США и КНР договорились: РФ должна прекратить ядерный шантаж

То, что встреча Трампа и Си Цзиньпина 30 октября пройдёт ровно стало понятно, когда Бессент и Ван И заявили 27-28 октября, что согласовали рамочное соглашение о торговле. После этого Трампу и Си Цзиньпину оставалось лишь лично обсудить концептуальные вопросы и обменяться мнениями, что и произошло.

Так как мнения порядком не совпадают, то совместной пресс-конференции не было. В текущей ситуации она нелогична. Трамп и Си Цзиньпин по идеологическим причинам не могут заявить: мы подписали договор о дружбе на века, подобный тому, который США и Япония подписали 28 октября. КНР – это партийная автократия, а США – электоральная демократия, поэтому какая дружба на века. Заявить, что США и КНР совместно закрыли какую-то конкретную проблему, например, войну РФ против Украины, они тоже не могли. Когда нет совместных достижений, то нет и потребности в совместных брифингах.

Поэтому Трамп и Си Цзиньпин радовались по отдельности, так как достигнутые ими договорённости – это как покупка в Интернете с предоплатой в ожидании товара, а не как в магазине. Си Цзиньпин не может до вечера предотвратить поставки наркотиков в США, а Трамп не намерен закрывать глаза на экономический шпионаж Китая. Тем более в США не считают, что китайская "единая судьба человечества" – это и судьба американцев. У американцев свой взгляд на свою судьбу, и они не согласны признать диктат Китая.

Си Цзиньпину пришлось с этим согласиться, как и с тем, что Трамп не позволит КНР установить глобальный контроль над редкоземельными металлами и, держа их в кармане, диктовать свою волю США и всей планете. Эти металлы ключ к нанотехнологиям и ко всему такому. Кто владеет ими, тот будет делать глобальную политику, даже если не очень умеет их добывать и не до конца разбирается в нанотехнологиях. Со вторым у КНР есть проблемы, чем и пользуется Трамп. США не хотят допустить, чтобы КНР стал глобальным диктатором или "собакой на сене", как аборигены на планете Пандора в фильме "Аватар", снятом "империалистами" США в 2009 г.

В этом сущностное отличие подходов – в США можно критиковать империализм, в КНР нельзя даже помышлять о критике коммунизма. Поэтому китайская версия "единой судьба человечества" и не устраивает американцев и европейцев.

В результате Трамп сразу после инаугурации стал подписывать договора с другими странами, что добывать редкоземельные металлы они будут только с участием США, но не с КНР. Украина была первой в списке не только по стечению обстоятельств, но и потому, что в США знают – еврейская и китайская мафии – это круче и не так романтично, чем разрекламированная итальянская мафия. Сейчас в этом списке Австралия, Аргентина, Япония, Корея и другие.

Москва быстро сообразила, почему дует ветер из США в Украину. Уже весной стала публично предлагать Стиву Виткоффу редкозёмы РФ и пытаться вписать это в условия Трампу по Украине. Формат был нелепым и недоимперским – позвольте нам захватить Украину, а мы за это позволим компаниям из США добывать их не только в РФ, но и в оккупированной Украине. Непублично вела подобные разговоры и с Пекином, чтобы не утратить его доверие. Пекину такие игры Москвы не импонировали, судя по тому, как он летом ограничивал оборот юаня в РФ и ставил бюрократические преграды в торговле с ней.

В Вашингтоне и Пекине одинаково испытывают брезгливость в отношении Московской надрывающейся недоимперии, но по-разному видят её финал.

Негибридная фаза войны в формате – отнимать у Украины территории по чуть-чуть, но каждый день, длится с 2024 г. Москва готова продолжать в таком формате ещё года два-три, но мешает Трамп, говорящий о мире, организующий переговоры и санкции в виде пошлин за торговлю с РФ. Не только Трамп, но и другие причины вынуждают Пекин по-иному взглянуть на ситуацию и начинать искать варианты как сблизить с США позиции по финалу РФ. Разумеется, при этом Политбюро ЦК КПК не выпускает из головы нефть, газ и древесину из РФ, глобальные редкозёмы и всю общую судьбу человечества.

