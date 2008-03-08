Доктрина Путина-Тренина: путинский ядерный шантаж впервые эффективно сработал еще в апреле 2008

Путин давно уже открыто угрожает Западу ядерным оружием. Три с половиной года полномасштабной войны в Украине он последовательно внушает Западу следующее:

Я собираюсь выиграть у вас войну и поставить вас на колени, несмотря на то, что я уступаю вам во всем: экономически, технологически, в конвенциональных вооружениях. Потому что у меня есть перед вами только одно, но решающее преимущество: я готов применить ядерное оружие, а вы нет. Я готов пожертвовать сотнями тысяч жизней ради моей великой цели, а вы для своей защиты нет.

Поэтому вы отступите и капитулируете. Для этого мне достаточно будет выиграть только один психологический поединок. Ужаснувшись моему ядерному шантажу или, если понадобится, моему одному ограниченному ядерному удару, вы содрогнетесь, отступите, откажетесь от поддержки Украины и навсегда уйдете из мировой истории.

Путинский ядерный шантаж впервые эффективно сработал еще в апреле 2008, когда на саммите НАТО Украине и Грузии отказали в ПДЧ. Он работает все годы войны в Украине, заставляя Запад ограничивать поставки вооружений, как по номенклатуре, так и по объемам. Мир восхищен стойкостью и героизмом украинских спартанцев, защищающих Свободный мир от нашествия рашистских варваров. Но уверенный в своей безнаказанности диктатор готов уничтожать с воздуха украинские города так же, как он уничтожал Грозный и Алеппо.

Дважды за эти годы путинский ядерный шантаж был прокомментирован западными лидерами. В марте 2025 в контексте звучавших тогда из Вашингтона сигналов о неготовности США более гарантировать безопасность Европы Президент Франции Макрон напомнил, что Франция ядерная держава и намерена в этом качестве противостоять любому ядерному шантажу. И буквально на днях как бы неожиданно вернувшийся из своей добровольной отставки с поста Лидера Свободного Мира Дональд Трамп не просто напомнил или намерился, а распорядился двум американским ядерным подлодкам класса "Огайо" занять позиции наиболее удобные для нанесения ударов своими ракетами.