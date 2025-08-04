Трамп не верит в блеф Путина. Чего ждать до 8 августа?

Reuters: Трамп четко дал понять, что хочет заключить соглашение о прекращении войны России в Украине до 8 августа, заявили США Совету Безопасности ООН в четверг.

"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и крепком мире. Пора заключить сделку. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", – заявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли Совету Безопасности ООН, состоящий из 15 членов.

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В заявлении говорится одновременно и о привычном "прекращении огня", и о "крепком мире" – и все это до следующей пятницы. Очевидно, что для конкретных действий это нереалистично. Но для обозначения намерений достаточно очевидно заявление.

Слова Рубио в интервью Fox это только подчеркивают: "...Пока с российской стороны не было, по крайней мере, того, что мы испытываем, искренний интерес к достижению этой цели. …Очевидно, президент (Трамп) не собирается ждать вечно".

Похоже, в Белом доме убедились, что Путин не намерен прекращать выполнение своих планов, сколько бы раз не подтверждал в разговорах с Трампом приверженность переговорам и завершению войны. Но также команда Трампа уверена, что все "карты" Путина, которые он пытается выложить на стол, – это блеф. Прежде всего – силовая карта по нападению на НАТО и ядерная карта, в том числе более "реалистичная, потому что более локальная" карта тактического ядерного удара.

Госсекретарь Рубио, по сути, просто мимоходом унизил Путина и все его амбиции как "мирового лидера ядерного государства": "…Поскольку россияне не очень хорошо владеют обычным оружием, им почти непременно придется полагаться на какие-то другие средства, такие как тактическое ядерное оружие на поле боя, чтобы деэскалировать. Так что вы, возможно, волнуетесь по этому поводу. Но нам даже не стоит об этом думать, потому что это не правдоподобно или, откровенно говоря, осуществимо ни для одной из сторон".

То есть Америка серьезно прогнозирует, что Путин дойдет и до применения тактического ядерного оружия в Украине. Но не считает это ни аргументом, ни действенным рычагом для шантажа со стороны Путина. А термин "до пятницы" обозначен больше для союзников Путина – Индии и Китая – чем для России.

Индия уже сегодня начала сокращать закупки: ее нефтепереработчики прекращают покупать более дешевую из-за санкций российскую нефть, потому что с американскими пошлинами это все равно получится дороже. Китай заявил, что в закупках из России будет действовать в своих интересах – что, по факту, означает, что Китай использует этот момент в качестве одного из пунктов глобального торга, где интересам России места не было изначально.

Поэтому, конечно, ожидать от 8 августа со стороны России чего-то большего, чем очередная встреча договоренностей об обмене, оснований нет. К тому же, похоже, что с каждым ракетным и дроновым обстрелом "мост в глубине от фронта" с погибшими, тем более детьми, Трамп раздражается все больше. Ибо реальные действия России после разговоров Путина с ним выставляют Трампа легковерным простачком.