Были разной уверенности ожидания, что после встречи Трампа и Си Цзиньпина такое сближение станет почти публичным фактом. Вернулся постулат "Си Цзиньпин может одним звонком в кремль остановить войну", как он сделал это в январе 2022 г. в случае с Казахстаном, но не сделал в феврале в случае с Украиной. Но в публичную плоскость так ничего и не "утекло", что было в целом ожидаемо.

Зато уже 31 октября обитатели кремля сообщили, что мишустин прилетит в Пекин 3 ноября "на 30-ую регулярную встречу глав правительств РФ и КНР" и будет там два дня. В этом формате он должен встречаться с Ли Цяном, главой Госсовета, но уже анонсировано, что его примет Си Цзиньпин. "Регулярная встреча" – это плохая маскировка того, что Си Цзиньпин вызвал мишустина, или кремлёвцы сами упросили его принять. Тема встречи очевидна. Скоро станет понятно, будет ли это выдачей указаний кремлёвцам или попыткой тех разведать, о чём договорились и не договорились с Трампом. Первое, по некоторым признакам, более вероятно.

Пока собственная позиция кремлёвцев сводится к тому, что сдайте нам Покровск и Купянск, потому что "путин" и пропаганда уже сказали "армия РФ их захватила", и мы будем готовы сразу провести новую встречу в Стамбуле. Возможно, согласимся даже на заморозку по линии огня, как требуют Америка и Европа, но при условии, что Украина пообещает дать российскому языку статус государственного, переименовать города Днепр, Кропивныцьк и другие, это условие озвучил мединский, и не переименовывать УПЦ МП в РПЦ. Другой их аргумент для сдачи Купянска и Покровска – это выровняет фронт и его будет легче мониторить при перемирии.

Кроме срочного вызова мишустина в Пекин есть ещё один показатель, что Трамп и Си Цзиньпин как-то сблизили взгляды на финал войны и РФ. Это пост Трампа в "Соцправде" о начале США ядерных испытаний из-за действий неких "других стран", который он поместил сразу после встречи ещё в Корее или по пути из неё. Трамп всколыхнул им всех, особенно ООН и РФ, притом, что ни одно государство в нём не названо. Но почему-то именно на Москве сразу задымились шапка-ушанка с кокошником и началась кампания "Наш ответ Трампу". Кампания сдержанная, без ядерного пепла киселёва, как при Обаме.

В Москве чётко осознают разницу между Обамой и Трампом. У него репутация парня, который обещал построить стену на границе с Мексикой и построил. По окончанию его первой каденции даже не симпатизирующие ему, но объективные аналитики единодушно признали – Трамп слово держит. Поэтому кремлёвцы предельно аккуратны и с трепетом ждут, что в понедельник скажет Си Цзиньпин об этом мишустину.

У Трампа не было внешних причин столь экстренно объявлять, вылетая из Кореи, о начале ядерных испытаний и просить Вэнса подтвердить, что он не шутит. Это первый случай в истории, когда президент с борта самолёта объявляет чуть ли не ядерную войну.

Болтовню "путина" и прочих об испытании "Буревестника" и "Посейдона" как причину можно опустить. Во-первых, Трамп уже реагировал на неё фразой о субмарине США у берегов РФ в формате: какой вопрос, такой и ответ.

Во-вторых, "Буревестник" и "Посейдон" – это ничего такого, что стоило бы внимания. Межконтинентальная ракета "Буревестник" с ядерной боеголовкой – это прошлый век. Ещё более прошлый, чем танки и самолёты в российско-украинской войне. Что такое "Посейдон" в кремле и сами никак не определятся – это обычная торпеда с ядерной боеголовкой или мини-субмарина без экипажа, то есть подводный дрон, которые есть и у ЗСУ. В обоих случая это лишь угроза отдельным кораблям и причалам. Не более того. Сродни снаряду с ядерной начинкой для обычной пушки.

Военно-технического ноу-хау в этом нет. Зато есть обоюдное желание у Си Цзиньпина и Трампа прекратить этот ядерный шантаж Москвы раз и навсегда. У Си Цзиньпина оно может быть не меньшим, и даже большим, чем у Трампа, так как КНР, в отличие от США, реально и протяжённо граничит с РФ.

