийские пейзажи.

Активности : Альпинизм, пешие прогулки, велоспорт, парапланеризм.

: Альпинизм, пешие прогулки, велоспорт, парапланеризм. От бюджетных хостелов до роскошных шале, например, Hotel Le Morgane (от €100 за ночь).

Санкт-Антон, Австрия

Санкт-Антон предлагает летние занятия йогой и ежегодный фестиваль йоги, проводимые в экологически сознательной среде. Горные тропы и велосипедные маршруты делают его привлекательным для активных путешественников, а живописные долины обеспечивают спокойный отдых.

Активности : Йога, пешие прогулки, горный велоспорт.

: Йога, пешие прогулки, горный велоспорт. Отель Schwarzer Adler (€80 за ночь) предлагает комфорт и доступ к местным тропам.

Бур-Сен-Морис, Франция

Расположенный у реки Изер, Бур-Сен-Морис является центром для рафтинга благодаря контролируемым спускам воды, которые обеспечивают возможность заниматься водными видами спорта на протяжении всего лета. Поселок также предлагает доступ к горным тропам и живописным озерам.

Активности : Рафтинг, каякинг, пешие прогулки.

: Рафтинг, каякинг, пешие прогулки. Проживание : Chalet Les Amis (от €70 за ночь) идеально подходит для групп.

Морзин, Франция

Морзин славится своими возможностями для горного велоспорта, включая трассы с доступом через подъемники и пять велосипедных парков. Multi Pass (€3 в день) предоставляет доступ к подъемникам, бассейнам и местным достопримечательностям.

Активности : Горный велоспорт, пешие прогулки, рафтинг.

: Горный велоспорт, пешие прогулки, рафтинг. Проживание : Chalet Matine Apartments (от €60 за ночь) для бюджетных путешественников.

Лаакс, Швейцария

Лаакс привлекает скейтбордистов благодаря нескольким паркам и крытой академии. Кроме того, городок предлагает пешие прогулки, велоспорт и водные активности на озере Каума.

Активности : Скейтбординг, пешие прогулки, велоспорт.

: Скейтбординг, пешие прогулки, велоспорт. Проживание : Rocksresort (от €90 за ночь) с современными апартаментами.

Зельден, Австрия

Зельден сочетает водные активности, такие как каякинг, с альпийскими веломаршрутами. Высокогорное расположение обеспечивает прохладные температуры, идеальные для летнего отдыха.

Активности : Каякинг, велоспорт, пешие прогулки.

: Каякинг, велоспорт, пешие прогулки. Проживание : Hotel Regina (€85 за ночь) с панорамными видами.

Альтауссе, Австрия

Альтауссе предлагает спокойный отдых с возможностями для плавания по озеру и пеших прогулок на плато Тауплиц. Это идеальное место для ищущих тишины и природы.

Активности : Плавание, пешие прогулки, фотосафари.

: Плавание, пешие прогулки, фотосафари. Проживание : Gasthof Zum Heiligen Brunnen (от €65 за ночь).

Кортина-д'Ампеццо, Италия

Кортина предлагает прохладный побег от жары. Источник: unsplash

Кортина д'Ампеццо известна историческими маршрутами виа-феррата, датируемыми Первой мировой войной. Поселок также предлагает пешие прогулки, скалолазание и изысканную кухню в ресторанах, таких как Vespasia.

Активности : Виа феррата, пешие прогулки, кулинарные туры.

: Виа феррата, пешие прогулки, кулинарные туры. Проживание : Gardenacia (от €65 за человека) с сауной.

Кицбюэль, Австрия

Кицбюэль поздравляет любителей тенниса и гольфа, а также проводит ежегодный профессиональный теннисный турнир. Горные тропы и живописные поля делают его привлекательным для активного отдыха.

Активности : Теннис, гольф, пешие прогулки.

: Теннис, гольф, пешие прогулки. Размещение : Hotel Kaiserhof (€100 за ночь) с доступом к спортивным удобствам.

Преимущества горных городков

Эти направления предлагают разнообразные варианты, позволяя путешественникам настроить свои поездки, избегая летнего зноя. Широкий спектр активностей и удобств в этих горных локациях делает их привлекательными для тех, кто предпочитает здоровье, природу и мягкий климат. Их способность сочетать приключения и релаксацию подчеркивает изменение подхода путешественников к планированию лета в контексте климатических проблем.