The Aerial – это роскошный курорт 'все включено' на Британских Виргинских островах, от уникального подхода к оздоровлению до благотворительных миссий.

Если вы мечтали оставить все ради отдыха на собственном частном острове, мы нашли рай для вашего лучшего отпуска.

Роскошный курорт The Aerial на Британских Виргинских островах открыл эксклюзивную опцию отпуска "все включено" для путешественников. Чтобы добраться сюда, гости могут прилететь в Международный аэропорт Терренса Б. Леттсома или воспользоваться паромом из Сент-Томаса в Тортолу, после чего курорт организует трансфер на частной лодке на остров.

Планировка и небольшое количество гостей делают пребывание в Aerial, BVI похожим на отпуск на собственном острове. Курорт сосредоточен на глубоком оздоровлении, являющемся основной темой каждой активности и момента, проведенного на территории. Даже номера получили вдохновенные названия, такие как "Мечта", "Радость" или "Мудрость" вместо обычных обозначений. Территория курорта – это прекрасная среда площадью более 43 акра, усеянная пышными холмами, белоснежными пляжами и скалистыми берегами. Однако курорт может принять только 34 гостей, что способствует ощущению личного кусочка тропического рая. Это чувство усиливается первоклассными удобствами: ландшафтным бассейном с видом на пролив Сэра Фрэнсиса Дрейка, частным пляжем с разнообразными водными игрушками и великолепной кухней, вдохновленной местными традициями, от команды шеф-поваров.

Aerial, BVI позиционирует себя не просто как частный пляжный курорт "все включено" в Карибском бассейне, а как новый тип "роскошных курортов назначения", пребывание в которых включает в себя оздоровительные процедуры в благодатной среде и особые впечатления. Это не тот вариант, который предлагают многие курорты, обещая изменить вашу жизнь на днях на солнечном пляже и спа-услуги. Aerial, BVI предлагает более глубокое погружение, включающее здоровые блюда, в том числе островные деликатесы, и программу активностей, таких как походы вдоль побережья, звуковые ванны и посещение Redemption Ranch, где можно познакомиться с семьей зебр и лошадей во время индивидуальных и групповых мероприятий.

Остров полон продуманных элементов и прекрасных причудливых деталей, являющихся частью персонализированного подхода курорта, созданного командой персонала во главе с владелицей Бриттни Тернер. Она основала Aerial в свои 20-е годы и с тех пор построила бренд из нескольких компаний, включая Aerial Development, компанию по развитию недвижимости и Aerial Recovery, некоммерческую организацию, занимающуюся реагированием на природные и техногенные катастрофы, борьбой с торговлей людьми и поддержкой ветеранов и служб. В рамках последней темы была создана инициатива Heal the Heroes, частью которой является годовая программа адаптации к гражданской жизни: ветераны получают отдых в The Aerial, а затем им помогают найти новое призвание как гуманитарным операторам для реагирования на природные катастрофы и участия в спасательных миссиях. Все это позволяет The Aerial на Британских Виргинских островах выделяться среди частных оздоровительных курортов как сила добра, как называет свой проект Тернер.

Номера

The Aerial предлагает 17 уникальных индивидуально оформленных номеров, расположенных в пяти резиденциях. Каждый номер создан для создания особой атмосферы, отраженной в его названии. Например, Love – это просторный люкс с частным патио с видом на бассейн и соседние острова, большой кроватью, душем на открытом воздухе и частным двориком – идеальный для романтического отпуска.

Декор всех номеров оригинален, но общим является использование природных материалов и палитры теплых оттенков, подчеркивающих природную красоту острова. Все важные мелочи включены, от средств гигиены до солнцезащитного крема, лосьона после загара и средств от насекомых, чтобы ничто не нарушало идиллию вашего отпуска. Все номера курорта отличные, но есть особенно исключительные варианты. К примеру, Dream на крыше имеет частную террасу, тогда как вилла Mindfulness на берегу океана позволит вам засыпать под шум волн и любоваться океаном из частного типа.

Еда и напитки

Кулинарный подход Aerial отличается от других курортов "все включено" в Карибском бассейне. Всё здесь приготовлено так, чтобы быть полезным. Рафинированный сахар, пищевые красители и консерванты исключены из еды и напитков, при этом блюда так вкусны, что использование этих веществ кажется нелогичным. Выбор напитков тщательно обоснован и проверен, с не меньшим вниманием к безалкогольным вариантам, чем к алкогольным.

Завтрак начинается с оздоровительного напитка и охлажденных блюд, таких как овсянка и фрукты, после чего предлагается три блюда по выбору из меню à la carte, например, вафли с карамелизированным бананом и протеином, авокадо-тост или яйца в стиле уэвос ранчерос. На завтраке гости выбирают варианты меню для обеда и ужина. Самые свежие морепродукты, отличный диапазон вкусов и высокое качество пищи, а также красивые рестораны с потрясающими видами на побережье делают каждую трапезу особенной частью опыта.