Денуклеаризация РФ до уровня мирного атома под надзором МАГАТЭ по образцу Ирана – это реальное и веское основание для сближения взглядов США и КНР на будущее РФ. Внезапное решение Трампа о начале испытаний ядерного оружия, экстренно и в столь необычный способ преданное гласности, показывает, что это сближение было достигнуто и президент начал ковать железо уже на борту самолёта, не спрашивая мнения Конгресса.

Это должно было произвести хорошее впечатление на Си Цзиньпина и его Политбюро, и убедить: с Трампом можно вести серьёзные дела.

В США сенаторка-демократка Мэйзи Хироно, её родила в 1947 г. в Японии гражданка США, сходу заявила: такие испытания – это дорого, до 150 млн. за штуку, лучше пустить деньги на что-то другое. Её слова вряд ли встретят большое одобрение в контексте того, что Демпартия в Сенате отвергла 28 октября предложение республиканцев утвердить бюджет и отменить шатдаун, а обсуждение "священной" Обама-карты оставить на потом. В Палате представителей бюджет утверждён и всё зависло в Сенате, а американцы обычно не скупятся на безопасность и 150 млн. на то, чтобы поставить на место русских, – это не тема для долгих дебатов.

Зато конгрессвумен-республиканка Анна Луна, назначенная связной с кремлём и забравшая у дмитриева все шоколадки, тоже сходу призвала нанести "ядерный удар" по шатдауну и поддержала Трампа. Если Луне во время поездки в Москву не понравится позиция кремлёвцев по ядерному разоружению и Украине, то она призовёт и к "ядерному удару" по РФ. Московитам, воспитанным на "Десяти ударах Сталина" стоит уже начинать изучать "Десять ядерных ударов Трампа" от Луны. В электоральных демократиях можно говорить всё, что хочется и бояться лишь остаться непонятым массами, что не смертельно.

Исторически и ситуационно у США роль первой скрипки в деле денуклеаризации РФ. С понедельника в игру вступит КНР, и если Москва будет упрямиться, то Си Цзиньпин тоже сможет претендовать на Нобелевку за ядерное разоружение РФ. В роли оркестровой ямы выступает ООН и в ней команда Гутерриша может стать третьей скрипкой. Особенно, если хочет, чтобы аппарат ООН не исчез в процессе её реформирования, о котором вновь скоро вспомнят.

Предположительно, что Трамп и Си Цзиньпин договорились ещё и о том, что Пекин не будет сильно возмущаться, если режим чавистов в Венесуэле внезапно рухнет и отнесётся к этому также спокойно, как и к падению национал-социалистического режима Асада. Для этого 31 октября "утекло" в "Вашингтон пост" – разведка США знает, Мадуро отправлял в Москву, Пекин и Тегеран письма о военной и другой помощи. Москва даже завершила в июле строить в Венесуэле завод по выпуску патронов для "Калашникова", который она возводила около 20 лет.

Публикация в "Вашингтон пост" очевидный троллинг Белым домом кремлёвцев, что вы будете делать, если армия США высадится в Венесуэле? Пришлёте флот или объявите нам ядерную войну? Это вопрос всё чаще появляется в СМИ. Песков, отвечая 29 октября на него, смог лишь сказать: "всё должно быть по международному праву". Белый дом, после встречи в Корее почему-то очень захотел услышать это от него ещё раз и более развёрнуто. В том, что Пекин и Иран ничего не сделают для спасения режима Мадуро, как не сделали и для спасения режима Асада, в Белом доме не сомневаются.

В Белом доме мало сомневаются, что и Москва ничего не сделает для спасения Мадуро, но интересуются вопросом, если войска ЕС и Великобритании войдут в Украину, то РФ начнёт ядерную войну или нет? В понедельник Си Цзиньпин даст напутственные советы об этом мишустину и порекомендует занять правильную позицию. Он предоставит им полную свободу выбора, но попросит учитывать мнение Политбюро ЦК КПК и 100 млн. её членов. Коммунистов в КНР почти столько, сколько избирателей в РФ.