Полет на Луну, не покидая гостиницу: фантастический курорт для миллиардеров открывается в ОАЭ

Moon World Resorts планирует открыть уникальную гостиницу в виде Луны в Дубае, ОАЭ, которая станет первой в серии из четырех подобных курортов по всему миру. Этот амбициозный проект стоимостью 5–7 миллиардов долларов США обещает соединить роскошь пятизвездочного курорта с иммерсивным опытом космического туризма. Отель высотой 735 футов (224 метра) будет иметь сферическую форму с реалистичными кратерами и текстурой, имитирующими поверхность Луны.

Основной изюминкой курорта станет симуляция лунной поверхности, где гости за 500 долларов США смогут почувствовать себя астронавтами, прогуливаясь по "лунной колонии" в течение 90 минут. Эта достопримечательность позиционируется как доступная альтернатива космическим путешествиям, которые, например, в Virgin Galactic стоят 450 000 долларов. Отель будет включать 4000 номеров, 300 частных резиденций (Sky Villas), ночной клуб, СПА-центр, рестораны, конференц-центр и даже планетарий, все с лунной тематикой.

Проект направлен не только на привлечение туристов для отдыха, но и на проведение изысканных мероприятий и вечеринок в арене, рассчитанной на 10 000 человек. По словам разработчиков, в гостинице будет около четырех тысяч номеров.

Некоторые даже можно будет приобрести. "Приблизительно 144 роскошных апартамента будут доступны для покупки, каждый размером 13 на 17 квадратных метров. Владельцы получат эксклюзивные привилегии из-за пожизненного членства в клубе владельцев", — говорится в сообщении

Курорт предлагает уникальные развлечения, такие как "лунный шаттл" в стиле аттракциона, кружащего вокруг отеля, и возможность для космических агентств использовать комплекс для тренировок. Ожидается, что проект будет привлекать до 10 миллионов посетителей ежегодно, оказывая значительное влияние на экономику ОАЭ в сферах туризма, недвижимости, транспорта и технологий.

Строительство, включающее 12-месячную фазу планирования и 48 месяцев строительных работ, начато в 2023 году, а открытие гостиницы ожидается в 2027 году. Соучредители проекта, Майкл Р. Гендерсон и Сандра Г. Мэттьюз, отмечают его уникальность, утверждая, что это будет "самый роскошный и современный интегрированный курорт" с беспрецедентным опытом космического туризма.

"Мы находимся в процессе превращения чрезвычайно сложного и смелого мега-концепта в физическую реальность", — говорится в другом сообщении на официальном Instagram будущего курорта.

Когда Moon откроется примерно в 2027 году, вы сможете прогуляться по лунной поверхности, исследуя настоящую аутентичную лунную колонию. Да, вы гуляете по Луне", - объявляют создатели проекта.

Инициаторы проекта утверждают, что это будет "очень роскошный и современный курорт, полностью интегрированный со многими компонентами, которые вам уже знакомы".

Одной из изюминок является ночное освещение сооружения, которое будет меняться в зависимости от фазы Луны. Гендерсон объясняет, что цель – дать посетителям опыт пребывания на Луне, не покидая Землю.

По словам бизнесмена, есть намерение построить не менее четырех месячных туристических курортов по всему миру. Кроме Дубая, курорт планируется построить в одной стране Европы, другой в Северной Африке и еще одной в Северной Америке.