Впечатления и удобства

Aerial располагает всеми удобствами роскошного тропического курорта "все включено" на частном острове: прекрасный частный пляж с белым песком, прекрасный ландшафтный бассейн и множество интересных мест, чтобы остановиться и насладиться завораживающими пейзажами. На пляже доступны доски для серфинга, прозрачные каяки, маски для снорклинга, си-бобы и другое снаряжение, чтобы покорить волны и изучить прозрачные воды Карибского моря. На пляже есть шезлонги, бар с качелями и гамаки.

Ежедневная программа активностей на курорте помогает гостям разнообразить дни под солнцем и на волнах интересными развлечениями. Лестницы и закаты можно провести за пляжной йогой, а днем исследовать пешеходные тропы, чтобы насладиться красотой острова. Чтобы поддерживать тело в тонусе, можно тренироваться в открытом спортзале, использующем деревянное оборудование. Кроме того, на курорте много живописных и уютных уголков для медитации.

Одно из самых волшебных мест на острове, которое оставит незабываемые впечатления – это Redemption Ranch. Здесь можно взять экскурсию, познакомиться с животными, погладить и покормить их, научиться строить доверие и ухаживать за ними, например, расчесывать их. И конечно, кто может устоять перед поцелуем с зеброй? По желанию также можно прокатиться на лошадях по тропинкам или вдоль побережья и попробовать конную терапию.

Все животные (лошади, зебры и пони), живущие на ранчо, ранее подвергались жестокому обращению или были покинуты. С помощью персонала ранчо они прошли путь к исцелению и теперь помогают людям справляться с их вызовами. Эти животные-"спасители" могут стать частью вашего путешествия к собственному исцелению.

Спа

Спа-процедуры – один из лучших способов расслабиться, восстановить силы и успокоить разум. Но морской бриз, тихий плеск волн и завораживающие пейзажи вокруг открывают новый уровень удовольствия от спа-опыта. Спа является одной из главных составляющих опыта в Aerial Resort, BVI, и невозможно получить полное представление об этом роскошном убежище без него. Спа – это настоящий оазис, где исцеление, благополучие и осознанность создают идеальную гармонию.

Спа расположен на приватной пляжной территории. Путешествие в мир релакса начнется со встречи с оздоровительным терапевтом, который поможет определить ваши цели, поскольку каждая процедура адаптируется к потребностям гостя. Клиенты могут выбрать фирменный массаж по заказу, для которого используются различные стили и техники. Каждый сеанс начинается с нанесения оздоровительного эликсира на основе местного масла по выбору и завершается увлажняющими и омолаживающими фруктами и успокаивающим чаем. Для тех, кто хочет глубокой терапии всего тела, можно забронировать процедуру OTO CBD. Она включает в себя сенсорный массаж с роскошными маслами CBD для быстрого расслабления мышц и звуковую терапию.

В спа используются только натуральные, органические и веганские ингредиенты для процедур. Единственное, что может вас смутить во время посещения этого шикарного спа – это то, что вам будет чрезвычайно трудно найти что-то лучшее в будущем.

Постоянство и некоммерческая деятельность

Курорт The Aerial, BVI уникален не только благодаря своим роскошным предложениям, но и благодаря своей миссии поддержки тех, кто в этом нуждается. 100% дохода от островного магазина подарков The Giving Shop направляется в Aerial Recovery, некоммерческую организацию, которая сосредоточена на проблемах торговли людьми, исцелении ветеранов и реагировании на техногенные и природные катастрофы.

The Aerial также сотрудничает с некоммерческой организацией Green VI. Целью данного соглашения было внедрение экологических практик в работу курорта, от компостирования и использования электромобилей Moke до более мелких вопросов, таких как экологические кофейные капсулы и средства гигиены большого формата.

Расположение

Курорт The Aerial расположен на острове Бак, до которого можно добраться на лодке из Тортолы на Британских Виргинских островах через несколько минут. Это обеспечивает гостям отличный доступ в аэропорт и возможность исследовать соседние города и их достопримечательности. В то же время остров достаточно уединен, чтобы обеспечить вам желаемую тишину наедине с прекрасными пейзажами вокруг.

Международный аэропорт Терренса Б. Леттсома (EIS) – ближайшее место до острова, куда можно добраться самолетом. Трансфер оттуда в гостиницу включен в стоимость.

Лучшие цены

Курорт The Aerial на Британских Виргинских островах создал расширенный пакет "все включено" от $950 за ночь. Каждый элемент этого пакета отвечает целям восстановления здоровья и улучшения благосостояния гостей. Пакет покрывает питание, коктейли и безалкогольные напитки, трансфер из аэропорта, активности и удобства на территории. При этом ежедневное расписание на курорте включает в себя различные активности: походы на ранчо, звуковые ванны, а удобства, такие как спа-процедуры и сеансы иппотерапии, доступные за дополнительную плату.