Скрытая опасность, которую Федоров раньше не замечал, прилетела бумерангом

На первом своем брифинге после отставки с должности министра обороны Михаил Федоров сетует на травившие его в последнее время анонимные телеграмм-каналы, подчеркивает, что об этом никто не говорит и призывает журналистов исправить эту ситуацию.

Это свидетельство либо драматического непонимания ситуации, либо не желание ее понимать. Об опасности анонимных каналов я публично говорю уже много лет. Об этом говорят оппозиционные депутаты. Об этом говорят независимые журналисты. О причине того, почему это произошло мы тоже говорим.

Это марафон, это отключение независимых телеканалов от цифрового вещания. Это ставка офиса президента по телеграммам. На ботов. На лжецов. На мерзавцев. И мало того, что это свои лжецы. Создана возможность россиянам и их агентам притворяться своими лжецами и мочить украинское государство и власть.

Бывший министр этой опасности почему-то раньше не замечал. Даже сейчас, когда карьера Федорова в окружении Зеленского завершается, самые большие его хлопоты, чтобы его не восприняли как пороха. Оскорбительный срок, возникший в результате предвыборной кампании 2019 года. Который был придуман именно теми услужливыми малороссами, которые придумывали мазепинцев, петлюровцев бандеровцев. К радости Москве.

Я не буду подвергать сомнению реформаторские замыслы и достижения Федорова в министерстве обороны. Я вижу перед собой молодого, неопытного в политических процессах человека, даже сейчас не осознающего, что без структурных изменений не может быть никаких реальных преобразований.

Но это могло бы быть личной проблемой бывшего министра, если бы ровно такова не была позиция тех, кто выходит на его защиту. Кто не задается простым вопросом – почему вообще так назначаются правительства, почему так назначаются и снимаются министры. Почему успешный министр – это как номер в лотерее. Если бы не было кейса Галущенко, министром обороны до сих пор был бы Шмигаль. Министерство цифровизации до сих пор продолжило бы заниматься дронами, которыми должно заниматься министерство обороны. Чем провинилась Свириденко? Чем она была лучше Шмыгаля? Почему парламент вообще этим не занимается, ведь это его прямая функция и прерогатива?

Именно потому, что большинству людей это не интересно, и они как бабочки бросаются на любую яркую персону, которая по их мнению все должно изменить, будем продолжать жить в парадигме сериала "Слуга народа" и блестяще организованной Федоровым и другими в 2019 году предвыборной компании Зеленского. С поправкой на войну и смерть.