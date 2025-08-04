Уникальный охотник за ''шахедами'': что готовят ВСУ

Ми-24 - заслуженный охотник на Shahed-136

Один из вариантов универсального перехватчика Shahed-136 - ударные вертолёты. Но, вот в том-то и дело, что тяжёлый и морально устаревший Ми-24, совсем не идеальный вариант для выполнения таких задач, а вынужденная мера из-за безысходности.

Буквально в прошлом месяце было опубликовано видео, как Ми-24 эффектно сбил Shahed-136 из ЯкБ-12,7

Но это был эффект не от того что вертолёт такой хороший и пушка вычокоточная, а в первую очередь заслуга пилота - его мастерской работы и высочайшего профессионализма.

У украинских пилотов, на сегодняшний день, уникальнейший опыт ведения боевых действий, с учётом всех типов авиации. Мало кто может похвастаться таким опытом в мире. Единственное, чего не хватает, более современных и совершенных боевых машин. Тот же Ми-24, это уже давно пережиток прошлого…

Только представляю, что вытворяли бы наши пилоты на более современных аппаратах!

Например, итальянский производитель лёгких ударных вертолётов Leonardo представил обновлённый "Феникс" AW249.

Leonardo AW249 Fenice значительно расширили комплектацию своих вооружений, такими средствами как НАР Thales/MBDA FZ275 с лазерным наведением, MDBA Akeron LP и MDBA Brimstone.

В целом неплохой вертолёт, модульного типа, достойный наследник AW129 Mangusta. Именно того самого Mangusta, который послужил базой для турецкого T129 ATAK и весьма конкурентоспособно выглядел на фоне AH-1Z Viper.

Leonardo AW249 Fenice значительно опережает все существующие на сегодняшний день в этом сегменте боевые вертолёты и не удивительно, что Италия будет поступательно переходить именно на этот аппарат. Но, вот ведь вопрос…

Конечно, получить сейчас "Феникс" мы не сможем, Италии самой он нужен, а вот его "батюню" AW129 Mangusta, списание которых, так или иначе, но неотвратимый процесс, вполне очень даже, особенно в вопросах формирования воздушных мобильных групп перехвата Shahed-136.

Опять-таки, есть над чем задуматься. Особенно с учётом того, что пока у власти в Италии замечательная Джорджа Мелони, а не вот это вот всё, что может быть после… Это как в своё время с президентом Бразилии Жаиром Мессиас Болсонару, который готов был продавать Украине Embraer EMB 314 Super Tucano, а потому, пришёл некий там Луис Инасиу Лула да Силва и ожидать такой поставки… ну, скажем так, не сильно стоит, хотя из 99,99% всегда есть этот 0,01%, но нафига оно было надо, когда был вариант зеркально противоположный?

Mangusta нам очень нужна. Джорджиу мы очень любим. Но все вопросы решаются не в чатах, а на других уровнях. Но вот ведь вопрос, а знают ли на этих уровнях решения о Mangusta?

Открою вам небольшой секрет… По этим вертолётам Италия запросов от Украины не получала. По крайней мере, пока...